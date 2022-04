Pokud uvažujete o nákupu smartphonu střední třídy, rozhodně byste si neměli nechat uniknout Samsung Galaxy A53. Láká na 120Hz displej, zvětšenou baterii i podporu 5G. Jak se novinka osvědčila v našem testu?

Hned od začátku bylo jasné, že to Samsung Galaxy A53, jakožto nástupce extrémně oblíbených Galaxy A52 a A52s, nebude mít tak úplně lehké, neboť tyto modely nasadily laťku vskutku velmi vysoko. Naváže novinka na popularitu svých předchůdců?

Samsung Galaxy A53 (RECENZE) - Áčko se skvělým rodokmenem

Obsah balení: inspirován Galaxy S

Samsung Galaxy A53 se zjevně inspiroval u prémiové řady Galaxy S, v balení tak nenajdete již nic jiného než moderní USB-C/USB-C kabel, nástroj pro vytažení SIM slotu a nutné manuály. Pozitivem chybějící nabíječky jsou kromě environmentálního aspektu také menší rozměry balení.

Líbilo se nám menší balení

Nelíbilo se nám nově již bez adaptéru

Konstrukční zpracování: kovové rámečky a zvýšená odolnost

Kromě toho, že je Galaxy A53 takřka k nerozeznání od levnějšího Galaxy A33, je ve srovnání s předchozí generaci mírně tenčí. Přestože má o 500 mAh větší baterii, byla zachována hmotnost 189 gramů. Pocitově se jedná o velmi kvalitně zpracovaný mobil, který potěší hodnotnými hliníkovými rámečky s praktickou matnou povrchovou úpravu rámečků i zad. To je jeden z hlavních konstrukčních rozdílů oproti předchůdci, odolnost dle IP67 zůstává nezměněna, stejně jako snadno dostupná tlačítka na pravém boku, která mají ideální pozici.

Novinka je nabízena celkem ve čtyřech barevných variantách, kdy kromě testované oranžové (v angličtině broskvové) je možné zakoupit také bílou, černou a modrou. Do slotu pro SIM lze vložit dvojici nanoSIM či kombinaci microSD + nanoSIM, 3,5mm jack byste však již na těle zařízení hledali marně.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IP67

dobře se drží

povedený design s matnou úpravou

odolnější kovové rámečky

zachování hmotnosti navzdory větší baterii

Displej: když to funguje, proč to měnit

V oblasti displeje Samsung nijak neexperimentoval a nasadil v podstatě stejný zobrazovací panel, který najdeme i u Galaxy A52s. Kromě 6,5" uhlopříčky, která je vhodná i pro sledování videí, tak potěší zejména technologie Super AMOLED, jež se postará o opravdu tmavou černou a líbivé barevné podání. Problém jsem neměl ani s maximálním jasem, který je dostatečný pro sledování videí venku, či s tloušťkou rámečků, která rozhodně neurazí. Také na čtečku otisků prstů se lze spolehnout, za bleskurychlou ji však (alespoň v době testování) tak úplně označit nelze, což se pojí s problémem, o kterém se rozepíšu v kapitole o použitém softwaru.

Čtečce by také rozhodně prospělo, kdyby byla o palec výš. Je škoda, že se i v tomto ohledu smartphone neinspiroval od řady Galaxy S, která má čtečku výše. Na rozdíl od dražších modelů si také musíte vybrat, jestli chcete 60, nebo maximální 120Hz obnovovací frekvenci.

Líbilo se nám 120Hz Super AMOLED

dostatečný maximální jas

Nelíbilo se nám čtečka by mohla být výše

Zvuk: rozhodně nezklame

Galaxy A53 spoléhá na dvojici reproduktorů, z nichž se jeden je dole a druhý v úzké štěrbině mezi zobrazovacím panelem a horní stranou. Zařízení hraje pěkně nahlas a stěžovat si nelze ani na samotnou kvalitu, v tomto ohledu vás tak Galaxy A53 nezklame. Zamrzí naopak absence 3,5mm jacku, který však pravděpodobně zmizel (s ohledem na zachování rozměrů a hmotnosti) kvůli větší kapacitě baterie.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: procesor od Samsungu

Použitý procesor (5nm Exynos 1280) by měl mít dostatek výkonu a i 6 GB operační paměť by měla stačit pro plynulý chod. Během používání jsem se však setkal s celkem pravidelnými záseky a zpomaleními (na zařízení jsem měl nainstalovanou nejnovější verzi systému s březnovými bezpečnostními záplatami), o čemž se více rozepíšu v kapitole software, kterému to dávám za vinu. Z hlediska výkonu pak novinka podle benchmarku Geekbench zaostává za Snapdragonem 778G, a to v případě testu více jader, kde nasbíral Galaxy A53 zhruba o 800 bodů méně (2 699 vs. 1 868 bodů). I tak by se však mělo jednat o dostatečně výkonný, zejména ale energeticky efektivní čipset s podporou 5G.

