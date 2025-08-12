Jak už víte, server mobilenet.cz slaví krásné výročí – na tuzemském internetu se s námi můžete potkávat už celých dvacet let. V rámci oslav jsme si připravili soutěže ve spolupráci s našimi dlouholetými partnery, a tak není divu, že se zapojil i Samsung. A aby vám Samsung udělal opravdu extra radost, rozhodl se do soutěže věnovat opravdovou špičku, konkrétně Samsung Galaxy S25 Ultra.
Vyhrajte Samsung Galaxy S25 Ultra v rámci oslav serveru mobilenet.cz
Ten navíc obhájil prvenství v naší anketě mobilenet.cz tech awards, jakožto nejlepší smartphone pro rok 2025 dle hlasování vás, našich čtenářů. Svým hlasem podpořilo Galaxy S25 Ultra téměř 29 % všech hlasujících!
Existuje snad lepší reklama na dnešní soutěž? Nemyslíme si!
O co se hraje?
Samsung Galaxy S25 Ultra zřejmě nemusíme našim čtenářům komplikovaně představovat. Mnohokrát jsme v redakci otestovali jeho špičkové nástroje poháněné umělou inteligencí, například pro úpravu fotografií nebo nástroje pro práci s textem – zde se navíc bude hodit i integrovaný S Pen. Dominantou telefonu je špičkový AMOLED panel s extra tenkými rámečky a ochranným sklem Corning Gorilla Armor ve své druhé generaci, které výrazně eliminuje nepříjemné odlesky. V displeji se nachází skvěle fungující ultrazvuková čtečka otisků prstů, která si poradí i s vlhkými prsty. To se hodí, protože Galaxy S25 Ultra nabízí i zvýšenou odolnost dle certifikace IP68.
Špičkový stroj musí pohánět špičkový procesor – zde byl nasazen Snapdragon 8 Elite for Galaxy s výkonem, který snad ani nejste schopni plně využít. To je ovšem dobrá zpráva, S25 Ultra je připraven na další roky své životnosti – a že se máte na co těšit, díky dlouhé softwarové podpoře se dočkáte i Androidu 22. I přes enormní výkon dokáže baterie s kapacitou 5 000 mAh zajistit až dvoudenní výdrž. Nabíjení je k dispozici drátové i bezdrátové, zde se hodí připomenout podporu Qi2.
I fotoaparát patří k absolutní špičce – vyzdvihnout můžeme například perfektní teleobjektivy se 3× a 5× přiblížením, velkou parádu obstará i hlavní 200Mpx snímač.
Jak hrát a vyhrát?
Je to snadné, ostatně jako vždy. Stačí odpovědět na jednu soutěžní otázku a doplnit své kontaktní údaje. Soutěž trvá od 8. 12. 2025 20:00 do 14. 12. 2025 23:59 hod. Poté soutěž ukončíme a vyhodnotíme.
Abyste nepřišli o žádnou novinku, doporučujeme sledovat náš Instagram a dát odběr na našem youtubovém kanálu mobilenet.cz Pokud jste naším odběratelem na Instagramu i YouTube a svoje přezdívky zaznamenáte do soutěžního formuláře, budete do soutěže zařazeni hned dvakrát. Nezapomeňte si pročíst také kompletní pravidla soutěží serveru mobilenet.cz, která naleznete zde. Správnou odpověď hledejte na webu výrobce.
Soutěžní formulář
Formulář se vám nezobrazuje? Využijte tento odkaz.
Ať vám už žádná novinka neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!