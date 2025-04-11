mobilenet.cz na sociálních sítích

Skryté eso v rukávu nového Xiaomi 15T (Pro)? Špičkové AI nástroje v češtině

Martin Fajmon
Skryté eso v rukávu nového Xiaomi 15T (Pro)? Špičkové AI nástroje v češtině
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Xiaomi AI si rozumí i s českým jazykem
  • Nechybí práce s textem ani možnost tlumočení hovorů a konverzací
  • Xiaomi AI využijete i v Galerii, kde pomůže s úpravou fotografií

Hrajete si rádi s AI nástroji? Nedivíme se, jsme na tom stejně. O to větší radost máme, když se výrobci nevyhýbají implementaci českého jazyka. Jak asi tušíte, až na výjimky je čeština pokročilým AI nástrojům zapovězena – primárně tedy pro AI nástroje výrobců mobilních telefonů. To naštěstí neplatí pro Xiaomi, které si s češtinou tyká už od doby uvedení pokročilých AI nástrojů. Jak asi tušíte, v Xiaomi 15T a 15T Pro tyto nástroje nechybí, a tak jsme se rozhodli zaměřit se na ně trochu důkladněji.

Na celou obrazovku
Xiaomi HyperAI

Vylepšení aplikací pomocí AI

AI nástroje jsou u smartphonů Xiaomi rozeseté prakticky po celém systému a ne vždy musí být na první pohled zřejmé, jak fungují. I z tohoto důvodu se Xiaomi rozhodlo vytvořit interaktivní rozcestník, který má svoji záložku přímo v Nastavení. Rozcestník nese název Vylepšení aplikací pomocí AI a elegantně představuje všechny AI nástroje a dovednosti, které nové Xiaomi produkty nabízejí.

AI psaní

Sám patřím mezi ty, kteří si často zapisují své myšlenkové pochody – někdy jde o část článku, jindy zase o koncept e-mailu. Aplikace Poznámky vám díky AI pomůže s textem různě pracovat, například jej dokáže bleskurychle opravit. V praxi to funguje tak, že napíšete text a v kontextové nabídce vyberete možnost AI – „Korektura pomocí AI“. Umělá inteligence text zkontroluje, opraví chyby a uvede, co a kde opravila. V tento moment by se hodilo i upravit rozložení – text můžete tedy opět označit, zvolit možnost AI a vybrat funkci „Rozložení pomocí AI“.

Na celou obrazovku
Xiaomi - AI psaní

Do aplikace Poznámky si rovněž můžete zkopírovat libovolně dlouhý text, například zápis z porady, a umělá inteligence se postará o jeho sumarizaci. Opět stačí otevřít poznámku, vybrat možnost AI a kliknout na možnost „Shrnutí pomocí AI“.

Pokud by byl zápis z porady například v angličtině, obdobným postupem si můžete celý text přeložit do češtiny. Opět stačí vybrat možnost AI a poté volbu „Překlad pomocí AI“.

Důležitou informací je, že veškerý upravený a opravený text vám aplikace Poznámky dovolí buď zkopírovat, nebo jím nahradit originál – pokud se vám ale výstup AI vůbec nelíbí, můžete jej smazat a ponechat si svoji původní verzi libovolného textu.

Pokud hledáte inspiraci, AI vám pomůže i s přípravou oblíbeného jídla, nebo pro vás připraví text, který můžete vložit například do e-mailu. Stačí vyslovit vaše přání (například takové, že budete připravovat svíčkovou na smetaně) a Poznámky vám během chvíle naservírují kompletní nákupní seznam. To se nám líbí!

AI tlumočník a AI titulky

Funkci „AI titulky“ je nejdříve nutné aktivovat – to provedete v Nastavení > Další nastavení > AI titulky. Zde si také můžete vytvořit zástupce této funkce na Domovskou obrazovku, abyste k ní měli snadný přístup. Alternativně k ní lze přistoupit přes zástupce v Ovládacím centru. Zároveň zde můžete vybrat, zda bude zdrojem zvuku systémový zvuk, nebo mikrofon. Samozřejmě zde také vyberete vstupní a cílový jazyk překladu. Zvolit si také můžete velikost textu (S/M/L) a pozadí plovoucího okna, kde se titulky budou zobrazovat.

Na celou obrazovku
AI titulky

A jak funkci využít v praxi? Možností je nespočet. Můžete si například pustit video na YouTube v libovolném jazyce a nechat Xiaomi, aby vám v reálném čase překládalo mluvené slovo na text. Pustit si ale můžete i video, které máte uložené v paměti zařízení. Pokud namísto systémového zvuku zvolíte mikrofon, můžete si překládat klidně i film, který je puštěný na vašem notebooku nebo v televizi. Na vás je jen si vybrat, zda chcete překlad zobrazit v malém plovoucím překryvném okně, nebo na celou obrazovku – podle toho, z jakého zdroje si necháváte překlad vytvořit.

