Vysokokapacitní baterie chystá i Xiaomi. Testuje se model s Redmi s 8 500 mAh

Pravděpodobně se chystá novinka, která posune hranice výdrže baterie ve světě smartphonů. Nebo minimálně kapacity baterie v běžně vypadajícím smartphonu. Podle zpráv se totiž Xiaomi v rámci své značky Redmi chystá uvést telefon s opravdu velkou baterií, jejíž kapacita má překročit 8 500 mAh. Tato informace pochází od spolehlivého čínského informátora na sociální síti Weibo (viz weibo.cn) a naznačuje, že firma intenzivně testuje zařízení, které by mohlo výrazně snížit obavy z rychlého vybíjení.
Zajímavé je, že i přes obří baterii by si měl telefon zachovat relativně tenké tělo, s tloušťkou pod 8,5 milimetrů. To je obzvláště působivé vzhledem k tomu, že dnešní smartphony s menšími bateriemi bývají někdy tlustší. Xiaomi má údajně vyvíjet vlastní technologii křemíko-uhlíkové baterie, která umožňuje vměstnat více energie do stejného prostoru.
Ačkoli přesný název ani datum uvedení telefonu zatím nejsou známy, je jasné, že Xiaomi se snaží konkurovat na trhu, kde se objevují i další telefony s bateriemi přesahujícími 7 000 mAh. V tomto ohledu se vše nejvíce soustředí na čínském trhu, kde již modely s kapacitou 8 000 mAh a více představil třeba Honor. Pro uživatele, kteří vyžadují dlouhou výdrž a neradi s sebou nosí powerbanku, se rýsuje velmi zajímavá a slibná volba. Je však otázkou, zda se s takovými modely v dohledné době setkáme i na evropských trzích.