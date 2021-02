OnePlus dále experimentuje s polohou selfie kamerky. Uhodnete, kam ji umístí nyní?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Společnost OnePlus si nově nechala patentovat netradiční umístění selfie kamerky, kterou v minulosti implementovala jak do vyjíždějícího modulu, tak do čím dál tím populárnějšího „průstřelu“ v displeji. Tentokrát se pro změnu rozhodla umístit čelní fotoaparát do rámečku kolem zobrazovacího panelu.

Podle nl.letsgodigital.org, které na nový patent upozornilo, by mělo OnePlus tento druh selfie kamerek využívat pouze u OLED panelů. Na obrázku si můžete všimnout opravdu miniaturního fotoaparátu, díky čemuž se má výrobci podařit dosáhnout co nejvyššího poměru obrazovky k čelní ploše zařízení.