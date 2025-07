Vytvořit a upravit text bez dotyku displeje? Gboard se naučí zajímavé novinky

Fotografie: mobilenet.cz

Svět digitální komunikace se neustále vyvíjí a Google v něm hraje klíčovou roli. Nejnovější inovace se dotkne klávesnice Gboard, kde se chystá významné rozšíření možností hlasového zadávání a úprav textu, vše podpořené pokročilou umělou inteligencí. Cílem je učinit psaní a editaci textu ještě intuitivnějším a efektivnějším, minimalizovat potřebu manuálních zásahů a zrychlit celý proces.

Základem těchto vylepšení je integrace generativní umělé inteligence, pravděpodobně poháněné modelem Gemini Nano, přímo do Gboardu. To umožní klávesnici daleko lépe rozumět komplexním hlasovým příkazům a kontextu uživatele. Již brzy by tak uživatelé měli být schopni nejen diktovat text s vyšší přesností a automatickým vkládáním interpunkce, ale také provádět složité úpravy pouhým hlasem. Tyto nové funkce, označované jako SmartEdit, slibují revoluci v interakci s textem na mobilních zařízeních. Na jejich přítomnost v aplikaci upozornil server Android Authority (viz androidauthority.com).

Rozšířené možnosti se netýkají jen základního hlasového zadávání. Gboard s AI nabídne sofistikované hlasové úpravy textu. Uživatelé budou moci například vkládat nebo upravovat konkrétní slova přímo uprostřed již napsaného textu, aniž by museli cokoli ručně označovat. Příklady nalezených příkazů naznačují schopnost provádět vcelku podrobné úpravy, které vyžadují komplexní analýzu textu. To znamená, že klávesnice dokáže pochopit, co chcete změnit, a provést to přesně, což výrazně usnadní práci s delšími zprávami, e-maily nebo poznámkami.

Tato významná aktualizace, ačkoliv ještě není veřejně dostupná, je již ve fázi vývoje a testování v beta verzích aplikace Gboard pro Android. Její příchod slibuje hladší a přirozenější přechod mezi psaním a mluvením, čímž se Gboard stane ještě výkonnějším a nepostradatelným nástrojem pro každodenní komunikaci. Google tak opět ukazuje, jak může AI transformovat základní uživatelské interakce a posunout hranice toho, co je možné na chytrých telefonech.