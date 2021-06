200W nabíjení od Xiaomi sníží kapacitu baterie. Bude to ale někomu vadit?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Xiaomi nedávno šokovalo představením 200W drátového nabíjení, díky němuž se telefon se 4 000mAh baterií nabije za pouhých 8 minut. Na 50 % to stihne za 3 minuty a jen 44 vteřin stačí na to, aby se kapacita zvedla na 10 %. Působivá rychlost, která z nabíjení udělá skutečně jen několikaminutovou záležitost. Na druhou stranu však nová technologie vzbudila obavy z toho, jaký dopad bude mít na samotnou baterii.

Podobná otázka byla přímo výrobci položena v rámci sekce otázek a odpovědí na weibo.cn. Xiaomi uvedlo, že dle odhadů by se kapacita baterie měla po 800 nabíjecích cyklech snížit zhruba o necelých 20 %. Abychom si vše přiblížili na konkrétním příkladu, u Xiaomi Mi 11 Ultra s 5 000mAh baterií by to znamenalo, že po 800 nabíjecích cyklech kapacita baterie klesne k hranici 4 000 mAh. Při nabíjení jedenkrát denně se do tohoto stavu uživatel dostane po více než dvou letech aktivního používání.

I přestože baterie tedy vydrží běžné používání dostatečně dlouho, někomu by přeci jen mohlo přijít zbytečné ji tolik zatěžovat. Po 800 cyklech však dojde k citelnému zhoršení kapacity baterie i v případě nabíjení například jen 5 W. V průběhu času totiž dojde k degradaci všech baterií a vyšší výkon při nabíjení to aktuálně nijak výrazně nezhoršuje. Ve výsledku se tak cesta Xiaomi zdá být jako ideální, neboť nikdo nechce trávit čas s telefonem připojeným k nabíječce.