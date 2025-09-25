Vyhrajte Xiaomi 15T v naší nové soutěži!

V dnešním mobilecastu #special jsme se důkladně zaměřili na novinky od Xiaomi, konkrétně na modely 15T a 15T Pro. Jistě vás potěší informace, že jeden z vás získá nové Xiaomi 15T zcela zdarma, tedy za účast v naší nejnovější soutěži!
O co se hraje?
Xiaomi 15T nabídne rozměrný AMOLED panel s úhlopříčkou 6,83 palce, přičemž nechybí ani certifikace HDR10+ a Dolby Vision. Xiaomi 15T se pyšní procesorem MediaTek Dimensity 8400-Ultra se 4nm technologií, který nabízí až 512 GB interní paměti a 12 GB RAM. I tu lze softwarově rozšířit až na dvojnásobek. Xiaomi 15T nabízí baterii s kapacitou 5 500 mAh, kterou lze drátově dobíjet výkonem 67 W.
Má ještě smysl připlácet za vlajkové modely? Xiaomi 15T a 15T Pro útočí na ty nejlepší
Řada Xiaomi 15T je vybavena pokročilým trojitým fotoaparátem vyvinutým ve spolupráci se společností Leica. Model Xiaomi 15T disponuje hlavním, ultraširokoúhlým fotoaparátem a teleobjektivem. Srdcem hlavního 50Mpx fotoaparátu řady Xiaomi 15T je optika Leica Summilux. Ve výbavě zaujme i funkce Xiaomi Offline Communication, která se objeví formou softwarové aktualizace – mezi kompatibilními zařízeními umožní off-line komunikaci, respektive hovory na vzdálenost až 1,3 km (15T), respektive 1,9 km (15T Pro). Nejsou potřeba mobilní sítě ani Wi-Fi.
Jak hrát a vyhrát?
Ať už jste náš stream sledovali on-line, nebo jej sledujete ze záznamu, víte, že zapojení do soutěže je tentokrát mimořádně snadné – stačí okomentovat náš pořad na YouTube, kde uvedete, jaký máte aktuálně telefon a jakou výkupní cenu za něj aktuálně nabízí Mobil Pohotovost (bavíme se o výkupní kategorii B). Následně stačí vyplnit formulář zde v článku a jste automaticky zařazeni do slosování, ze kterého vzejde jeden výherce!
Soutěž trvá od 25. 9. 19:00 do 19. 10. 23:59 hod. Poté soutěž ukončíme a vyhodnotíme. Partnerem soutěže je společnost Mobil Pohotovost, kde si všechny novinky můžete pořídit.
Jak se zúčastnit? Postupujte krok po kroku...
- Navštivte náš stream, kde do komentářů napíšete, jaký máte aktuálně telefon a jakou výkupní cenu za něj aktuálně nabízí Mobil Pohotovost (bavíme se o výkupní kategorii B).
- Zde v článku vyplňte soutěžní formulář.
- Počkejte na slosování, které proběhne do pár dnů po skončení soutěže.
Soutěžní formulář
Formulář se vám nezobrazuje? Využijte tento odkaz.
