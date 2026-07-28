Vybrali jsme pro vás TOP 5 vlastností hodinek Vivo Watch GT 2

Vivo Watch GT 2 představují vůbec první chytré hodinky značky Vivo oficiálně uvedené na český trh. Novinka chce zaujmout elegantním zpracováním, velkým displejem a bohatou nabídkou funkcí, přitom však zůstává cenově dostupná. Vybrali jsme pro vás TOP 5 funkcí a dovedností, které si zaslouží největší pozornost.
1) Obrovský AMOLED displej s výbornou čitelností
Jednou z hlavních předností Vivo Watch GT 2 je bezpochyby velký 2,07" AMOLED displej. Obdélníkový tvar umožňuje zobrazit větší množství textu a usnadňuje čtení notifikací, údajů o aktivitě i jednotlivých položek v nabídce.
Displej obklopují velmi tenké rámečky s tloušťkou pouhých 1,8 mm a maximální jas dosahuje až 2 400 nitů. Obrazovka je díky tomu velmi dobře čitelná také venku na přímém slunci. Potěší rovněž rychlé reakce, spolehlivá automatická regulace jasu a pestrá nabídka ciferníků.
2) Elegantní zpracování, které působí dražším dojmem
Vivo Watch GT 2 na zápěstí působí velmi elegantně a snadno mohou připomínat podstatně dražší hodinky. Výrobce použil hliníkové pouzdro, které má u světlé varianty praktickou matnou povrchovou úpravu. Černá verze naopak sází na lesklejší provedení.
Příjemný silikonový řemínek se do těla hodinek uchycuje pomocí jednoduchého nacvakávacího mechanismu, takže jej lze snadno vyměnit. Velkou pochvalu si zaslouží také skleněná spodní strana. Ta je antialergenní a obvykle se s ní setkáváme spíše u dražších modelů.
3) Bohatá nabídka sportovních a zdravotních funkcí
Hodinky pohání proprietární systém BlueOS, který nabídne velké množství sportovních režimů. Vivo Watch GT 2 tak mohou zaznamenávat nejrůznější pohybové aktivity a poslouží jako praktický společník při tréninku i během běžného dne.
Nechybí ani funkce zaměřené na sledování zdravotního stavu. Hodinky zvládají například měřit okysličení krve neboli SpO2 a podporují také sledování menstruačního cyklu. Uživatel tak získá důležité údaje přehledně dostupné přímo na zápěstí.
4) Svižný systém a podpora Androidu i iOS
Velkou výhodou Vivo Watch GT 2 je jejich široká kompatibilita. Hodinky lze spárovat nejen s telefony Vivo, ale obecně se zařízeními se systémem Android i s iPhony využívajícími iOS.
Samotné propojení zabere pouze několik sekund a systém BlueOS reaguje při používání velmi svižně. Pohyb v nabídkách je plynulý a díky velkému displeji také přehledný. Vivo Watch GT 2 tak mohou oslovit uživatele bez ohledu na to, jakou značku telefonu právě používají.
5) NFC pro uložení věrnostních karet
Do výbavy Vivo Watch GT 2 se dostalo také NFC. V českých podmínkách jej lze využít pro ukládání věrnostních kartiček, které pak nemusíte hledat v peněžence ani v telefonu. Potřebný kód máte pohodlně dostupný přímo na zápěstí.
Jde o praktickou drobnost, která může usnadnit každodenní nakupování. V kombinaci s velkým displejem se navíc potřebné údaje zobrazují přehledně a hodinky je máte vždy rychle po ruce.
Bonus: snadná personalizace pomocí ciferníků
Vzhled Vivo Watch GT 2 si lze upravit prostřednictvím široké nabídky ciferníků. Uživatel si tak může zvolit elegantní provedení vhodné do práce, informačně bohatý ciferník pro sport nebo jednodušší vzhled pro běžné používání. Velký AMOLED panel navíc jednotlivým ciferníkům umožňuje skutečně vyniknout.
Vivo Watch GT 2
|Rozměry
|47,5 × 40,2 × 10,9 mm, 34,9 g
|Displej
|AMOLED, 2,07" (514 × 432 px)
|Fotoaparát
|Procesor
|Paměť
|úložiště: ?
|Akumulátor
|580 mAh