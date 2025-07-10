Vzhledově trošku iPhone s foťákem od Samsungu. To je nové Vivo V60e

Vivo obohacuje nabídku o zajímavou novinku střední třídy (viz vivo.com/in). Vivo V60e se snaží působit jako takřka vlajková loď. Ostatně vzhled někomu může připomínat třeba iPhone 16, a to dle barvy i modulu s fotoaparáty na zadní straně. 6,77" displej dominující čelní straně využívá AMOLED panel, zvládá 120Hz obnovovací frekvenci a poskytuje jas až 1 600 nitů. O ochranu displeje se stará sklíčko Diamond Shield Glass. Současně se dbá i na zvýšenou odolnost IP68 a IP69.
O přísun dostatečného výkonu se postará Dimensity 7360 od MediaTeku a až 12GB RAM. Počítat můžete i s 256GB úložištěm typu UFS 2.2. V daný moment už tolik nevadí, že si novinka neporadí s paměťovými kartami. V Číně nehledí na aktuálnost softwaru a Vivo nasazuje starý Android 15. Situaci nezachrání ani spíše jen průměrná softwarová podpora o délce 3 let, respektive 5 let v případě bezpečnostních záplat.
Dostáváme se k fotoaparátům. Hlavní snímač HP9 je od Samsungu a pyšní se vysokým 200megapixelovým rozlišením s optickou stabilizací obrazu. Doplňuje jej pouze průměrný ultraširokoúhlý objektiv s 8 megapixely a 120° záběrem. Oba fotoaparáty na zádech pak mohou využívat kruhovou Aura diodu. Na čelní straně je pak v průstřelu displeje připravena 50megapixelová kamerka.
Do 7,4 milimetrů tenkého těla se překvapivě dostala baterie s kapacitou 6 500 mAh, která slibuje velmi slušnou výdrž. Opětovné dobití nebude nikterak dlouhé, novinka podporuje 90W drátové nabíjení.
Nové Vivo zamíří ještě v tomto týdnu na indický trh. Dostupné bude v barvách Elite Purple a Noble Gold, přičemž cena základní verze 128+8 GB vychází v přepočtu na 8,5 tisíce korun i s daní. Zda se jej dočkáme i v Evropě, není v tuto chvíli zřejmé.
Technické parametry Vivo V60eKompletní specifikace
|Konstrukce
|163,5 × 77 × 7,5 mm, 190 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7360-Turbo, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
