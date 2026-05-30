Xiaomi je třetím největším výrobcem mobilů na světě, avšak velice aktivní je i v segmentu tabletů. Zejména v posledních několika letech do značné míry může za to, že se trh s tablety s Androidem vzpamatoval, a to zejména ve střední třídě. Jen u toho však nezůstalo a v nabídce najdeme i ryze prémiové tablety. Příkladem budiž právě Xiaomi Pad 8 Pro. Jedná se o velmi dobře vybavený tablet větších rozměrů s výkonným procesorem a obecně je připraven na práci s multimédii i nějakou práci. Obhájí si cenu minimálně 12 tisíc korun?
Technické parametry Xiaomi Pad 8 Pro 512+12 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|251,2 × 173,4 × 5,8 mm, 485 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 11,2" (3 200 × 2 136 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ne
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|9 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|únor 2026,
Obsah balení: klasika
V balení najdeme vše, co bychom si mohli přát s ohledem na moderní environmentální trendy. Jde tedy o samotný tablet, nezbytné návody a nabíjecí kabel.
- chybí nabíječka
Konstrukční zpracování: plochý a tenký
Xiaomi Pad 8 Pro vás rozhodně nezklame v oblasti konstrukce. Má ploché boky a bytelné hliníkové tělo. K dokonalosti chybí jen zvýšená odolnost. Tloušťka je pouhých 5,8 mm, přesto se tablet pohodlně drží i ovládá. Hmotnost je pouhých 485 g, což je na spíše větší zařízení rovněž velmi dobré. Tělo je celé matné, tudíž na něm neulpívají otisky prstů. Rovnou navažme, že lesklý je samozřejmě displej, byť Xiaomi vyrábí model Pad 8 Pro i ve verzi s matným displejem. Ta se však na českém trhu zatím nenabízí.
Při horizontálním držení se na levé straně nachází odemykací tlačítko, do kterého je integrována čtečka otisků prstů. To je skvělá zpráva, ne každý tablet tuto formu zabezpečení poskytuje. Jedná se samozřejmě o kapacitní typ čtečky, která funguje vcelku obstojně. Na zadní straně si lze všimnout fotomodulu a magnetických pinů sloužících pro připojení příslušenství, jako je klávesnice či pouzdro. Pouzdro poslouží nejen jako ochrana, ale i stojánek pro tablet a na těle má i prostor, kde můžete přenášet stylus.
- kvalitní zpracování
- spolehlivá čtečka otisků prstů
- k dispozici také originální klávesnice a pero
- schází zvýšená odolnost
Displej: IPS LCD, ale kvalitní
11,2" obrazovka láká na celou řadu zajímavých parametrů, ať už se jedná například o jemné rozlišení, 144Hz obnovovací frekvenci, Dolby Vision či vysoký jas. A navzdory tomu, že se nejedná o panel typu OLED, musím displej pochválit, neboť se jedná o jeden z mála skutečně kvalitních IPS zobrazovacích panelů se sytými barvami i skvělou čitelností venku. Tu zajišťuje dostatečný jas 800 nitů. U obnovovací frekvence můžete vše nechat na automatice, případně si pevně nastavit 60 Hz, 90 Hz nebo možnost až 144 Hz.
- 144Hz obnovovací frekvence i podpora Dolby Vision
- dostačující jas i jemnost
- symetrické rámečky
- lepší by byl OLED
Zvuk: příjemný poslech
V oblasti zvuku tablet rozhodně nadchne, neboť má celkem čtyři reproduktory, dvojici na každém boku, které dokáží vykouzlit pěkně prostorový a také velmi hlasitý zvuk, kterému neschází potřebná kvalita ani náznaky basů. K dokonalosti chybí snad jen 3,5mm jack, který ale dnes prakticky nevídáme už ani u tabletů.
- kvalitní reproduktory
Výkon hardwaru: zvládne vše
Xiaomi je známé tím, že rádo nasazuje výkonné čipsety, tentokrát se rozhodlo pro Snapdragon 8 Elite. Je nasnadě, že plně postačuje pro všechny myslitelné úkony i náročné hry. Netřeba tak dodávat, že vystačí i na několik roků dopředu. Co někoho může zamrzet, to je fakt, že 256GB základní interní paměť se pojí jen s 8GB RAM. 512GB úložiště současně znamená spárování s 12GB RAM. Samozřejmostí je, že jde o moderní typ úložiště UFS 4.1, avšak na paměťové karty se již nedostalo.
