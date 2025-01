Sledujte mobilecast #special a vyhrajte jednu ze šesti hodnotných cen!

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Je to tak, právě dnes představuje Samsung své novinky z řady Galaxy S a ti z vás, kteří sledují náš komentovaný přenos akce Unpacked 2025, mají možnost se navíc zapojit do soutěže o hodnotné ceny. V rámci vysílání totiž vyhlásíme hned dva soutěžní bloky, přičemž v každém z nich budete moci získat 3 produkty, celkem se tedy štěstí usměje na 6 z vás! A to už je pořádná šance, co myslíte?

Partnerem pořadu i soutěže je společnost Mobil Pohotovost, která produkty do soutěže věnovala.

O co se hraje?

Tentokrát hned o 6 produktů! V první části (od vyhlášení otázky do 19:40 hod.) hrajeme o 3× sluchátka Galaxy Buds FE, ve druhé části (od vyhlášení otázky do konce vysílání mobilecast #special) hrajeme o 3× náramek Galaxy Fit3.

Jak hrát a vyhrát?

Budeme rádi, když se přihlásíte k odběru na našem YouTube kanálu! Sledujte mobilenet.cz na Instagramu. Dnes, tedy v pondělí 22. 1. 2025 od 18:55 hod., sledujte náš pořad mobilecast na našem YouTube kanálu nebo přímo v článku na mobilenet.cz. V rámci pořadu vyhlásíme dvě soutěžní otázky. Své odpovědi na soutěžní otázky vyplňte do formuláře (zde v článku). Na odeslání první správné odpovědi máte prostor od 19:00 hod. do 19:40 hod., na odeslání druhé správné odpovědi máte prostor od 19:40 hod. do konce vysílání mobilecast #special. Počkejte si na slosování a vyhlášení vítěze, který bude dopředu kontaktován e-mailem, aby zaslal své kontaktní údaje. Na reakci má výherce 7 dnů, pokud neodpoví, proběhne nové losování.

Soutěž probíhá od 22. 1. 2025 19:00 hod. do momentu, kdy ukončíme pořad mobilecast #special. Nezapomeňte si pročíst také kompletní pravidla soutěže, která naleznete zde. Každý účastník může odeslat odpovědi do formuláře pouze dvakrát (jednou v každém bloku), duplicitní odpovědi budou smazány.

Soutěžní formulář

Načítání…

Pokud se vám formulář nezobrazuje, použijte tento odkaz.

Ať vám už žádná novinka neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!