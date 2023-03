Vyměnili jsme baterii Nokie G22 pomocí sady iFixit. Opravdu to zvládne každý?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nokia G22 představená na MWC 2023 zastupuje navzdory velmi přívětivé ceně nabízí zákazníkům možnost si vyměnit hned několik komponent svépomocí a bez ztráty záruky. Tento, na celém telefonu zřejmě nejzajímavější aspekt, jsme se rozhodli prozkoumat a využít dodávané sady výrobce iFixit, ačkoliv se v tomto případě skutečně jednalo pouze o sadu pro opravu telefonu, nikoliv o sadu obsahující i náhradní díl. Jak hodnotíme celý proces opravy?

Vyměňujeme baterii Nokie G22, zvládnete to taky?

Nástroje, díly i podrobný návod přímo od iFixit

Společnost iFixit je renomovaným poskytovatelem náhradních dílů, nástrojů pro opravu, ale také hodnotí opravitelnost nejrůznější elektroniky. Přímo na stránkách iFixit lze najít podrobné návody k opravám (respektive výměnám) jednotlivých komponent. V našem případě jsme se rozhodli zkusit dostat k baterii, jejíž snížená výdrž je spolu s rozbitou obrazovkou jedním z nejčastějších důvodů pro výměnu stávajícího telefonu za nový.

Samotné zpracování návodu je opravdu příkladné, postup krok po kroku je doplněn o detailní fotografie, takže víte přesně, co máte dělat. Před samotnou opravou je pak pochopitelně nutné Nokii G22 vypnout (ideálně s baterií vybitou pod úroveň 25 %) a vysunout slot pro SIM. Již při třetím kroku nás však překvapila tuhost, respektive měkkost plastového předělu v oblasti slotu pro SIM, který se poměrně výrazně ohýbal, než se nám podařilo telefon „vyloupnout“ a odejmout zadní kryt. Poté následuje odpojení čtečky otisků prstů, vyšroubování krytu „základní desky“ a následné odpojení baterie.

Jak je možná patrné z přiloženého videa, vytáhnout baterii nebylo zrovna dvakrát jednoduché, v tomto ohledu je však nutné poznamenat, že tyto předprodukční vzorky mají mít právě v oblasti baterie více lepidla, než tomu bude u prodejních kusů, kde by jednoduché vytažení nemělo představovat problém. Následně se lze obráceným postupem vrátit k plně funkčnímu zařízení, které se zapne a standardně funguje.

Je tento přístup skutečně environmentální?

Osobně se mi přístup HMD Global k uživatelské opravitelnosti, jakožto (nejen) environmentálnímu prvku skutečně líbí, ovšem při výměně baterie jsem si uvědomil, že tato možnost nemusí být nutně až tak environmentální, jak by se mohlo na první pohled zdát. Způsobeno je to nutností si náhradní díl objednat, obvykle také s nástroji potřebnými pro výměnu daného dílu. Pokud je rozebírání elektroniky vaším koníčkem a upotřebíte tyto nástroje i jinde, jedná se podle mě o skvělou koupi, neboť má iFixit veškeré náčiní zpracováno velmi hezky a kvalitně.

V případě, že byste si však pouze chtěli vyměnit baterii u Nokie G22 a potom vám měla sada na opravy pouze ležet doma a prášit se na ni, tak toto řešení vzhledem k nutnosti tyto nástroje někde vyrobit, expedovat na sklady iFixit a potom z těchto skladů dodat k zákazníkovi podle mě až tak environmentální není. Přeprava je mimochodem při nákupu nad 65 eur (tj. cca 1 500 Kč) zdarma, jinak za poplatek 8,9 eur (zhruba 200 korun).

Konkrétně u baterie pak rovněž vyvstává otázka, proč výrobce nenavrhl konstrukci takovým způsobem, aby bylo možné ji jednoduše uživatelsky vyměnit, jako to bylo běžné u hloupých telefonů v minulosti. Telefon má „pouze“ IP52, tudíž důvodem rozhodně není zvýšená odolnost. V neposlední řadě je nutné brát v potaz i čas, který strávíte opravou svépomocí, neboť vám (alespoň napoprvé) bude trvat o něco déle, tedy alespoň pokud budete postupovat opatrně.

Nástroje od iFixit jsou zpracovány velmi hezky a kvalitně.

Z environmentálního i časového hlediska by tedy podle mě mohlo být výhodnější telefon zanést do autorizovaného servisu, kde mají veškeré nástroje k opravě k dispozici (stejně jako například antistatickou podložku apod.) a věřím, že konkrétně baterii by byli schopni rovněž vyměnit na počkání. Z hlediska finančního by pak rovněž mohla být cena výměny baterie vcelku podobná, pochopitelně však s výjimkou skutečně ověřených servisů nemusíte mít jistotu, že v servisu skutečně použili originální náhradní díl schválený výrobcem, což při objednání sady z iFixit nepředstavuje problém.

Zhodnocení

Navzdory výše uvedeným výtkám jsem z možnosti si uživatelsky vyměnit zmíněné komponenty nadšen a líbí se mi, že HMD Global podporuje iniciativu Right to Repair, pouze je nutné vyzdvihnout, že se jedná o možnost, která rozhodně není pro každého a potěší spíše kutily, které se „hrabat“ v elektronice jednoduše baví. Vyloženě škoda je pak absence konstrukce, která by umožňovala baterii vyměnit naprosto jednoduše. Co lze naopak pochválit, to jsou krásně zpracované podrobné návody od iFixit i jistota dodání originálních náhradních dílů včetně nástrojů k opravě.