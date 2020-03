Hliníkové šasi a ochrana IP68. Podívejte se, jak měl vypadat další Essential Phone

Fotografie: k-hoffman.com

Po pěti letech provozu ukončila v únoru letošního roku společnost Essential Products výrobu i vývoj telefonů s příznačným názvem Essential Phone. Za myšlenkou vyrobit špičkově vybavený telefon s OS Android stál přitom sám Andy Rubin, otec operačního systému s logem zeleného robůtka.

Možná teď přemýšlíte nad tím, jak by asi vypadala další generace Essential Phonů, pokud by to společnost „nezabalila“. Díky Kevinu Hoffmanovi, hlavnímu designérovi Essential, se naštěstí můžeme podívat na prototyp modelů Essential Phone 2 i Phone 3. Fotografie i informace dostupné na androidcental.com zveřejnil sám Kevin Hoffman.

„Essential Phone 3 byl projekt, který jsem vedl jako designér ve snaze vytvořit líbivý telefon vybavený moderními technologiemi za nízkou cenu. Konstrukce byla navrhována s ohledem na nutnost udržet nízké náklady přímého materiálu, a to například pomocí již existujícího OLED panelu s definovanými rozměry, šasi z hliníku nebo 2,5D krycího skla. Pozoruhodné konstrukční detaily jsou k vidění zejména u zadní trojité kamery, kdy je k dispozici lesklý modul fotoaparátu z nerezové oceli, v němž se nachází přisvětlovací dioda a tři fotoaparáty. Design měl zdůrazňovat vysokou kvalitu fotoaparátu v době, kdy spotřebitelé upřednostňují telefony s výjimečnými fotoaparáty. Chemicky leptané zadní krycí sklo vytvořilo zajímavý kontrast s modulem fotoaparátu a ploché strany odkazovaly na původní Essential Phone. “

Kevin Hoffman se však nezastavil pouze u Essential Phonu 3, ale odhalil také podobu prototypu modelu Essential Phone 2:

„Essential Phone 2 byl projekt, který jsem převzal jako vedoucí designér během reorganizace týmu. Přispěl jsem k vytvoření raných návrhů, iterací a vytvoření vizuálních prezentací. Podílel jsem se rovněž na spolupráci s čínskými dodavateli a účastnil se setkání důležitých pro sestavení finálního designu produktu. Tento telefon měl mít kvůli lepší ergonomii a vytvoření vizuálně menší tloušťky zaoblené boky. Dále měl být vybaven duálním fotoaparátem, 2,5D sklem displeje, ochranou dle certifikace IP68, 84% poměrem obrazovky k tělu a chemicky leptaným sklem na zadní straně. Také měl podporovat funkci Essential Click Connect.“