Pokud bychom měli vybrat nejoblíbenější chytrý náramek, byl by to určitě některý z řady Mi Band od Xiaomi. Do rukou se nám dostalo nejnovější provedení Mi Smart Band 5, které láká na nové funkce. Nejzásadnější změnou je větší OLED displej či vylepšené nabíjení. Nadále se ale můžete spolehnout i na příznivou cenu a dlouhou výdrž.

V kategorii nositelné elektroniky v posledních letech kralují dva hráči. V oblasti hodinek je to Apple se svými Watch, mezi náramky naopak Xiaomi s řadou Mi Band. Čínský výrobce našel takřka ideální recept na malý náramek, který však dokáže nabídnout bohatou paletu chytrých funkcí. Spolehnout se můžete na kvalitní displej, dlouhou výdrž, spoustu sportovních aktivit i propojení s povedenou aplikací Mi Fit. Nejnovější model nese mírně krkolomnější název Mi Smart Band 5, ale vězte, že navazuje na svého úspěšného předchůdce Mi Band 4. Podaří se mu navázat na jeho oblíbenost?

Technické parametry Xiaomi Mi Smart Band 5 Kompletní specifikace Konstrukce 47 × 18,2 × 12,5 mm , 12,1 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: flexibilní materiál Displej AMOLED, 1,1" (126 × 294 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť RAM: 1 MB , vnitřní paměť: 16 MB , paměťové karty: ne Akumulátor 125 mAh , nabíjení: USB A Dostupnost červen 2020, Kč

Xiaomi Mi Smart Band 5 a Mi Band 4 – v čem se liší?

Obsah balení: líbivá krabička

Nový Mi Smart Band 5 si domů přinesete v pěkné krabičce, ve které byste možná očekávali spíše ochranné pouzdro na telefon. Na každý pád v něm najdete kromě černého silikonového náramku také hlavní tělo, tedy samotný Mi Smart Band 5. Dále je zde samozřejmě nabíjecí kabel.

Konstrukční zpracování: co funguje, nemění se

Xiaomi již před lety našlo design, který chytrému náramku skvěle sedí. Pakliže byly změny mezi Mi Bandem 3 a Mi Bandem 4 takřka zanedbatelné, odlišnosti mezi loňskou a letošní generací jsou okem sotva postřehnutelné. Opět máme co do činění s oválným tvarem a o něco větší tloušťkou, na které by výrobce výhledově přeci jen mohl zapracovat. Velice příjemná je hmotnost necelých 12 gramů, respektive 22 gramů s páskem. Po několika dnech o náramků na zápěstí ani nebudete vědět, což je samozřejmě skvělá zpráva.

O náramku na zápěstí ani nebudete vědět.

Mezigeneračně se nijak zásadně nezměnil nejen vzhled, ale ani rozměry. Okamžitě se tak nabízí otázka, zda bude kompatibilní příslušenství. V tomto případě buďte velmi obezřetní. Mi Smart Band 5 je totiž zhruba o milimetr až dva do všech směrů větší. Ačkoliv se to nemusí zdát, je to problém. Porovnávali jsme zaměnitelnost originálních pásků od Xiaomi a Mi Smart Band 5 jsme do pásku k Mi Bandu 4 nedostali. Naopak to samozřejmě možné je, ale Mi Band 4 v pásku pro Mi Smart Band 5 působí trochu volně.

Samotný silikonový pásek je matně černý a působí vcelku obyčejným dojmem. Samozřejmě si náramky můžete dokoupit a potěší, že je na nich dostatek zdířek – hodí se tak na větší i menší ruku.

Nemusíte se obávat ani vlhkého prostředí či vody. Náramek se chlubí odolností až do 5 ATM, což je ekvivalent ponoření do 50metrové hloubky. Na potápění však novinka rozhodně určena není. Určitě s ní však můžete plavat, zmoknout a podobně.

Líbilo se nám velmi nízká hmotnost

pohodlné nošení

voděodolnost do 5 ATM

Nelíbilo se nám tlustší tělo

Displej: vítané vylepšení

Displej prodělal drobná vylepšení, avšak v rámci všech novinek jde o tu zásadnější. Nadále před sebou máme barevný AMOLED panel, avšak nově má úhlopříčku 1,1 palce, což je přibližně o 20 % více než u Mi Bandu 4 (0,96 palce). Papírově to velká změna není, v praxi je však na displeji mnohem více místa pro cenné informace. Displej se chlubí jasem až 450 nitů a je skvěle čitelný i na ostrém slunci. Jas lze regulovat v 5 krocích, nadále však pouze manuálně. Potěší, že je displej samozřejmě dotykový a reaguje velmi dobře.

Rozlišení displeje činí 126 × 294 pixelů, což je velmi dobrá hodnota, opět více než dostatečná pro zobrazení i menšího fontu písma v čitelné formě. Celá čelní strana je chráněna nejmenovaným odolným sklíčkem, které svou práci odvádí spolehlivě a na zobrazovači není po dvou týdnech ani jeden škrábanec. Displej samozřejmě nesvítí pořád. K životu jej probudíte buď senzorovým tlačítkem pod ním, nebo gestem zvednutí ruky. V přidružené aplikaci Mi Fit je toto gesto nutné aktivovat a dále nastavit jeho citlivost ve dvou krocích. Na základní náramek takřka nereagoval, naopak na citlivou je probuzení displeje již 100%.