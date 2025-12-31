Xiaomi v novoročním výprodeji zlevnilo svůj bestseller, koupíte ho už od 9 990 Kč

Hit podzimu 2025
Xiaomi 15T se stal téměř okamžitě hitem podzimu, a to pro svou špičkovou výbavu, kterou bychom mohli čekat spíše u telefonů ve vyšší cenové třídě. V Mobil Pohotovosti bestseller koupíte za pouhých 10 990 Kč, ale cenu můžete srazit až na 9 990 Kč – mezi autorizovanými prodejci jde o tu vůbec nejnižší částku.
Za tuhle cenu Xiaomi 15T nabízí skutečně hodně. Má 6,83″ AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, výkonný čipset Dimensity 8400 Ultra a baterii o kapacitě 5 500 mAh. Trojitý foťák s optikou Leica potom zařídí detailní snímky, které budou vypadat skvěle i za šera.
A jak se dostat na cenu 9 990 Kč? Jednoduše v Mobil Pohotovosti prodejte svůj starý telefon a získejte výkupní bonus ve výši 1 000 Kč. Díky tomu novinku pořídíte úplně nejlevněji.
- Xiaomi 15T jen za 9 990 Kč (běžně 11 490 Kč)
Právě teď ušetříte i na jiných oblíbencích, a to i pokud chcete telefon, který nezasáhne do rozpočtu. Do slevy totiž zamířilo Xiaomi Redmi Note 14 a je k mání už za neskutečných 2 490 Kč. V sobě skrývá překvapivě obstojnou výbavu, a počítat tak můžete například s velkou 5 500mAh baterií nebo fotosoustavou, která si poradí i v šeru.