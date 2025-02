Tecno láká na nové modely, přiveze na MWC i koncept třikrát složeného telefonu?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Tecno se nepřekvapivě zúčastní letošního veletrhu Mobile World Congress (MWC), který se koná jako tradičně v Barceloně v datu od 3. do 6. března a naše redakce se jej bude účastnit, takže se můžete těšit na nejčerstvější zpravodajství přímo z místa. Od mladé čínské značky ze Shenzhenu, která byla založena v roce 2006, nepřekvapí ani to, na co se v Barceloně soustředí – umělou inteligenci. Letošním tématem je, jak můžete vidět v příspěvku ze sociální sítě X níže, „Create the AI ​​Future“. Kromě toho ale firma ukáže i několik nových produktů.

#MWC25 Barcelona is just under a month away! We can't wait to showcase how TECNO is empowering the creation of a practical and visionary AI-driven future. Join us at 6B11, Hall 6, to experience the practical AI future firsthand! #CreateTheAIFuture #MWC25 #TECNOAI #TECNO… pic.twitter.com/Yll2mAK6Wa — tecnomobile (@tecnomobile) February 10, 2025

Tecno novinky přímo nevyjmenovává, ale na stránce pro vystavovatele je fotografie (viz níže), která ukazuje čtyři telefony, notebook a dva páry brýlí.

Tecno na MWC 2025

Co nás zajímá nejvíce, to jsou samozřejmě telefony, většina z nich by měla patřit do cenově dostupné série Camon. Jak dodává gsmarena.com, je také pravděpodobné, že společnost představí též nejnovější skládací zařízení Phantom V Fold2 a Phantom V Flip2.

Společnost také měla naznačit, že předvede koncept třikrát složeného mobilu Phantom Ultimate 2, což však ještě nebylo potvrzeno.