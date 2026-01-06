Xiaomi představilo výraznou žlutou variantu nového modelu Poco X8 Pro

Michal Pavlíček
Fotografie: Poco
  • Novinka doplňuje stávající černou, bílou a mátově zelenou verzi
  • Není nabízena ve verzi 256+12 GB

Letošní novinka značky Poco, model X8 Pro, se dočkal oživeni. Na trh bylo uvedeno zcela nové barevné provedení s názvem Bold Yellow. Cílem tohoto kroku je oživit zájem o zařízení, které debutovalo na jaře, a nabídnout zákazníkům vizuálně atraktivnější alternativu k dosavadní paletě barev.

Design této novinky našel inspiraci ve světě motorsportu. Zadní strana telefonu kombinuje sytě žlutý podklad se závodními pruhy, zatímco obvodový hliníkový rám dostal kontrastní černé lakování. Novinka doplňuje stávající černou, bílou a mátově zelenou verzi, stejně jako dříve vydanou limitovanou edici Iron Man.

Nová žlutá varianta lehce pozměňuje šíři nabídky paměťových. Výrobce vynechal variantu 256+12 GB a nabízí jen 256+8 GB, 512+8 GB a 512+12 GB. Na českém trhu se nová barevná varianta prozatím nenabízí.

Rozměry157,5 × 75,2 × 8,4 mm, 201,5 g
DisplejAMOLED, 6,59" (2 756 × 1 268 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 2 160 × 3 840 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 8500 Ultra,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GB
Akumulátor6 500 mAh
