Mnoho z nás stráví v autě i několik hodin denně, a tak není od věci si čas strávený řízením (či jako pasažér) zpříjemnit kvalitním příslušenstvím pro chytré telefony. Nabídka je přitom minimálně stejně široká jako nabídka tolik populárních ochranných skel, pouzder apod. Vybrali jsme proto pro vás seznam MagSafe držáků do automobilu. Některé jsou skutečně pouze držákem, jiné také nabíječkou. Magnetické uchycení navíc není zapovězeno jiným telefonům než iPhonům (přestože Apple MagSafe představil), neboť lze nahradit pouzdrem s integrovanými magnety či nalepovacím magnetickým kroužkem. Které produkty bychom vám doporučili?

Vybíráme nejlepší MagSafe (nabíjecí) držáky do automobilu

Epico Ultrathin Wireless Car Charger

Široké portfolio produktů české značky Epico obsahuje také tenkou magnetickou bezdrátovou nabíjecí podložku do auta s označením Epico Ultrathin Wireless Car Charger. U této nabíječky potěší již samotný obsah balení, kde najdeme kromě podložky také kabel a především adaptér do autozapalovače. Citlivější jedince pak jistě potěší, že jak adaptér, tak samotný držák nemá žádnou LED, která by mohla v noci rušit.

Zajímavostí je hliníkové pouzdro, která dodává punc prémiovosti, stejně jako kvalitní zpracování. Do zadní části podložky se pak standardně vsune koule od samotného držáku, která se upevní pomocí aretačního kroužku. Takto je možné si zvolit požadovaný úhel dle potřeb řidiče. Pochválit můžeme rovněž sílu použitých magnetů, které zajistí spolehlivé přichycení smartphonu i během jízdy po méně kvalitních komunikacích. Magnety v držáku jsou však zároveň silné tak akorát, abyste mohli telefon v případě potřeby pohodlně sejmout.

V kontextu moderního výkonného (především drátového) nabíjení může působit maximum v podobě 7,5 W jako málo, jedná se však o poměrně běžnou hodnotu u tohoto typu produktů a zároveň maximum, kterého je možné dosáhnout u iPhonů v propojení se standardem Qi první generace. V případě požadavku rychlejšího nabíjení je pak výhodou možnost telefon nabíjet přímo z adaptéru přes kabel.

FIXED MagMount Vent

Navzdory všemožným vymoženostem do automobilů se občas hodí mít produkt, který dělá jen jednu věc, ale dělá ji skutečně dobře, a právě tím je FIXED MagMount Vent: magnetický držák vycházející ze standardu MagSafe. Zájemce pak potěší i příznivější cena či kvalitní dílenské zpracování.

FIXED MagMount Vent nabízí silné magnetické přichycení, vypadá poměrně nenápadně a designem zapadne do naprosté většiny interiérů starších i moderních automobilů. Silné magnetické uchycení zajišťuje celkem 18 magnetů, které poskytují jistotu, že telefon nespadne z držáku ani během projíždění přes různé hrboly apod.

Kromě podpory zařízení s MagSafe (tj. novější iPhony) lze držák použít také v kombinaci s magnetickou nálepkou či pouzdrem, která dokáže systém MagSafe nahradit. Zařízení tak v tomto smyslu není kompatibilní pouze s iPhony, ačkoliv by to v někom mohla nálepka MagSafe evokovat. FIXED MagMount Vent je zkrátka skvělou volbou pro každého, kdo hledá kvalitně zpracovaný držák s podporou MagSafe, který vypadá nenápadně, lze polohovat a má příkladně zpracovaný systém uchycení držáku k mřížce automobilu.

FIXED MagClick

Po konstrukční stránce vás možná FIXED MagClick mírně zaskočí nasazením tvrzeného skla, které má být tlusté 0,55 mm, a zvyšuje tak prémiovost celého produktu. Jeho výhodou je rovněž to, že se nabíjecí plocha jen tak nepoškrábe, přestože ji navíc již z výroby chrání předinstalovaná fólie. Část, která drží podložku FIXED MagClick spojenou s automobilem, resp. výdechem klimatizace, zastupuje klasická svorka. Jedná se o osvědčené řešení, které evidentně nemá cenu měnit, neboť zkrátka funguje tak, jak má. Kromě zmíněné skleněné části tvoří zbytek pouzdra hliník s plastovým uzávěrem pro zmíněný kloub.

