Xiaomi Pad 8 Pro
Xiaomi Pad 8 Pro

Měl by se iPad bát?
Michal Pavlíček
Velká obrazovka, výkonný čipset, nevídaně rychlé nabíjení a široká nabídka příslušenství včetně klávesnice a chytrého pera. To jsou jen některé z vlastností Xiaomi Padu 8 Pro, který se snaží zaujmout i cenou. Jaký je?

Xiaomi je třetím největším výrobcem mobilů na světě, avšak velice aktivní je i v segmentu tabletů. Zejména v posledních několika letech do značné míry může za to, že se trh s tablety s Androidem vzpamatoval, a to zejména ve střední třídě. Jen u toho však nezůstalo a v nabídce najdeme i ryze prémiové tablety. Příkladem budiž právě Xiaomi Pad 8 Pro. Jedná se o velmi dobře vybavený tablet větších rozměrů s výkonným procesorem a obecně je připraven na práci s multimédii i nějakou práci. Obhájí si cenu minimálně 12 tisíc korun?

Technické parametry Xiaomi Pad 8 Pro 512+12 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce251,2 × 173,4 × 5,8 mm, 485 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
DisplejTFT IPS, 11,2" (3 200 × 2 136 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
ChipsetQualcomm Snapdragon 8 Elite,
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ne, LTE: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ne
Operační systémAndroid 16
Akumulátor9 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostúnor 2026,

Obsah balení: klasika

V balení najdeme vše, co bychom si mohli přát s ohledem na moderní environmentální trendy. Jde tedy o samotný tablet, nezbytné návody a nabíjecí kabel.

Nelíbilo se nám
  • chybí nabíječka

Konstrukční zpracování: plochý a tenký

Xiaomi Pad 8 Pro vás rozhodně nezklame v oblasti konstrukce. Má ploché boky a bytelné hliníkové tělo. K dokonalosti chybí jen zvýšená odolnost. Tloušťka je pouhých 5,8 mm, přesto se tablet pohodlně drží i ovládá. Hmotnost je pouhých 485 g, což je na spíše větší zařízení rovněž velmi dobré. Tělo je celé matné, tudíž na něm neulpívají otisky prstů. Rovnou navažme, že lesklý je samozřejmě displej, byť Xiaomi vyrábí model Pad 8 Pro i ve verzi s matným displejem. Ta se však na českém trhu zatím nenabízí.

Při horizontálním držení se na levé straně nachází odemykací tlačítko, do kterého je integrována čtečka otisků prstů. To je skvělá zpráva, ne každý tablet tuto formu zabezpečení poskytuje. Jedná se samozřejmě o kapacitní typ čtečky, která funguje vcelku obstojně. Na zadní straně si lze všimnout fotomodulu a magnetických pinů sloužících pro připojení příslušenství, jako je klávesnice či pouzdro. Pouzdro poslouží nejen jako ochrana, ale i stojánek pro tablet a na těle má i prostor, kde můžete přenášet stylus.

Líbilo se nám
  • kvalitní zpracování
  • spolehlivá čtečka otisků prstů
  • k dispozici také originální klávesnice a pero
Nelíbilo se nám
  • schází zvýšená odolnost
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Displej: IPS LCD, ale kvalitní

11,2" obrazovka láká na celou řadu zajímavých parametrů, ať už se jedná například o jemné rozlišení, 144Hz obnovovací frekvenci, Dolby Vision či vysoký jas. A navzdory tomu, že se nejedná o panel typu OLED, musím displej pochválit, neboť se jedná o jeden z mála skutečně kvalitních IPS zobrazovacích panelů se sytými barvami i skvělou čitelností venku. Tu zajišťuje dostatečný jas 800 nitů. U obnovovací frekvence můžete vše nechat na automatice, případně si pevně nastavit 60 Hz, 90 Hz nebo možnost až 144 Hz.

Líbilo se nám
  • 144Hz obnovovací frekvence i podpora Dolby Vision
  • dostačující jas i jemnost
  • symetrické rámečky
Nelíbilo se nám
  • lepší by byl OLED

Zvuk: příjemný poslech

V oblasti zvuku tablet rozhodně nadchne, neboť má celkem čtyři reproduktory, dvojici na každém boku, které dokáží vykouzlit pěkně prostorový a také velmi hlasitý zvuk, kterému neschází potřebná kvalita ani náznaky basů. K dokonalosti chybí snad jen 3,5mm jack, který ale dnes prakticky nevídáme už ani u tabletů.

Líbilo se nám
  • kvalitní reproduktory

Výkon hardwaru: zvládne vše

Xiaomi je známé tím, že rádo nasazuje výkonné čipsety, tentokrát se rozhodlo pro Snapdragon 8 Elite. Je nasnadě, že plně postačuje pro všechny myslitelné úkony i náročné hry. Netřeba tak dodávat, že vystačí i na několik roků dopředu. Co někoho může zamrzet, to je fakt, že 256GB základní interní paměť se pojí jen s 8GB RAM. 512GB úložiště současně znamená spárování s 12GB RAM. Samozřejmostí je, že jde o moderní typ úložiště UFS 4.1, avšak na paměťové karty se již nedostalo.

