Výrobce modulárního smartphonu Essential Phone odkoupil spoluzakladatel OnePlus

Fotografie: mobilenet.cz

Spoluzakladatel OnePlus, Carl Pei, nedávno odhalil Nothing – tajemnou společnost, o které jsme se později dozvěděli, že má stát za novými bezdrátovými sluchátky a v budoucnu představením celého ekosystému provázaných zařízení. Do něj by se měly začlenit také nápady značky Essential. Patenty a ostatní duševní vlastnictví (logo, ochranou známku a další) firmy, za kterou stál Andy Rubin, odkoupila společnost Nothing. Potvrzení najdeme na stránkách britského úřadu pro duševní vlastnictví (UK Intellectual Property Office).