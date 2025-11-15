mobilenet.cz na sociálních sítích

Poznejte výherce prvního ročníku ankety mobilenet.cz tech awards do detailu

Petr Vojtěch
1
Poznejte výherce prvního ročníku ankety mobilenet.cz tech awards do detailu
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Na prvním místě ankety mobilenet.cz tech awards 2025 se umístil vlajkový model Samsungu
  • S25 Ultra se pyšní skvělou výbavou a já se snažím najít důvody, proč asi uspěl u našich čtenářů
  • Podívejte se na mé souhrnné video a dejte mi vědět, jestli s body souhlasíte

Anketa mobilenet.cz tech awards 2025 již zná své výherce. Na prvním místě se dost výrazně prosadil vlajkový Samsung Galaxy S25 Ultra. A právě na tento telefon jsem se tak zaměřil v novém videu, kde jsem mohl přinést svůj vlastní pohled na to, proč asi tahle korejská hvězda v anketě uspěla. Hodně mě zajímá, jestli s mými postřehy budete souhlasit a budu rád, pokud mi dáte vědět v komentářích.

Nejlepším telefonem roku podle vás se stává...

Pokud vás zajímá, jak dopadly další telefony, mrkněte na náš souhrnný článek. A samozřejmě nic nezkazíte, pokud se také podíváte na stránky ankety. Doufám, že vás hlasování bavilo a zapojíte se do něj i v dalším ročníku.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Technické parametry Samsung Galaxy S25 Ultra

Kompletní specifikace
Konstrukce162,8 × 77,6 × 8,2 mm, 218 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejAMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
Fotoaparát200 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ChipsetSnapdragon 8 Elite, CPU: 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz, GPU: Adreno 830
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostúnor 2025,
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Tak jasně že to vyhrál Samsung víc lidí ho má, ale mě vůbec nezaujal v ničem a poslední dobou zaostává za konkurencí víc a víc, a vzhledem k tomu že u S26 bude Samsung šetřit nebude nic nového jen to samé.
