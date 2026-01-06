Xiaomi představilo výraznou žlutou variantu nového modelu Poco X8 Pro

Letošní novinka značky Poco, model X8 Pro, se dočkal oživeni. Na trh bylo uvedeno zcela nové barevné provedení s názvem Bold Yellow. Cílem tohoto kroku je oživit zájem o zařízení, které debutovalo na jaře, a nabídnout zákazníkům vizuálně atraktivnější alternativu k dosavadní paletě barev.
Design této novinky našel inspiraci ve světě motorsportu. Zadní strana telefonu kombinuje sytě žlutý podklad se závodními pruhy, zatímco obvodový hliníkový rám dostal kontrastní černé lakování. Novinka doplňuje stávající černou, bílou a mátově zelenou verzi, stejně jako dříve vydanou limitovanou edici Iron Man.
Nová žlutá varianta lehce pozměňuje šíři nabídky paměťových. Výrobce vynechal variantu 256+12 GB a nabízí jen 256+8 GB, 512+8 GB a 512+12 GB. Na českém trhu se nová barevná varianta prozatím nenabízí.
Xiaomi Poco X8 Pro 512+12 GB
|Rozměry
|157,5 × 75,2 × 8,4 mm, 201,5 g
|Displej
|AMOLED, 6,59" (2 756 × 1 268 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 2 160 × 3 840 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8500 Ultra,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB
|Akumulátor
|6 500 mAh