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A52s

Komu by nestačila verze 6/128 GB, může si pořídit také variantu 8/256 GB. V případě testované konfigurace počítejte s tím, že uživateli zůstane po zapnutí dostupných zhruba 100 GB, které však může rozšířit až o 1 TB pomocí microSD karty.

Líbilo se nám podporuje paměťové karty

Nelíbilo se nám Snapdragon 778G má v některých oblastech navrch

Výdrž baterie: klidně i dvoudenní

Jedna z velkých předností Galaxy A53 je již zmíněná větší baterie, která má nově kapacitu 5 000 mAh. Díky tomu se opravdu může jednat až o dvoudenní zařízení, aniž byste se nějak výrazněji omezovali, běžný uživatel však bude mít hlavně záruku toho, že jeden dlouhý den vždy přečká se zhruba 30 až 40 % procenty k dobru. Maximální nabíjecí výkon (skrze kabel) stále činí 25 W, bezdrátové nabíjení telefon nepodporuje.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Konektivita: oč si jen řeknete

Konektivita nepředstavuje problém, telefon je totiž vybaven NFC, Bluetooth 5.1 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi 5 a samozřejmě podpora 5G.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: 64 megapixelů v hlavní roli

Samsung u Galaxy A53 využívá (obdobně jako u předchůdce) celkem pět fotoaparátů, na jejichž podrobné specifikace se můžete podívat v přiložené tabulce.

64Mpx hlavní snímač 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv 5Mpx makro kamerka 5Mpx bokeh senzor 32Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.4 f/2.2 Velikost senzoru ?" ?" ?" ?" 1/2.8" Ohnisko 26 mm ? mm ? mm ? mm 26 mm Velikost pixelů 0,8 µm 1,12 µm ? µm ? µm 0,8 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF pevný focus pevný focus pevný focus pevný focus

Barevné naladění snímků Galaxy A53 je ve srovnání s Galaxy A52 o něco saturovanější, potěší tak především uživatele, kteří mají rádi výrazné barvy, jež se hodí pro zveřejnění na sociálních sítích. Fotografie z hlavního 64Mpx snímače (telefon skládá čtyři pixely do jednoho) jsou obvykle pěkně ostré s dostatkem detailů, což platí i pro ultraširokoúhlý objektiv, který se v dané cenové kategorii rozhodně řadí k tomu lepšímu. Vcelku obstojně funguje také noční režim, který dokáže prosvítit i snímky z ultraširokoúhlého objektivu. Vhod přijde i 5Mpx makro kamerka, se kterou se dají pořídit pěkné snímky, či portrétní režim.

Natáčení videa je možné maximálně ve 4K ve 30 FPS, což platí jak pro zadní snímač, tak pro 32Mpx selfie kamerku. Ta nabízí možnost softwarového zmenšení/zvětšení záběru.

Samsung Galaxy A53 4K 30 FPS

Samsung Galaxy A53 4K 30 FPS 1

Líbilo se nám dostatečně kvalitní hlavní snímač s OIS

5Mpx makro kamerka

Nelíbilo se nám občas velmi výrazně saturované barvy

Software: chce to čas

Galaxy A53, jakkoliv je to vydařený smartphone, mě v době testování příliš nepotěšil vysokým počtem různých záseků v podobě dlouhého čekání na spuštění aplikace fotoaparátu či odemknutí telefonu, které navíc doprovázela trhaná animace čtečky otisků prstů. Občas je Galaxy A53 pěkně svižný a vše funguje tak, jak má. Jindy je naopak vidět, jak je zařízení zpomalené, z čehož lze usuzovat, že se jedná o problém softwarového typu, který snad bude brzy odstraněn. Během používání jsem měl vždy nainstalované nejnovější aktualizace (březnové bezpečnostní záplaty s One UI 4.1 a Androidem 12). Samsung by si také mohl odpustit předinstalovanou aplikace Facebook, jinak si však nelze na nič stěžovat. One UI je stále velmi povedená nadstavba s mnoha praktickými funkcemi, kterou pouze v tomto případě kazily zmíněné záseky. Velkou předností je pak dlouhá softwarová podpora (4 updaty systémů a 5 let bezpečnostních aktualizací), která je u zařízení v dané cenové kategorii naprostou raritou.

Líbilo se nám povedené One UI 4.1

nadstandardně dlouhá podpora

Nelíbilo se nám časté zpomalení chodu systému

Zhodnocení

Samsung Galaxy A53 sice trochu ztratil na atraktivitě navýšením ceny kvůli podpoře 5G a v době testování i nedokonalým softwarem, stále však nabízí raritní zvýšenou odolnost IP67, povedený 120Hz displej, až dvoudenní výdrž i slušnou fotovýbavu. V neposlední řadě potěší také velmi dlouhá softwarová podpora s příslibem pěti let bezpečnostních aktualizací a čtyř velkých updatů Androidu.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz