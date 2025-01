Necelých 6 tisíc korun vás může dělit od designově zajímavého telefonu s kvalitním displejem, velmi dobrou výdrží a rychlým nabíjením. Méně známá značka Pova to zkouší s modelem Pova 6 Pro, který má AMOLED panel, 5G či vlastní zpracování Dynamic Islandu známého z iPhonů. Jde o zajímavou koupi?

Čínských výrobců je na českém trhu opravdu hodně. Řadí se mezi ně i značka Tecno, která u nás působí třetím rokem a aktuálně má v nabídce velice zajímavý kousek nižší střední třídy. Telefon za necelých 6 tisíc korun méně náročným nabídne dostatečný výkon, kvalitní displej a skvělou výdrž na nabití. Má vůbec nějaké nedostatky, kromě méně známého jména?

Technické parametry Tecno Pova 6 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 165,5 × 76,1 × 7,9 mm , 198 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP53 Displej AMOLED, 6,78" (2 436 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 2 160 × 1 440 px Chipset MediaTek Dimensity 6080 , Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 0:50 hodin Dostupnost květen 2024, Kč

Obsah balení: dnešní optikou bohaté

Prodejní balení působí standardně a kromě samotného telefonu se v něm nachází datový a nabíjecí kabel, nabíjecí adaptér i ochranné pouzdro, které je designově velice zdařilé. Chrání přitom boky a záda mobilu.

Líbilo se nám pouzdro v balení

Konstrukční zpracování: technická elegance

Telefon takřka ihned upoutá vzhledem. Tecno jako by se mírně inspirovalo u telefonů Nothing a celá zadní strana se snaží tvářit průhledně. Budí tak dojem, že vidíte „pod pokličku“ do vnitřností zařízení. Reálně jde však jen o pohled na efekt, reálné komponenty zůstávají lidskému oku skryté. V horní části zadní strany jsou proužky s diodami, které umí blikat. Například při příchozím hovoru, notifikaci či přehrávání hudby. Lze zapnout i party režim a telefon bliká nepřetržitě.

Jakmile mobil uchopíte, přijde vám poměrně lehký, navzdory tomu, že hmotnost činí 198 gramů. Důvodem je převážně plastová konstrukce, kdy sklo najdete pouze na čelní straně. V této cenové hladině nejde o nic neobvyklého.

Naopak lze pochválit dobrou ergonomii. Telefon se pohodlně drží, tlačítka jsou v ideálních místech, mobil nijak neklouže z ruky. Pokud byste přeci jen měli pocit, že ano, vše definitivně vyřeší dodávané pouzdro. Dostalo se i na mírně zvýšenou odolnost IP53. Nevadí tak prach nebo stříkající voda, což se samozřejmě hodí. Zpracování je pak i přes převládající plast solidní a telefon rozhodně nevrže.

Líbilo se nám originální vzhled zadní strany

příjemná ergonomie

Nelíbilo se nám plastová konstrukce

Displej: příjemné překvapení

Není velkým tajemstvím, že právě displej často rozhodně o tom, zda si vás telefon získá, či nikoliv. Pova 6 Pro na to jde velice dobře, láká 6,78" AMOLED panelem s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Displej má syté barvy a velmi dobrou čitelnost. Maximální jas dosahuje až 1 300 nitů, avšak pouze při automatickém nastavení a aktivované funkci vysoký jas v nastavení. Always-On bohužel v klasické podobě není nabízen, displej se z části rozsvítí jen například při zvednutí telefonu. Přímo do panelu je pak integrována optická čtečka otisků prstů, která funguje velmi svižně. Snad jen haptická odezva by nemusela být tak výrazná.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence

AMOLED panel

Zvuk: průměrný

Na těle telefonu je dvojice reproduktorů. Hlavní je na spodní hraně, sekundární, ne tak hlasitý, je pak nad displejem. Výsledek nepůsobí vyloženě špatně, ale na velký poslech hudby to samozřejmě není. Na tu je lepší použít sluchátka, a to klidně klasická drátová, neboť dokonce nechybí 3,5mm jack na spodní hraně.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: zde panuje spokojenost

Pod kapotou se nachází osvědčený procesor Dimensity 6080 od MediaTeku společně s velkorysou 12GB RAM. Telefon hravě dosáhne skóre přes 400 tisíc bodů v AnTuTu. Pro běžnou práci i hraní většiny her je to plně dostačující výkon. Interní 256GB paměť je velmi příjemná, po prvním zapnutí zůstává zhruba 239 GB volných pro vaše data a v záloze je slot pro až 1TB paměťovou kartu.

Benchmark testy

Líbilo se nám velká interní paměť

Výdrž baterie: samé klady

Hlavním trumfem je baterie s kapacitou 6 000 mAh. Díky ní se nemusíte obávat každodenního nabíjení. I při náročnějším používání jsem hravě dosahoval výdrže dvou celých dnů. V tomto ohledu patří telefon jednoznačně k nadprůměru. Možná ještě větší radost udělá svižné nabití 70 W. S dodávaným 70W adaptérem se mobil kompletně nabije zhruba za 55 minut. Podporováno je i 10W reverzní nabíjení po kabelu. Na bezdrátové dobíjení energie se nedostalo, avšak to v této cenové hladině není nic neobvyklého.

