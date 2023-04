Stojí 4 tisíce korun a opravíte ji sami, na český trh přichází Nokia G22

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejnovějším přírůstkem značky Nokia na českém trhu je model G22. Jde o zástupce spíše nižší třídy, který se však pokusí zapsat do historie tím, že je možné jej poměrně snadno opravit, a to i v domácích podmínkách. Vše díky spolupráci se společností iFixit. I technicky neznalý člověk by tak měl zvládnout výměnu baterie, což jsme zkusili i během redakčního testu. Vždy si stačí objednat konkrétní díl a nástroje, potřebné detailní manuály jsou taktéž k dispozici.

Výbava telefonu je bohužel spíše smutným pohledem na to, jak se Nokia potápí. Nasazen je 6,5" IPS displej s nízkým HD+ rozlišením. Nepotěší ani malá operační i interní paměť. Zcela do prázdna vyšumí dvouletá podpora, co se týče hlavních aktualizací, protože novinka přichází se zastaralým Androidem 12. Plusové body dokáže Nokia G22 sebrat za tříletou záruku.

Nokia G22 se na českém trhu nabízí pouze v šedé variantě za cenu 4 299 Kč.