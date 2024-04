Ultimátní vlajková loď na obzoru? Přichází Motorola Edge 50 Ultra

Fotografie: Motorola

Motorola má dnes skutečně velký den, neboť odhaluje klíčovou řadu mobilů Edge 50. V tomto článku se blíže seznámíme s vůbec nejvybavenějším kouskem Edge 50 Ultra, která se objeví i na českém trhu.

Sám výrobce nazývá novinku uměleckým dílem. Nutno dodat, že se skutečně snažil. Nasazeno je údajně pravé dřevo či veganská kůže. Rámečky telefonu jsou z broušeného hliníku. Lákadlem může být i nová barevná varianta Peach Fuzz. Nehledělo se však jen na vzhled, nýbrž i na praktičnost. Celý telefon plní stupeň krytí IP68, mobilu tudíž nevadí voda ani prach.

Čelní straně dominuje po krajích mírně zakřivený pOLED displej s úhlopříčkou 6,67" a jemným rozlišením 2 712 × 1 220 pixelů. Samozřejmostí je vysoká obnovovací frekvence 144 Hz či jas dosahující až 2 500 nitů. O ochranu se pak stará sklíčko Gorilla Glass Victus. Aby byl multimediální zážitek kompletní, nechybí ani stereo reproduktory a podpora Dolby Atmos.

Jelikož má jít o špičkový mobil, neponechává výrobce nic náhodě a nasazuje Snapdragon 8s Gen 3 od Qualcommu společně se 16GB RAM. Absentující slot pro paměťové karty bude trápit patrně málokoho, neboť interní paměť pojme 1 TB dat. Prostředí zajistí nejnovější Android 14, avšak Motorola prozatím neprozradila délku softwarové podpory. Na každý pád je zde nadstavba Hello UX.

Motorola si zřejmě oblíbila 50megapixelové rozlišení, protože ze čtyř objektivů, které na těle najdeme, jej nabídnou hned tři. Nebudeme ale předbíhat a začneme na zadní straně, kde je hlavní snímač OV50H s 50 megapixely a světelností f/1.6. Samozřejmostí je optická stabilizace obrazu. Dále je zde 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 122°. Nechybí mu automatické ostření, díky čemuž poslouží i pro fotografování makro záběrů. Výčet zadních snímačů zakončuje 64megapixelový teleobjektiv s optickou stabilizací obrazu a trojnásobným bezztrátovým zoomem. K dispozici je pak případně až 100násobný hybridní zoom.

Čelní snímač v průstřelu displeje má 50megapixelové rozlišení, světelnost f/1.9 a automatické ostření. Kvalitní selfies by tak měly být samozřejmostí. Ačkoliv má Edge 50 Ultra výkonu na rozdávání, nezvládá záznam 8K videa a vrcholem je 4K rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Toto rozlišení mimochodem zvládá i čelní kamerka.

Baterie má spíše skromnější kapacitu 4 500 mAh, avšak až tolik by to vadit nemuselo. Celodenní výdrž by měl zajistit pouze 6minutový pobyt na nabíječce. Ta má totiž výkon 125 W, je přímo v prodejním balení a stejný výkon drátového nabíjení podporuje i samotný mobil. Alternativou je 50W bezdrátové nabíjení a nechybí ani možnost 10W reverzního bezdrátového nabíjení. Z další výbavy stojí za zmínku podpora ultraširokopásmového připojení (UWB), díky kterému lze další zařízení najít s vysokou přesností na několik centimetrů.

Novou Motorolu Edge 50 Fusion a Edge 50 Ultra předobjednáte nejvýhodněji u Mobil Pohotovosti, a to až o 5 900 Kč levněji. Navíc získáte prodlouženou 3letou záruku zdarma i možnost koupit nová sluchátka Moto Buds+ (Sound by BOSE) s 50% slevou. Více na mp.cz/motorola-edge-50.

Na českém trhu se Motorola Edge 50 Ultra začne prodávat až začátkem června, přičemž cena je stanovena na 25 399 Kč.