Líbilo se nám skvělá výdrž

velmi rychlé nabíjení

Konektivita: vše, nač si vzpomenete

Tecno Pova 6 Pro podporuje 5G, dostalo se i na NFC, což znamená, že bezkontaktní platby jsou samozřejmostí. Totéž platí o Wi-Fi nebo Bluetooth 5.3. Telefon zvládá rovněž pracovat se dvěma nanoSIM.

Líbilo se nám NFC

Fotoaparát: šetřit se muselo

Ve fotomodulu nepravidelného tvaru nalezneme tři objektivy, jenže záhy zjistíme, že hned dva jsou zde spíše jen pro efekt. Hlavní snímač však dokáže překvapit 108 Mpx, k dokonalosti ale chybí optická stabilizace obrazu. Za dobrých světelných podmínek jsou výsledné fotografie kvalitní, detailní a barevně věrné. Ucházející jsou i fotky z interiérů. Za nedostatku světla jsou však snímky často rozostřené nebo pokažené šumem, avšak to je očekávané a nelze to mobilu vyloženě vyčítat.

Dále je připraven 2megapixelový portrétní snímač a 0,08megapixelový pomocný objektiv. Oba jsou vesměs zbytečné a je škoda, že Tecno nevyužilo třeba ultraširokoúhlý objektiv.

Záznam videa je umožněn v rozlišení 1 440p, avšak v tomto případě není k dispozici elektronická stabilizace obrazu a záběry nepůsobí příliš dobře. Je tak vhodnější sáhnout po Full HD rozlišení, videa jsou pak stabilnější a líbivější.

Pova 6 Pro je dobře vybaveno pro selfies. Čelní kamerka disponuje 32 megapixely a má dokonce přisvětlení pomocí LED. Výsledky jsou obstojné.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám solidní hlavní snímač se 108 Mpx

Nelíbilo se nám další objektivy jsou zbytečné

Software: chybí nám snaha

Prostředí výrobce svěřil do rukou Androidu 14 a nadstavbě HiOS, která je však zbytečně mohutná a protkána spoustou zbytečných aplikací. Do značné míry celé prostředí připomíná telefony Xiaomi. Optimalizace se však vcelku povedla a vše funguje svižně, jak bychom očekávali. Zajímavostí jsou doplňkové funkce, například Dynamic Port 2.0, což je inspirace Dynamic Islandem od Applu. Vše spočívá v tom, že kolem průstřelu fotoaparátu se zobrazují informace o rozpoznání obličeje, nabíjení či spuštěném záznamníku. Využití je však velmi omezené.

Výrobce nijak nepotvrdil, že by telefon měl dostat další aktualizaci, tedy současný Android 15. Prozatím chodí pouze občasné bezpečnostní záplaty. Aktuálně se v telefonu nachází záplaty platné k říjnu 2024.

Nelíbilo se nám mohutná nadstavba

nejisté aktualizace

Zhodnocení

Tecno Pova 6 Pro je od pohledu lákavý telefon, který umí zaujmout a dost možná i přesvědčit ke koupi. Design se výrobci povedl, byť nejde o naprostou originalitu. Mobil se příjemně drží a radost udělá i kvalitním displejem, 108megapixelovým fotoaparátem nebo nadprůměrnou výdrží v kombinaci s velice rychlým nabíjením. Kaňkou na kráse je absence dalších fotoaparátů, které by stály za zmínku. Nepotěší ani prostředí s nejistými aktualizacemi. Při ceně 6 tisíc korun to však nejsou fatální nedostatky. Velmi záleží, co od telefonu očekáváte. Pokud je to primárně skvělá výdrž, rychlé nabíjení a zajímavý design, zařaďte si Tecno do svého hledáčku.

Konkurence

Mezi konkurenty se řadí kupříkladu Motorola Moto G85, která je jen nepatrně dražší, přesto má výrazně lepší prostředí či kvalitnější fotoaparáty, mezi kterými nechybí ultraširokoúhlý objektiv. Motorola má však slabší baterii a pomalejší nabíjení.

Přejít do katalogu Motorola Moto G85 Rozměry 161,9 × 73 × 7,6 mm , 173 g Displej AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Zajímavou a dokonce levnější alternativou je Samsung Galaxy A16 5G. Ten vás může zlákat zejména softwarovou podporou, která potrvá 6 let. Má rovněž přehlednější prostředí a lepší fotoaparáty, opět mezi nimi nechybí ultarširokoúhlý objektiv. Na druhou stranu nabízí poloviční interní paměť, menší baterii a výrazně pomalejší nabíjení.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A16 5G Rozměry 164,4 × 77,9 × 7,9 mm , 197 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1330 , Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz