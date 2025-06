Vyhrajte výjimečnou limitovanou edici Realme GT 7 v barvách Aston Martin

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Jste milovníci moderních technologií a zároveň jste fanoušky královny motorsportu, Formule 1? Pak pro vás máme skvělou zprávu – v dnešní soutěži jeden z vás získá limitovanou edici nového Realme GT 7, konkrétně s přídomkem Realme GT 7 Dream Edition.

Název zařízení však vynechává to důležité – Dream Edition je vyveden v barvách a motivech týmu Aston Martin Aramco Formula One Team, tváří této edice se navíc stal závodník F1 téže stáje, tedy sám Fernando Alonso. A to už je pořádná motivace pro účast v soutěži, co myslíte?

O co se hraje?

Jednoznačně o klenot! Jeden výherce získá Realme GT 7 Dream Edition v barvách a motivech závodní stáje Aston Martin Aramco Formula One Team. Jak se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích, Realme si dalo záležet doslova na každém detailu – v rozměrné (a nutno podotknout velmi těžké) krabici v barvách Aston Martin, která sama o sobě působí luxusně, naleznete kromě samotného zařízení také bohaté doprovodné obrazové materiály zaměřené na značku Aston Martin i Realme, nabíječku (včetně adaptéru) a dokonce i do formule stylizovaný nástroj pro vyjmutí slotu pro SIM kartu.

Realme si dalo záležet i na ochranném obalu – ten má výřez přesně na místě, kde se nachází znak společnosti v podobě křídel, vaše okolí tedy i tak okamžitě pozná, jaké zařízení vlastně chráníte. Celý set působí neuvěřitelně luxusním dojmem a svého nového majitele dozajista potěší. Budete jím právě vy?

Jak Realme GT 7 Dream Edition vypadá už víme, ale co se ukrývá uvnitř? Kromě stylizovaných Aston Martin motivů se jedná o „běžné“ Realme GT 7, takže kromě hezkého kabátku se můžete těšit i na pořádnou nálož funkcí. Realme GT 7 nabízí 6,78” AMOLED panel s certifikací HDR10+ a Dolby Vision a maximálním jasem až 6 000 nitů (špičkový jas), panel je jedním slovem vynikající, nabízí velmi dobré pozorovací úhly a potěší i kvalita barevného podání. V displeji se navíc nachází čtečka otisků prstů, v tomto případě jde o optický senzor, který má velmi dobré umístění a reaguje velice přesně a rychle

Realme GT 7 tasí špičkový MediaTek Dimensity 9400e vyrobený 4nm výrobní technologií, který se řadí vůbec k těm nejvýkonnějším na trhu. Realme se rovněž rozhodlo zaměřit na baterii a nabíjení, těšit se tak můžete na akumulátor s kapacitou 7 000 mAh, podporuje rovněž špičkové 120W nabíjení – již 14 minut stačí na dobití 50 % kapacity, za necelých 40 minut pak dobijete zařízení z 0 na 100 %, což je (vzhledem k extrémní kapacitě) opravdu úctyhodný výsledek – tato kombinace patří vůbec k tomu nejlepšímu na trhu

Realme GT 7 dále nabídne 50Mpx snímač Sony IMX906, který dokáže zaznamenat 8K video a novinka neignoruje ani AI – v tomto případě zaujme funkce AI Planner, která funguje jako taková osobní sekretářka – dokáže například vytvořit událost do kalendáře z konverzace na WhatsApp nebo z obrázku události na Facebooku. Nechybí samozřejmě ani AI Translator a AI dovednosti související s úpravou fotografií

Speciální edice Dream Edition byla v limitovaném počtu kusů nabízena za cenu 22 490 Kč, nyní je však již na našem trhu vyprodaná – pokud tuto výjimečnou edici chcete do své sbírky, stačí se zúčastnit naší nové soutěže

Jak hrát a vyhrát?

Je to snadné, ostatně jako vždy. Stačí odpovědět na jednu soutěžní otázku a doplnit své kontaktní údaje. Soutěž trvá od 10. 6. 2025 20:00 do 30. 6. 2025 23:59 hod Poté soutěž ukončíme a vyhodnotíme.

Abyste nepřišli o žádnou novinku, doporučujeme sledovat náš Instagram a dát odběr na našem youtubovém kanálu mobilenet.cz Pokud jste naším odběratelem na Instagramu i YouTube a svoje přezdívky zaznamenáte do soutěžního formuláře, budete do soutěže zařazeni hned dvakrát. Nezapomeňte si pročíst také kompletní pravidla soutěží serveru mobilenet.cz, která naleznete zde. Správnou odpověď hledejte na webu výrobce.

Soutěžní formulář

Načítání…

Formulář se vám nezobrazuje? Využijte tento odkaz.

Ať vám už žádná novinka neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!