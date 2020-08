Xiaomi Mi Smart Band 5 a Xiaomi Mi Band 4: v čem se liší?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ve vypnutém stavu či při zhasnutém displeji jsou náramky téměř k nerozeznání. Rozsvícení displeje odhalí první inovaci. Mi Smart Band 5 má AMOLED panel o velikosti 1,1 palce, což je mírný nárůst oproti úhlopříčce 0,95 palce u Mi Bandu 4. Rozdíl se na papíře nejeví jako podstatný, ale v praxi se na displej vejde více informací, což je vždy plusem. Xiaomi také navýšilo maximální jas ze 400 na 450 nitů, displej je tak lépe čitelný venku. Nadále však bohužel platí, že si jas musíte regulovat sami, a to v pěti krocích. Na automatiku si minimálně ještě rok počkáme.

Xiaomi Mi Smart Band 5 a Mi Band 4 – v čem se liší?

Další podstatná novinka se točí kolem sportovních aktivit. Zatímco v Mi Bandu 4 jich bylo na výběr 6, v novince je jich 11. Pokud se budeme držet zásadních novinek, nemůžeme nezmínit nabíjení. Xiaomi vyslyšelo přání uživatelů a zrušilo nabíjecí kolébku. Museli jste kvůli ní Mi Band 4 nejprve vyndat a umístit do ní. To u nového modelu je k dispozici kulatý magnetický konektor, který se jednoduše přichytí ke spodní části náramku. Je to rychlé a mnohem praktičtější.

Hlavním rozdílem je větší displej u letošního modelu

U baterie můžeme zůstat, Xiaomi paradoxně snížilo její kapacitu ze 135 mAh na 125 mAh. S ohledem na větší displej je jasné, že novinka má horší výdrž, a to v řádech několika dnů. Mi Band 4 vydržel bez větších obtíží i 14 dní, s Mi Smart Bandem 5 se lze dostat při stejném používání na cca 10 dní.

Další odlišnosti hledejte u sportovních aktivit a ve stylu nabíjení

Jistě jste si všimli, že na Mi Bandu 4 máme nastavenou češtinu, ale Mi Smart Band 5 s námi komunikuje anglicky. Důvod je prostý. Opakuje se nešvar z loňska a chybí česká lokalizace. Je sice pravděpodobné, že se čeština v průběhu času objeví, ale v tuto chvíli jde o nevýhodu. Další odlišnosti už lze zařadit spíše do kategorie drobností. V letošním modelu najdete navíc funkci měřící stres či napomáhající s vašim dýcháním. Hodit se může funkce PAI, která udává míru zdravého pohybu. U Mi Smart Bandu 5 jsou nasazeny také nepatrně silnější vibrace.

Úvodem jsme si řekli, že cenový rozdíl mezi oběma modely činí zhruba 500 Kč. Pokud vás vyloženě neirituje nabíjení skrze kolébku, nemá velký smysl přecházet z Mi Bandu 4 na Mi Smart Band 5. Zejména aktuálně, kdy novinka nepodporuje češtinu. O upgradu přemýšlejte, pokud máte starší generace, tedy například Mi Band 2 nebo Mi Band 3. V tom případě je inovací již výrazně více.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Mi Band 4 Konstrukce 45 × 18 × 9 mm , 22,1 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 0,95" (120 × 240 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor 135 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:03 hodin Kč