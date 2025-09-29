CMF Headphone Pro jsou sluchátka, která si „vybasíte“ dle vlastního vkusu

Dceřiná značka společnosti Nothing, společnost CMF, je důvěrně známá i našim čtenářům, pro své příznivce si přichystala poměrně nečekanou novinku – jde o over-ear sluchátka CMF Headphone Pro, která se budou snažit zaujmout ty, pro které jsou Nothing Headphone (1) příliš nápadná nebo nákladná.
Ne snad, že by CMF Headphone Pro nebyla nápadná, respektive nápaditá – k dispozici budou ve světle zelené (Light Green), tmavě šedé (Dark Grey) nebo světle šedé (Light Grey). K dispozici budou i náhradní náušníky v různých barvách pro vytvoření zajímavých barevných kombinací. Sluchátka lze díky variabilní konstrukci složit naplocho, most je samozřejmě výškově nastavitelný. V balení naleznete základní vak, který sluchátka ochrání proti poškrábání.
Na pohled jsou sluchátka poměrně výrazná, a to i přesto, že oproti Nothing Headphone (1) nabízí typičtější tvar, tedy kulatý. Design jako takový hodnotím kladně, a to i přesto, že jsou sluchátka kompletně plastová, konkrétně v Light Green působí opravdu povedeně. Ne, CMF Headphone Pro nejsou sluchátka ideální pro „upjaté dospělé posluchače“, lépe se budou hodit náctiletým a mladým dospělým, kteří koneckonců ocení i lehce divočejší barevné varianty.
Sluchátka se ovládají tlačítky a posuvníky, tedy žádné dotyky. Je zde multifunkční tlačítko ON/OFF, které slouží i pro párování, posuvný jezdec pro regulaci basové složky, na druhé mušli se poté nachází multifunkční regulace hlasitosti, PLAY/PAUSE a aktivace ANC, která připomíná scroll wheel na myši z dob dávno minulých, což je vtipné retro. Na těle se nachází i tlačítko pro aktivaci hlasového asistenta, což je praktické. Na těle se nachází hned trojice mikrofonů.
Sluchátka se nosí velmi pohodlně, náušníky jsou měkké, avšak pochopitelně ne kožené. Zajímavé je, že konstrukce je modulární, takže náušníky lze z těla sejmout a kombinovat tak barevné varianty – můžete mít tedy světle zelená sluchátka a oranžové náušníky, stejně tak i naopak.
CMF Headphone Pro zaujmou výdrží až 100 hodin na jedno nabití (50 hodin v případě hovorů, případně s aktivním ANC) s kodekem AAC nebo 70 hodin s kodekem LDAC (38 hodin s ANC), což zajišťuje baterie s kapacitou 720 mAh. Nechybí jim certifikace Hi-Res (990 kbps), prostorový zvuk ani technologie ANC, která potlačuje okolní ruchy až o 40 dB. Už 5 minut na nabíječce zajistí 4 hodiny poslechu s ANC nebo 8 hodin poslechu bez ANC, kompletní nabití kabelem zabere 2 hodiny. Pokud chcete, sluchátka můžete připojit skrze USB-C konektor, kdy se navíc sluchátka nabíjí z připojeného smartphonu, takže si můžete výdrž prodloužit. Sluchátka mají 40mm měniče a rozsah 20 Hz–20 kHz.
Dle prvních testů hrají sluchátka velice slušně, zvláště s přihlédnutím k jejich ceně jsem byl velmi příjemně překvapen. Na finální verdikt si samozřejmě budete muset počkat do připravované recenze.
Sluchátka vycházejí na 2 699 Kč, respektive na 110 eur.