Za zmínku rovněž stojí „pevnost“ magnetického spojení. FIXED se u tohoto produktu nechlubí tím, kolik magnetů se pod skleněným povrchem skrývá, lze však konstatovat, že pevnost uchycení je více než dostačující, a to i v případě, že používáte telefon v pouzdru (které však pochopitelně musí být kompatibilní s technologií MagSafe).

FIXED MagClick podporuje až 15W nabíjecí výkon, tedy maximum standardu Qi, avšak pouze u smartphonů s Androidem. V případě iPhonů pak přichází na řadu běžná limitace výkonu na 7,5 W. Nevýhodou tohoto produktu je pak s přihlédnutím k ceně nutnost si separátně dokoupit adaptér do zapalovače.

Cubenest S1C2

V horkých letních dnech je klimatizace uvnitř domácnosti či vozu takřka povinností, testovaný magnetický držák a bezdrátová nabíječka v jednom, Cubenest S1C2, však myslí také na „teplotní komfort“ vašeho telefonu, což obstarává jakási miniaturní obdoba tepelného čerpadla v podobě speciálního čipu a miniaturního větráčku.

Výsledkem je přitom skutečně chladný telefon, dalo by se říci, že nikoliv pouze chladný, ale vyloženě studený v místě uchycení. Vzhledem k náročnosti bezdrátového Android Auto/Apple CarPlay či jízdy s aktivovanou navigací přímo v telefonu se jedná skutečně o velkou konkurenční výhodu, neboť při vyšších teplotách jinak dochází u smartphonu ke škrcení výkonu či automatickému snižování jasu. Maximální nabíjecí výkon pak klasicky činí 15 W pouze v kombinaci s Androidem, u iPhonů je to 7,5 W.

Ocenit musíme rovněž spolehlivé magnetické přichycení, ale zároveň možnost telefon od podložky snadno „odlepit“. Zpracování nabíjecí podložky Cubenest S1C2 sice není nijak honosné, a na rozdíl od konkurence zde například nenajdeme oblíbený hliník, přesto rozhodně ani nijak neurazí a vypadá vcelku hezky.

FIXED MagCool

FIXED MagCool je klasickým „pukem“, který má standardizované rozměry, aby odpovídal potřebám přichycení MagSafe, jedná se tedy o kruhovou podložku napojenou pomocí kloubu k samotnému držáku. Tuto část zastávají miniaturní kleště, které se uchytí k mřížce a poté se zde pomocí otočného šroubu utáhnou. Co se zpracování týče, vsadil výrobce na tvrzené sklo a plast (ABS), což je osvědčená kombinace, která určitě neurazí. Držák vypadá poměrně nenápadně a v tmavším interiéru se snadno ztratí, což hodnotíme jako pozitivní.

Na spodní straně držáku si lze všimnout rovněž miniaturní LED, která bliká modře po aktivaci bezdrátového nabíjení. Rušit by však neměla ani citlivější jedince, neboť bliká fakticky jen ve chvíli, kdy bude překrytá telefonem. Co se nabíjení týče, je držák schopen poskytnout výkon až 15 W v propojení s Androidem a u iPhonů 7,5 W. Mnohem zajímavější je však schopnost telefon také chladit, a to velmi efektivně. činné chlazení je pak rozhodně pozitivní i pro životnost baterie, přičemž fungovalo bez problémů bez pouzdra, ale i s nasazeným pouzdrem.

FIXED MagCool je mírně dražší oproti konkurenci, proto zamrzí, že v balení nenajdeme adaptér či alespoň sekundární držák s přísavkou na sklo. Kvalita zpracování je však příkladná, stejně tak síla magnetického přichycení a chladící efekt je skutečně výrazný, což bude pro potenciální zájemce dost možná nejdůležitější.