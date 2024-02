Vyzpovídali jsme zástupce Motoroly. Jaké má plány do budoucna?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Motorola nás nepřestává zásobovat zajímavými smartphony z různých cenových segmentů, které osloví technologické nadšence (například nejnovější ohebná řada Razr 40), ale také všechny, kteří touží po špičkovém výkonu či cenově dostupné alternativě. Velkou předností Motoroly je rovněž implementace desktopového režimu Ready For, který konkurence nabízí pouze u vlajkových produktů. Jak je Motorola spokojena s dosavadním vývojem a jaké plány má do budoucna? To nám prozradil šéf globální marketingové divize Thomas Milner.

Martin Pultzner: Jsme na začátku roku 2024 a mě by zajímalo, jaký byl pro Motorolu rok 2023. Můžete prozradit, jak jste spokojeni s výsledky, zejména v Evropě?

Thomas Milner: Máme velkou radost, neboť jsme zaznamenali 11% nárůst aktivací ve srovnání s předešlým rokem a meziročně se nám podařilo zvýšit počet aktivací prémiových zařízení celkem sedmkrát. To znamená, že řady Edge a Razr jsou v tomto ohledu velmi důležité. Myslím, že je tu několik klíčových faktorů, které za tím stojí. Design, jak jste si pravděpodobně všimli, je pro nás velmi důležitý a hodně jsme se na něj snažili zaměřit. Naše telefony se v ruce skvěle drží, a to díky veganské kůži i zaobleným hranám. Také se snažíme zaměřit na oblast fotoaparátů a neustále ji vylepšovat. Velmi důležitou roli hraje rovněž řada Razr. V tomto segmentu se snažíme najít cestu, jak se odlišit od konkurence, například tím, že jsme v době představení nabídli největší vnější displej u ohebného véčka.

Martin Pultzner: Jaký velkým zájem mají zákazníci o model Motorola Razr 40 Ultra? Vnímáte výrazný rozdíl při zohlednění zájmu o smartphony běžné konstrukce?

Thomas Milner: Ano, obecně lze říct, že mladší zákazníci projevili skutečně velký zájem. Částečně za to mohou určitě i kampaně, které jsme měli, ale primárně je to kvůli designu, který je spojený i s obří vnější obrazovkou. Také je tu ale Razr 40, který zase boduje dostupnější cenou a řadou krásných barevných provedení.

Martin Pultzner: Pokud to tedy chápu správně, registrujete zvýšený zájem o prémiové telefony, které lákají mladší zákazníky, ale také vnímáte stále velkou poptávku po cenově dostupných smartphonech. Učinila Motorola ze strategického hlediska nějaké rozhodnutí, kam bude v příštích letech portfolio směřovat? Chcete se postupně začít soustředit výhradně na prémiový segment, nebo pokrývat celé spektrum telefonů různých tříd?

Thomas Milner: V tuto chvíli nemohu komentovat naši budoucí strategii.

Martin Pultzner: V loňském roce jsme viděli na MWC koncept Motoroly Rizr. Jaký je váš názor na toto zařízení a jak vnímáte zpětnou vazbu, kterou jste dostali? Hodláte uvést komerční verzi tohoto produktu?

Thomas Milner: Bohužel skutečně nemohu mluvit o budoucích produktech (smích). Vím, že z Rizru byli lidé nadšení. Budoucnost podle mě není čistě skládací, ale spíše flexibilní. Samozřejmě se snažíme přicházet se zajímavými prototypy, ale více nemohu prozradit.

Martin Pultzner: Dovolím si tedy pozměnit otázku. Myslíte si, že jsou zákazníci na takovýto typ zařízení připraveni?

Thomas Milner: Neřekl bych, že je možné univerzálně odpovědět na to, zda zákazníci jsou, nebo nejsou připraveni na tuto technologii, protože existuje spousta faktorů, které v tomto ohledu hrají roli. Ale domnívám se, že pokud by bylo takové zařízení uvedeno tím správným způsobem, tak jej přijmou. Motorola provedla také řadu testování a sbírala zpětnou vazbu od vzorku uživatelů, kteří mohli zařízení několik dní testovat. Rozhodli jsme se přinést zajímavou inovaci a věřím, že i letos bude na stánku Motoroly na veletrhu MWC k vidění mnoho zajímavého.

