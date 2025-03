Tecno se zapsalo do historie. Má nejtenčí chytrý mobil na světě

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Kromě velkých výrobců prezentovali své novinky i ti méně známí, byť právě Tecno, které máme na mysli, už rozhodně nepatří mezi ty zcela neznámé. Na stránku v rámci barcelonského veletrhu MWC 2025 jsme mohli spatřit novinku zvanou Tecno Spark Slim. Jak už název naznačuje, hlavní doménou telefonu bude jeho tloušťka.

Zapomeňte na Galaxy Edge, tohle je nejtenčí telefon na světě

Už z fotek je patrné, že v pase je mobil neskutečně tenký, což podtrhuje i zaoblení obou stran telefonu. V ruce zařízení působí jako příjemný oblázek a nejprve budete mít pocit, že ani nejde o skutečně zařízení. Tloušťka se zastavila na 5,75 milimetrech, což znamená, že tento kousek bude snad ještě tenčí než vyhlížený Samsung Galaxy S25 Edge. Hmotnost činí jen 146 gramů, což je zhruba o 50 gramů méně, než je dnes obvyklé.

Tenkost telefonu donutila výrobce si přepracovat hlavní reproduktor a USB-C konektor tak, aby se vešly do těla mobilu. Naopak baterie to vlastně nijak neodskákala. Ostatně posuďte sami, kapacita 5 200 mAh je slušným průměrem. Dokonce nejde ani o moderní křemíko-uhlíkový typ, ale o běžnou Li-Pol baterie, která však byla upravena blíže nespecifikovanou technologií Tecno.

Na zádech si povšimnete nejen lesklého povrchu, který je nutné neustále leštit, aby vypadal dobře, ale i horizontálně orientovaného foto modulu, kde najdeme dva objektivy a pak speciální formu přisvětlení, která kopíruje oba objektivy a současně je spojena světelnou linkou. Výsledek vypadá zajímavě a Tecno by do budoucna chtělo tohoto využít pro potřeby notifikací či různých AI vychytávek. Například při fotografování. Samotný hlavní fotoaparát má 50 megapixelů, teleobjektiv chybí a Tecno by rádo, aby prostřednictvím dvou objektivů bylo možné pořizovat 3D fotografie. V tuto chvíli to však možné není.

Spousta věcí je prozatím nedotažených, a to ze zřejmého důvodu. Tecno Spark Slim je totiž prozatím prototyp, byť v základu zcela funkční. S tímto konkrétním kouskem se proto na českém trhu rozhodně neshledáme. Na druhou stranu můžeme článek zakončit pozitivně. Zástupci Tecna nám potvrdili, že ještě v letošním roce by rádi představili finální telefon s obdobně tenkou konstrukcí.