- špičkový výkon
- až 512GB úložiště
Výdrž baterie: samá pozitiva
Do tabletu Xiaomi nasadilo baterii s kapacitou 9 200 mAh, což je příslib velmi slušné výdrže. Při intenzivním používání tablet bezpochyby zvládne zhruba 10 hodin nepřetržitého prohlížení internetu. Hravě se na něj tak můžete spolehnout na celodenní práci. Podporováno je 67W drátové nabíjení, pomocí kterého tablet nabijete zhruba za 1 hodinu a 20 minut. Dále je k dispozici i 22,5W reverzní kabelové nabíjení, tablet tak poslouží i jako powerbanka.
- dostatečně dlouhá výdrž
- rychlé nabíjení
Konektivita: Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4
Novinka si poradí s Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, avšak navigační služby či snad třeba LTE/5G nepodporuje, což je trochu škoda. Přesto si dovolím tvrdit, že průměrný uživatel si bez možnosti vložit do tabletu SIM kartu přeci jen vystačí.
- nic důležitého nechybí
- nepodporuje LTE/5G
Fotoaparát: hlavních 50 megapixelů
Zatímco u smartphonů hraje fotovýbava důležitou roli, u tabletů na ni obvykle nahlížíme jako na něco „navíc“. Přesto se nemusí Xiaomi Pad 8 Pro za nic stydět, neboť se chlubí zadním senzorem s 50 Mpx, clonou f/1.8 i PDAF ostřením a také 32megapixelovou selfie kamerkou, která však není ultraširokoúhlá, což je trochu škoda.
Výsledné fotografie z hlavního snímače jsou ostré a celkově převažuje spokojenost s kvalitou. Zamrzí jen jistá vybledlost, kdy barvy působí poněkud mdle. Díky automatickému ostření se však fotoaparát hodí například ke skenování dokumentů, vhod přijde i kruhové přisvětlení scény.
Hlavní fotoaparát dokonce zvládá nahrávat 4K videa s 60 snímky za vteřinu. Výsledky opět působí velmi dobře a v nouzi, když nemáte mobil poblíž, postačí.
- solidní výbava s podporou 4K s 60 FPS
Software: aktuální a rychlý
Xiaomi Pad 8 Pro využívá Android 16 s nadstavbou Hyper OS 3 a březnovými bezpečnostními záplatami. Xiaomi přímo neřeklo, jak dlouhá podpora tablet čeká, ale 4 roky by to měly být. Optimalizace se každopádně povedla na jedničku, vše je rychlé, animace pak krásně plynulé. Velký displej vybízí k práci s více okny. Můžete si tak otevřít dvě aplikace, které se o displej podělí, dále nechybí ani plovoucí okna. Xiaomi nabízí samozřejmě i umělou inteligenci, kdy může pomoci s psaním, titulky v YouTube nebo s animaci statických obrázků.
- svižný chod
- aktuální systém/
Zhodnocení
Xiaomi Pad 8 Pro je po všech stránkách velmi dobře vybavený. Nabízí velký a kvalitní displej, výkonný procesor, slušnou výdrž podpořenou rychlým nabíjením a bohaté příslušenství. Hodí se na práci díky stylusu či pouzdru se stojánkem, stejně tak ke sledování videí na cestách. Zamrzí ovšem nemožnost sáhnout po verzi s podporou mobilních sítí, stejně tak se mezi negativa řadí i fakt, že za 12 tisíc korun má jen 8GB RAM. Celkově však nijak velkou konkurenci tablet nemá.
Konkurence
Konkurentem může být Samsung Galaxy Tab S10 FE, který má v základním balení stylus a zlákat vás dále může zvýšenou odolností. Při podobné ceně však nabízí jen 128GB interní paměť.
Samsung Galaxy Tab S10 FE 256 GB 5G
|Rozměry
|254,3 × 165,8 × 6 mm, 500 g
|Displej
|TFT IPS, 10,9" (2 304 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
|Procesor
|Exynos 1580,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSD
|Akumulátor
|8 000 mAh
Vážnou konkurenci pak představuje Apple iPad v nejnovější loňské generaci. Prostředí iPadOS je lépe připravené na práci, získáte i o něco kvalitnější displej.
Apple iPad (2025) 512 GB Cellular
|Rozměry
|248,6 × 179,5 × 7 mm, 481 g
|Displej
|TFT IPS, 11" (2 360 × 1 640 px)
|Fotoaparát
|12 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Apple A16 Bionic,
|Paměť
|úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|? mAh
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
Každopádně na Mi.com je momentálně s 5% kuponem za registraci za směšných 10500 v 12/512GB.
Načíst všechny komentářePřidat názor