Benchmark testy
Líbilo se nám
  • špičkový výkon
  • až 512GB úložiště

Výdrž baterie: samá pozitiva

Do tabletu Xiaomi nasadilo baterii s kapacitou 9 200 mAh, což je příslib velmi slušné výdrže. Při intenzivním používání tablet bezpochyby zvládne zhruba 10 hodin nepřetržitého prohlížení internetu. Hravě se na něj tak můžete spolehnout na celodenní práci. Podporováno je 67W drátové nabíjení, pomocí kterého tablet nabijete zhruba za 1 hodinu a 20 minut. Dále je k dispozici i 22,5W reverzní kabelové nabíjení, tablet tak poslouží i jako powerbanka.

Líbilo se nám
  • dostatečně dlouhá výdrž
  • rychlé nabíjení
Konektivita: Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4

Novinka si poradí s Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, avšak navigační služby či snad třeba LTE/5G nepodporuje, což je trochu škoda. Přesto si dovolím tvrdit, že průměrný uživatel si bez možnosti vložit do tabletu SIM kartu přeci jen vystačí.

Líbilo se nám
  • nic důležitého nechybí
Nelíbilo se nám
  • nepodporuje LTE/5G

Fotoaparát: hlavních 50 megapixelů

Zatímco u smartphonů hraje fotovýbava důležitou roli, u tabletů na ni obvykle nahlížíme jako na něco „navíc“. Přesto se nemusí Xiaomi Pad 8 Pro za nic stydět, neboť se chlubí zadním senzorem s 50 Mpx, clonou f/1.8 i PDAF ostřením a také 32megapixelovou selfie kamerkou, která však není ultraširokoúhlá, což je trochu škoda.

Ukázkové fotografie

Výsledné fotografie z hlavního snímače jsou ostré a celkově převažuje spokojenost s kvalitou. Zamrzí jen jistá vybledlost, kdy barvy působí poněkud mdle. Díky automatickému ostření se však fotoaparát hodí například ke skenování dokumentů, vhod přijde i kruhové přisvětlení scény.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Hlavní fotoaparát dokonce zvládá nahrávat 4K videa s 60 snímky za vteřinu. Výsledky opět působí velmi dobře a v nouzi, když nemáte mobil poblíž, postačí.

Líbilo se nám
  • solidní výbava s podporou 4K s 60 FPS

Software: aktuální a rychlý

Xiaomi Pad 8 Pro využívá Android 16 s nadstavbou Hyper OS 3 a březnovými bezpečnostními záplatami. Xiaomi přímo neřeklo, jak dlouhá podpora tablet čeká, ale 4 roky by to měly být. Optimalizace se každopádně povedla na jedničku, vše je rychlé, animace pak krásně plynulé. Velký displej vybízí k práci s více okny. Můžete si tak otevřít dvě aplikace, které se o displej podělí, dále nechybí ani plovoucí okna. Xiaomi nabízí samozřejmě i umělou inteligenci, kdy může pomoci s psaním, titulky v YouTube nebo s animaci statických obrázků.

Uživatelské prostředí
Líbilo se nám
  • svižný chod
  • aktuální systém/
Zhodnocení

Xiaomi Pad 8 Pro je po všech stránkách velmi dobře vybavený. Nabízí velký a kvalitní displej, výkonný procesor, slušnou výdrž podpořenou rychlým nabíjením a bohaté příslušenství. Hodí se na práci díky stylusu či pouzdru se stojánkem, stejně tak ke sledování videí na cestách. Zamrzí ovšem nemožnost sáhnout po verzi s podporou mobilních sítí, stejně tak se mezi negativa řadí i fakt, že za 12 tisíc korun má jen 8GB RAM. Celkově však nijak velkou konkurenci tablet nemá.

Konkurence

Konkurentem může být Samsung Galaxy Tab S10 FE, který má v základním balení stylus a zlákat vás dále může zvýšenou odolností. Při podobné ceně však nabízí jen 128GB interní paměť.

Samsung Galaxy Tab S10 FE 256 GB 5G

Samsung Galaxy Tab S10 FE 256 GB 5G

Rozměry254,3 × 165,8 × 6 mm, 500 g
DisplejTFT IPS, 10,9" (2 304 × 1 440 px)
Fotoaparát13 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
ProcesorExynos 1580,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSD
Akumulátor8 000 mAh

Vážnou konkurenci pak představuje Apple iPad v nejnovější loňské generaci. Prostředí iPadOS je lépe připravené na práci, získáte i o něco kvalitnější displej.

Apple iPad (2025) 512 GB Cellular

Apple iPad (2025) 512 GB Cellular

Rozměry248,6 × 179,5 × 7 mm, 481 g
DisplejTFT IPS, 11" (2 360 × 1 640 px)
Fotoaparát12 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorApple A16 Bionic,
Paměťúložiště: 512 GBne
Akumulátor? mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Klady
  • prémiové zpracování
  • špičkový výkon
  • dobrá výdrž i svižné nabíjení
  • čtveřice reproduktorů
Zápory
  • lepší by byl OLED panel
  • neexistuje verze s podporou mobilních dat
  • základ jen s 8GB operační pamětí
Diskuze ke článku
Ben Ben
Naposledy upraveno: 18:35
8GB RAM je největší mínus toho tabletu. u nonPro verze za 7k to ještě beru se slabším SoC. Ale o Elitu dát do základu jen 8...škoda. Naštěstí ten příplatek za větší paměť (v obojí) není tak hrozný (momentálně).

Každopádně na Mi.com je momentálně s 5% kuponem za registraci za směšných 10500 v 12/512GB.