Výsledek překladu si můžete uložit do aplikace Poznámky, kde s textem můžete dále pracovat. Osobně jsem zkoušel překlad jak systémového zvuku (video z YouTube), tak překlad z mikrofonu (film z televize) a výsledky byly velmi slušné. Vše záleží na tom, jak zřetelně osoba mluví – protože pokud se text správně rozpozná, úroveň překladu je výborná.

Nadstavbou této funkce je funkce „AI tlumočník“, kterou můžete využít dvěma způsoby. Prvním z nich je překlad v rámci aplikace „Tlumočit zvuk“, kterou (trochu nečekaně) naleznete jen v rychlých zástupcích Ovládacího centra – na domovské obrazovce ji nehledejte. Aplikace vypadá podobně jako Google Překladač, přičemž si opět můžete zvolit vstupní a cílový jazyk. Pokud hovoří osoba například v angličtině, klikne na modrou ikonku mikrofonu, následuje překlad do (například) češtiny, přičemž aplikace překlad i přečte nahlas – pokud chcete. Takto se můžete střídat, dokud komunikace neskončí. Aplikace vám umožní i překlad „tváří v tvář“. V takovém případě se můžete posadit naproti sobě a každý bude mít na své polovině obrazovky vlastní mikrofon pro spuštění diktování a překladu.

Na celou obrazovku
AI překlad rozhovoru

Druhou možností využití funkce AI titulky a AI tlumočníka je přímo v hlasovém hovoru. Pokud budete telefonovat s někým například v angličtině, můžete z postranní nabídky spustit možnost „Tlumočení“. V praxi to funguje tak, že nastavíte váš jazyk a jazyk protistrany (i v průběhu aktivního hovoru lze toto nastavení změnit) a to, co řeknete, se díky AI okamžitě přeloží a strojově přečte do vybraného jazyka. Zároveň se zobrazí i titulky – jde tedy o kombinaci funkcí AI titulky a AI tlumočník. Protistrana na začátku hovoru uslyší, že je hovor automaticky překládán, poté uslyší jak vás (s vaším mateřským jazykem), tak také strojový a nahlas vyslovený překlad.

Funkci tlumočení hovoru lze spustit z postranní sady nástrojů – konkrétně skrze Postranní lištu, kterou musíte mít aktivní.

Rozpoznávání řeči

Speciální dovedností, která kombinuje mnoho výše uvedeného, je AI rozpoznávání řeči. Tato dovednost funguje například v Záznamníku, kde dokáže z nahrávky separovat hlasy jednotlivých mluvčích a zároveň je přepsat do textové podoby. To se skvěle hodí v případě, kdy děláte záznamy delších konverzací a potřebujete je snadno přenést do textové podoby. Kvalita výstupu záleží na tom, jak kvalitní nahrávka je, ale dokáže výrazně ušetřit váš čas. Spokojen jsem byl i s kvalitou rozpoznání více mluvčích.

Xiaomi - AI rozpoznávání řeči
AI rozpoznávání řeči

AI editor Galerie

Dostat se k AI funkcím je snadné – důležitá je aplikace Galerie, která je od výrobce předinstalovaná a slouží jako zdroj všech vašich fotografií i snímků obrazovky. Následně stačí otevřít fotografii, kterou si přejete upravit, a v seznamu možností vybrat ikonu se symbolem tužky > vybrat možnost AI v levém dolním rohu. Na výběr máte hned z několika možností, přičemž nejčastěji budete zřejmě používat funkci pro odstranění nechtěných objektů. Hodí se však zmínit i funkci zvětšení obrázku (dopočítání snímku), která se hodí v případě, že jste pořídili snímek z příliš velkého detailu.

Na celou obrazovku
AI editor galerie

Bonusy od Googlu

Znalí vědí, že Xiaomi je s Googlem jedna ruka, a proto je v rámci systému HyperOS hned několik AI nástrojů přímo z jeho dílny. Jmenovitě jde o nástroj Circle to Search (Zakroužkuj a hledej), který funguje v rámci celého systému – stačí přitom přidržet prostřední tlačítko, v případě ovládání gesty spodní linku, přičemž automaticky se spustí nástroj pro vyhledávání na základě vizuální podobnosti.

Na celou obrazovku
AI vychytávky od Google

Vše samozřejmě doplňuje aplikace Gemini, která funguje jako osobní AI asistent – dokáže zodpovědět libovolnou otázku, vygenerovat obrázek nebo řešit sled úloh. K nákupu nových Xiaomi navíc dostanete prémiové předplatné na 3 měsíce zcela zdarma.

