Xiaomi 16 a 16 Pro se mají dočkat výrazného vylepšení selfie fotoaparátů

Doba, kdy se výrobci zaměřovali pouze na hlavní zadní fotoaparáty, se zdá být u konce. Podle nejnovějších spekulací z Číny (viz weibo.com) se Xiaomi chystá razantně vylepšit přední kameru u svých nadcházejících vlajkových lodí Xiaomi 16 a Xiaomi 16 Pro. Tyto modely mají být osazeny zcela novým a výrazně lepším snímačem, což má přinést revoluci v kvalitě selfie fotografií a videohovorů.
Očekává se, že nové telefony budou vybaveny 50megapixelovou selfie kamerou, která nahradí 32megapixelové senzory používané u stávajících modelů. Kromě vyššího rozlišení má čelní kamerka nabídnout i další důležité funkce, jako je podpora nahrávání 4K videa při 60 snímcích za sekundu, široký záběr a především automatické ostření. Právě autofocus je u předních kamer stále poměrně vzácná funkce, a jeho přítomnost by výrazně zlepšila ostrost a detaily snímků za všech podmínek, zejména pak za horšího světla.
Xiaomi tak hodlá změny v nadcházejících vlajkových modelech stavět právě na čelních fotoaparátech. Avšak nebude výhradně o nich. Nasazen má být například špičkový a doposud nepředstavený procesor Snapdragon 8 Elite 2. Základní Xiaomi 16 má pak dle dostupných informací disponovat 6,3" AMOLED panelem a lákat kupříkladu baterií s kapacitou 7 000 mAh. Představení obou novinek by mohlo proběhnout už velmi brzy, spekuluje se závěru září, avšak to půjde zřejmě nejprve o čínskou premiéru a v Evropě si budeme muset počkat o něco déle.