Martin Pultzner: Když se podíváme na střední a nižší segment, tak si Motorola v České republice vede velmi dobře, například s modelem Moto G54 Power Edition, jenž se může pochlubit velmi dobrým poměrem cena/výkon. Vnímáte v tomto ohledu nějaký rozdíl mezi americkým a evropským trhem? Je například americký trh více prémiový? Můžete poskytnout nějaké srovnání?

Thomas Milner: Nemohu sdílet konkrétní čísla, ale obecně mohu potvrdit, že řada Moto G je velmi populární ve všech regionech, kde působíme. Neustále se snažíme zlepšovat poměr cena/výkon, jak jste zmínil. Stejně se tak do cenově dostupnějších smartphonů snažíme dostávat prémiovější prvky.

Martin Pultzner: Jaké jsou vaše plány v oblasti satelitní konektivity, k níž dokonce máte dedikované zařízení. Jaká je v tomto ohledu vaše strategie? Je to něco, co jste udělali jen tak „okrajově“, nebo si myslíte, že je to technologie, která se stane v budoucích telefonech zcela běžnou a neobejdeme se bez ní?

Thomas Milner: Je to oblast, na kterou se zaměřujeme a přemýšlíme, jak satelitní konektivitu implementovat do zařízení v rámci širší integrace, ale bohužel nemohu nic prozradit o dalších plánech.

Martin Pultzner: Z marketingového hlediska je také velmi zajímavá spolupráce Motoroly se společností Pantone. Často se tak na telefonech Motorola objeví například barva roku dle Pantone apod. Jak byste tuto spolupráci popsali, jaké je přijetí ze strany zákazníků?

Thomas Milner: Ano, tohle je přesně to, co jsem zmiňoval dříve v rámci designu. Myslím si, že zákazníci barvy od Pantone velmi dobře přijali a tato spolupráce je pro nás velmi důležitá. Pantone jsou autoritou v oblasti barev a my rádi přinášíme nové netradiční barvy, které u telefonů nikde jinde nenajdete. Takže je to velmi silné partnerství a rozhodně něco víc než jen marketing. Spolupráce je víceletá, takže se určitě můžete těšit na další zařízení s barvami od Pantone.

Martin Pultzner: Google u nejnovějších modelů přislíbil sedmiletou softwarovou podporu a Motorola je velmi dobře známá tím, že využívá pouze lehkou nadstavbou a jinak preferuje víceméně čistý Android. Jaká je vaše strategie ohledně délky softwarové podpory? Zvažujete se zavázat k delší softwarové podpoře?

Thomas Milner: Délku softwarové podpory neustále vyhodnocujeme a v tuto chvíli se s vámi bohužel nemůžeme podělit o naši strategii pro budoucí zařízení.

Martin Pultzner: Motorola byla značkou, která přinesla bezdrátové nabíjení u cenově dostupného modelu Edge 30 Neo. Nástupce tohoto modelu jej však nemá. Jaký je k tomu důvodů a vnímáte bezdrátové nabíjení v této kategorii telefonů jako něco důležitého, s čím se budeme do budoucna běžně setkávat? Nebo se domníváte, že zůstane bezdrátové nabíjení výsadou spíše dražších telefonů?

Thomas Milner: Vždy je to o kombinaci více prvků, v případě Edge 40 Neo jsme přinesli velmi tenkou konstrukci, lepší fotoaparáty, zakřivený displej, veganskou kůži. Zkrátka několik vylepšení a v konečném důsledku je to vždy o kombinaci všeho s ohledem na cenu. Takže řekněme, že jsme museli najít nějaký kompromis.

Martin Pultzner: Můžete promluvit o partnerství se společností Qualcomm? V minulosti měla Motorola jako první telefon na světě tehdejší nový vlajkový čipset od Qualcommu. Jak tato spolupráce pokračuje?

Thomas Milner: O tomto bohužel nemohu nic prozradit, ale mohu zmínit, že jsme ve velmi těsném kontaktu s Qualcommem. Spolupracujeme také s dalšími partnery, například společností MediaTek, a snažíme se přinést zákazníkům tu nejlepší uživatelskou zkušenost za zajímavou cenu.

Děkujeme za rozhovor