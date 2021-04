Windows 10 se naučí Bluetooth kodek AAC

Fotografie: Christian Lambert, unsplash.com

Při bezdrátovém propojení počítače/telefonu a sluchátek skrze Bluetooth se používají tzv. kodeky k zakódování proudu audia. Jako standard se v této oblasti používá SBC. Jeho výhodou je, že jej umí prakticky každé zařízení, takže propojíte cokoli s čímkoli. Na druhou stranu se jedná o kodek, jehož zastaralost a nízká přenosová rychlost má podle náročnějších posluchačů vliv na kvalitu audia. Pokud jste zvyklí na MP3 nebo komprimované streamované skladby, pak je to nejspíše jedno, ale kdo chce kvalitu, potřebuje něco lepšího.

Proto vznikla celá řada kodeků pro kvalitnější bezdrátový poslech. Vedle AptX je to například LDAC od Sony nebo AAC, které se používá v iPhonech. Samozřejmě platí, že jej musí podporovat nejenom sluchátka, ale i přístroj. U dražších telefonů, které s Bluetooth připojením počítají, to obvykle není problém. Naopak ve Windows 10, kde je i po letech „modrý zub“ jakoby trochu navíc, jsme se až doposud museli spolehnout jen na AptX. To kvůli licenční politice často najdeme jen v dražším příslušenství a ani to není často pravidlem.

Microsoft na svém blogu slibuje, že Build s číslem 21370, který míří do testování pro insidery, zvládne i AAC, které je naopak přítomno skoro v každých sluchátkách – hlavně kvůli zmiňované podpoře ze strany Applu. Další změna týkající se Bluetooth ve Windows 10 je možná ještě důležitější. Microsoft po dlouhých letech odstraní matoucí rozdělení na Stereo a Hands-Free zařízení. Pokud dnes s Windows spárujete sluchátka, pak se vám v nabídce zvukových zařízení objeví hned dvakrát. Jednou s kvalitnějším připojením pro hudbu (Stereo) a také jako komunikační zařízení s mikrofonem (Hands-Free), ale s horším zvukem. Zvláště pro méně zkušené uživatele to může být matoucí. Nově by mělo Bluetooth ve Windows 10 fungovat stejně jednoduše jako na Androidu – po připojení se automaticky přepne výchozí zařízení a o správný výběr protokolu se postará sám operační systém.