TicWatch Pro 3 oficiálně: moderní Snapdragon 4100, Wear OS a dlouhá výdrž

Značka Mobvoi na mobvoi.com představila nové chytré hodinky TicWatch Pro 3, které se chlubí výkonným procesorem, velkou baterií a pokročilými zdravotními funkcemi.

TicWatch Pro 3 pohání Wear OS od Googlu, kterému dělá společnost moderní Snapdragon Wear 4100. Jedná se o nejnovější čipset od Qualcommu určený pro chytré hodinky, který by měl nabídnout až o 85 % vyšší výkon oproti předchozí generaci. Díky tomu by měl být chod hodinek maximálně plynulý, čemuž nasvědčuje i přítomnost 1 GB RAM a 8GB úložiště. Displej má uhlopříčku 1,4" a rozlišení 454 × 454 pixelů. Stále se pochopitelně jedná o kvalitní AMOLED obrazovku, kterou doprovází speciální sekundární černobílý panel s velmi nízkou spotřebou. Právě tento panel zajistí skvělou čitelnost i za přímého slunečního svitu.

Když si aktivujete černobílý displej v rámci režimu Essential, vydrží hodinky na jedno nabití pracovat až 45 dní. Díky 577mAh baterii však zvládnou i při standardním používání s AMOLED displejem bez nabíječky fungovat až tři dny, což je velmi solidní výkon vzhledem k použitému systému a hardwaru.

Hodinkám nechybí ani senzor SpO2 pro měření okysličení krve, monitoring srdečního tepu, stresu či hluku v okolí uživatele, podobně jako u Apple Watch. Jelikož se jedná o nejlepší hodinky z portfolia výrobce, je k dispozici i zvýšená odolnost IP68, NFC či GPS, Beidou, GLONASS, Galileo a QZSS. Na další funkce se můžete podívat v přiloženém videu.

