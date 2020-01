Kategorie wearables zažívá v poslední době obrovský boom a nemít v dnešní době k telefonu alespoň jedna chytrá sluchátka, náramek nebo hodinky je téměř ostuda. Pokud vás chytré příslušenství také zlákalo a hledáte způsob, jak dále rozšířit funkcionalitu vašeho mobilu, nabízí se Honor Watch Magic 2 – sympaticky vypadající hodinky z dílny renomovaného čínského výrobce, které útočí přívětivou cenou, ale také dlouhou výdrží.

Honor je známý nejen svými telefony, ale také sluchátky, notebooky nebo zařízeními spadajícími do kategorie wearables. Nejnovější přírůstek do portfolia chytrých hodinek s označením MagicWatch 2 přináší mezigenerační zlepšení oproti prvním „kouzelným“ hodinkám od Honoru, zároveň však právem vyvolá hned na první pohled vzpomínku na nedáno představené Huawei Watch GT2. Na to, jak se nové Magic 2 povedly a jestli se Honoru podařilo vypořádat s neduhy první generace, se podrobněji podíváme v této recenzi.

Honor Watch Magic 2 – videorecenze

Technické parametry Honor MagicWatch 2 46 mm Kompletní specifikace Konstrukce 45,9 × 45,9 × 10,7 mm , 41 g , odolnost: ano Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: motýlová spona Displej AMOLED, 1,39" (454 × 454 px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť RAM: 32 MB , vnitřní paměť: 4 GB , paměťové karty: ne Akumulátor 455 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost leden 2020, 4 999 Kč

Obsah balení: vše, co byste mohli potřebovat

V pěkně vypadající krabičce na uživatele čekají hodinky s nasazeným páskem, nabíjecí kabel typu USB-A/USB-C, magnetická kolébka a sada příruček. Na fotografiích v recenzi si můžete všimnout silikonového pásku dodávaného k druhé sportovní (černé) variantě hodinek, ten byste však ve standardním balení mnou testované verze hledali marně.

Líbilo se nám vše, co byste potřebovali

líbivé balení

Konstrukční zpracování: ocel a kůže mi na oči může

Pokud jste četli mou recenzi na Huawei Watch GT2 nebo někde tyto hodinky zahlédli, je vám ihned jasné, odkud vítr vane. Honor MagicWatch 2 jsou totiž (podobně, jako je tomu u několika modelů Honor a Huawei) identickým dvojčetem, které má stejné rozměry i totožný design a výbavu. Pokud bychom měli tuto kapitolu maximálně zkrátit, stačilo by vám snad jen sdělit, že jedinou designovou rozdílností je červený kroužek zdobící horní tlačítko MagicWatch, to je také spolehlivé poznávací znamení tohoto modelu.

Z praktických zkušeností a reálných dojmů zmíním, že hodinky se nosí velmi pohodlně a na ruce sedí dobře, jak při běžném každodenním nošení (například do kanceláře), tak při sportování, kdy doporučuji kožený pásek vyměnit za silikonovou alternativu. Díky standardizované šířce uchycení 22 mm si můžete zajít k hodináři a vybrat si jakýkoliv jiný pásek, který vám padne do oka, což je jistě výhoda. Výměna pásku je pak záležitostí pár sekund díky jednoduchému mechanismu.

Pochválit musím také kvalitu zpracování, která je tradičně na vysoké úrovni. Tělo hodinek vyrobené z oceli 316L v kombinaci s hnědým koženým páskem (z opravdové hovězí kůže) má příjemnou hmotnost 41 gramů a nechybí ani zakřivené 3D sklo ciferníku, které pojí lunetu s displejem.

Hodinkám nechybí hlasitý reproduktor pro uskutečňování telefonních hovorů.

Z klíčových vlastností dále zmíním výrobcem deklarovanou vodotěsnost až do 50 metrů, kterou však s dodávaným koženým páskem nedoporučuji testovat. Dvojice tlačítek má příjemný stisk, což je jejich jediná funkce, otáčením korunky totiž ničeho nedocílíte a neslouží například pro pohyb v menu. Pod tlačítky je otvor pro hlasitý reproduktor, díky němuž lze s hodinkami uskutečňovat telefonní hovory (s připojeným telefonem). Pokud chcete na veřejnosti budit dojem tajného agenta, máte příležitost.

Vzhled hodinek je podle mě jednou z hlavních předností tohoto modelu, což jsem ostatně tvrdil i u Huawei Watch GT2. Jelikož se jedná o značně subjektivní záležitost, nemusíte se mnou pochopitelně souhlasit.

Líbilo se nám podařený design

kvalitní zpracování

vodotěsnost do 50 metrů

prémiová ocel a kůže

snadno vyměnitelný pásek

příjemná hmotnost i rozměry

přítomnost reproduktoru s mikrofonem

Displej: kulatý a krásný

Kruhový displej MagicWatch2 patří k tomu nejlepšímu, s čím se lze u chytrých hodinek setkat. Jen samotná uhlopříčka 1,39 palce a jemné rozlišení 454 × 454 pixelů zaslouží pochvalu, když se k tomu navíc přidá nadprůměrná svítivost až 800 nitů (díky čemuž uživatelé nemají problém s čitelností na přímém slunci) a krásné barevné podání i kontrast AMOLED panelu, není zde co vytknout. Jas lze nastavovat v rozsahu 1 až 5, případně jej ponechat na automatice, která funguje příkladně.

Odezva na rozsvícení displeje po zvednutí ruky je skvělá.

Pochválit musím také samotné sklíčko, které obrazovku kryje. Přestože jsem nenašel žádnou oficiální informaci o typu ochranného skla, je jasné, že je tvrzené, jelikož jsem ani po dvoutýdenním používání nenarazil na žádné škrábance. Nechybí ani always-on režim, kdy si můžete vybrat ze dvou druhů ciferníků (digitálního a ručičkového). Je možná trochu škoda, že výrobce nenabízí více druhů ciferníků pro always-on režim. Vynahradí vám to však bohatým výběrem „standardních“ ciferníků, které se zobrazují, pokud zrovna nemáte aktivovanou funkci always-on. Těch najdete v hodinkách i přidružené aplikace několik desítek a věřím, že si vybere každý, ať už preferujete digitální/klasické zobrazení času. Ciferníky navíc zobrazují také dodatečné informace jako například ušlé kroky, spálené kalorie, nadmořskou výšku, datum a další. Odezva na rozsvícení displeje po zvednutí ruky je také skvělá, obrazovka se rozzáří téměř okamžitě.

Líbilo se nám krásný displej s jemným rozlišením

vysoká svítivost

bohatá nabídka ciferníků

rychlé rozsvícení displeje po zvednutí zápěstí

spolehlivá autoregulace jasu

odolné sklíčko obrazovky