Výhercem bohatého balíčku produktů Xiaomi z naší výroční soutěže se stává...

V naší poslední výroční soutěži u příležitosti oslav 20 let působení serveru mobilenet.cz na tuzemském trhu jste mohli soutěžit o bohatý balíček produktů od Xiaomi. Stejně jako v předchozích kolech vás soutěž velmi zaujala, protože se jí zúčastnily hned tisíce z vás. Moc děkujeme za přízeň a těšíme se na vás v příštím roce!
O co se hrálo?
Výherce se mohl těšit na opravdovou hromadu produktů od Xiaomi, a aby se radost netříštila, celou tuto sadu získal jen jeden z vás. Ten tak může podělit svoji rodinu, nebo si udělat krásný konec roku sám.
Soutěžilo se o Redmi 15 5G s masivní baterií o kapacitě 7 000 mAh a 50Mpx fotoaparátem, dále pak o chytrý náramek s funkcemi chytrých hodinek Xiaomi Smart Band 8 Pro, o plnohodnotné chytré hodinky Redmi Watch 5 se skvělou výdrží baterie, náramek Smart Band 9 Active pro všechny vaše sportovní aktivity a také o dvoje bezdrátová sluchátka, konkrétně Redmi Buds 6 ve dvou barevných variantách – bílé a černé, které nabídnou skvělý zvuk a velmi dobrou výdrž baterie. Jedny si může výherce nechat, druhé může darovat, nebo si může nechat úplně vše – rozhodnutí je jen a jen na něm!
Otázka a správná odpověď
Jakou obnovovací frekvenci displeje nabízí Redmi 15 5G?
Správná odpověď: (až) 144 Hz
Výhercem se stává...
Petra K., které tímto srdečně blahopřejeme
Ať vám už žádná soutěž neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!