Poznejte výherce prvního ročníku ankety mobilenet.cz tech awards do detailu

Anketa mobilenet.cz tech awards 2025 již zná své výherce. Na prvním místě se dost výrazně prosadil vlajkový Samsung Galaxy S25 Ultra. A právě na tento telefon jsem se tak zaměřil v novém videu, kde jsem mohl přinést svůj vlastní pohled na to, proč asi tahle korejská hvězda v anketě uspěla. Hodně mě zajímá, jestli s mými postřehy budete souhlasit a budu rád, pokud mi dáte vědět v komentářích.
Nejlepším telefonem roku podle vás se stává...
Pokud vás zajímá, jak dopadly další telefony, mrkněte na náš souhrnný článek. A samozřejmě nic nezkazíte, pokud se také podíváte na stránky ankety. Doufám, že vás hlasování bavilo a zapojíte se do něj i v dalším ročníku.
Technické parametry Samsung Galaxy S25 Ultra
|Konstrukce
|162,8 × 77,6 × 8,2 mm, 218 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Snapdragon 8 Elite, CPU: 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz, GPU: Adreno 830
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|únor 2025,
