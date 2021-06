Xiaomi Mi MIX 4 má šokovat cenou či fotoaparátem schovaným pod displejem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Xiaomi údajně připravuje další špičkový chytrý telefon, naznačují to informace od mydrivers.com. Mělo by se jednat o model Mi MIX 4, jehož hlavním lákadlem má být displej. Bude samozřejmě velký a má mít opravdu zcela minimální rámečky. Xiaomi možná konečně vyřeší problémy s přetrvávajícím rámečkem pod displejem u současných mobilů. Co je však ještě důležitější, to je nasazení čelního fotoaparátu pod displej.

Překvapit by vás mohlo rozlišení displeje, které má být pouze Full HD+. Spekuluje se, že tato hodnota je zvolena právě kvůli fotoaparátu pod zobrazovačem. Další výbava má být v zásadě shodná například s Xiaomi Mi 11 Ultra, to znamená Snapdragon 888. Baterie by měla mít kapacitu 4 500 mAh a podporovat 120W nabíjení. Kvůli nasazení nových technologických řešení má být Mi MIX 4 ještě dražší než zmíněný model Mi 11 Ultra. Lze tak předpokládat, že pokud by se Mi MIX 4 dostal na český trh, vyšplhá cena nad 35 tisíc korun.