Vysokokapacitní baterie chystá i Xiaomi. Testuje se model s Redmi s 8 500 mAh

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Xiaomi má vyvíjet vlastní technologii křemíko-uhlíkové baterie
  • Potěšit by měla konstrukce s nadále malou tloušťkou

Pravděpodobně se chystá novinka, která posune hranice výdrže baterie ve světě smartphonů. Nebo minimálně kapacity baterie v běžně vypadajícím smartphonu. Podle zpráv se totiž Xiaomi v rámci své značky Redmi chystá uvést telefon s opravdu velkou baterií, jejíž kapacita má překročit 8 500 mAh. Tato informace pochází od spolehlivého čínského informátora na sociální síti Weibo (viz weibo.cn) a naznačuje, že firma intenzivně testuje zařízení, které by mohlo výrazně snížit obavy z rychlého vybíjení.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ (Global)

Zajímavé je, že i přes obří baterii by si měl telefon zachovat relativně tenké tělo, s tloušťkou pod 8,5 milimetrů. To je obzvláště působivé vzhledem k tomu, že dnešní smartphony s menšími bateriemi bývají někdy tlustší. Xiaomi má údajně vyvíjet vlastní technologii křemíko-uhlíkové baterie, která umožňuje vměstnat více energie do stejného prostoru.

Kdo nabídne první baterii s kapacitou 10 000 mAh? Šanci má prý Honor
Ačkoli přesný název ani datum uvedení telefonu zatím nejsou známy, je jasné, že Xiaomi se snaží konkurovat na trhu, kde se objevují i další telefony s bateriemi přesahujícími 7 000 mAh. V tomto ohledu se vše nejvíce soustředí na čínském trhu, kde již modely s kapacitou 8 000 mAh a více představil třeba Honor. Pro uživatele, kteří vyžadují dlouhou výdrž a neradi s sebou nosí powerbanku, se rýsuje velmi zajímavá a slibná volba. Je však otázkou, zda se s takovými modely v dohledné době setkáme i na evropských trzích.

weibo.cn,
