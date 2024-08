Pokud váš smartphone při používání v autě trápí zahřívání a zároveň hledáte magnetický držák s bezdrátovým nabíjením, neměli byste přehlédnout Cubenest S1C2. Tento produkt od brněnské společnosti má totiž jedno velmi silné eso v rukávu – skutečně výkonné chlazení.

V horkých letních dnech je klimatizace uvnitř domácnosti či vozu takřka povinností, testovaný magnetický držák a bezdrátová nabíječka v jednom, Cubenest S1C2, však myslí také na „teplotní komfort“ vašeho telefonu. Jak se chladicí nabíjecí podložka Cubenest S1C2 osvědčila v praxi?

Technické parametry Cubenest S1C2

Rozměry 66 × 66 × 93 mm Hmotnost 110 g Použitý materiál sklo a polykarbonát Barevné provedení černá Max. nabíjecí výkon 15 W Délka a typ dodávaného kabelu 1 metr, USB-C/USB-C s podporovaným výkonem až 60 W

Obsah balení: bez adaptéru, zato s dvojicí držáků

V balení najdeme bezdrátovou nabíjecí podložku a rovnou dva držáky pro přichycení podložky. Jedním je držák do ventilace, druhým „přísavka“ s ramenem. V balení se rovněž nachází metrový USB-C/USB-C kabel s podporou až 60 W, adaptér do zapalovače naopak schází. Vzhledem k ceně necelých 900 Kč a dvojici držáků nad tím lze přimhouřit oko, i když by pochopitelně přišel vhod, zejména pokud nemáte novější vůz s USB-C.

Líbilo se nám dvojice držáků v balení

Konstrukční zpracování: polykarbonát a sklo

Zpracování nabíjecí podložky Cubenest S1C2 není nijak honosné a na rozdíl od konkurence zde například nenajdeme oblíbený hliník, přesto rozhodně ani nijak neurazí a vypadá vcelku hezky. Výrobce uvádí, že použil polykarbonát a sklo, což je vcelku běžná kombinace. Produkt každopádně působí bytelně a měl jsem z něj dobrý pocit, co se kvality zpracování týče.

Spokojenost panovala také v oblasti síly magnetického přichycení, která je více než dostačující, viz i další kapitola. Kromě loga výrobce si můžeme všimnout také zelného LED podsvícení. Úroveň jasu je relativně nízká a neměl jsem pocit, že mě oslňuje ani během jízdy v noci, přesto se přikláním spíše k tomu, že je obdobné prvky lepší vynechat. Pokud však budete mít k podložce přicvaknutý telefon, pochopitelně vás to nemusí trápit, neboť se tím LED proužek skryje.

USB-C se pak tradičně nachází na spodní straně „kolečka“ a díky standardnímu kloubovému uchycení (tj. upevnění kloubu v pouzdru pomocí aretačního šroubku) si můžete vytvořit téměř libovolný úhel, a umístit tak telefon víceméně kamkoliv. V mém případě jsem zvolil poměrně běžné umístění do středu palubní desky, aby držák v případě potřeby mohl využít i spolujezdec.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

široké možnosti natočení podložky

Nelíbilo se nám LED přisvícení může někoho rušit, přestože je ambientní

Praktické dojmy: pořádně se ochladit, to je, oč tu běží

Přiznám se, že Cubenest S1C2 jsem v průběhu testování vícero bezdrátových nabíjecích podložek používal velmi rád, neboť nabízí poměrně unikátní přidanou hodnotu v podobě schopnosti telefon ochladit. Při detailnějším zkoumání konstrukce se na první pohled může zdát, že snižuje teplotu pouze pomocí malého větráčku, avšak tomu pomáhá rovněž jakási miniaturní obdoba tepelného čerpadla v podobě speciálního čipu.

Výsledkem je skutečně chladný telefon, dalo by se říci, že nikoliv pouze chladný, ale vyloženě studený v místě uchycení. Vzhledem k náročnosti bezdrátového Android Auto/Apple CarPlay či jízdy s aktivovanou navigací přímo v telefonu se jedná skutečně o velkou konkurenční výhodu, neboť při vyšších teplotách jinak dochází u smartphonu ke škrcení výkonu či automatickému snižování jasu. V průběhu testování s iPhonem 15 Pro jsem měl vždy dokonale „vychlazený“ telefon, což mimo jiné prospívá například i nabíjecímu výkonu. Ten klasicky činí 15 W pouze v kombinaci s Androidem, u iPhonů je to 7,5 W, nabíjení je však vzhledem ke spíše menší kapacitě baterie u iPhonu přesto relativně svižné.

V rámci testování jsem rovněž ocenil spolehlivé magnetické přichycení s pouzdrem i bez něj. Díky konstrukci si pochopitelně není problém telefon otočit do horizontální polohy a během zastávky například sledovat video. Síla přichycení je dostatečná na to, aby telefon nespadl ani při jízdě po méně kvalitních silnicích, ale na druhou stranu ani zbytečně silná, aby nebylo možné telefon od podložky snadno „odlepit“. Držák jsme měl upevněný ve výdechu klimatizace, u něhož lze otáčet kovovou uchycovací nožičku nezávisle na zbytku konstrukce, což znamená, že by neměl být problém jej uchytit a natočit dle potřeby ve většině vozidlech. V mém případě mohu potvrdit kladné zkušenosti s uchycením v Mazdě MX-30 a elektromobilu Renault Megane.

Líbilo se nám skutečně chladí

podložka drží a nehýbe se

spolehlivé magnetické uchycení MagSafe

nabíjení výkonem až 15 W u zařízení s Androidem

Nelíbilo se nám 7,5W nabíjení iPhonů neoslní, ale je u tohoto příslušenství standardem

Zhodnocení

Cubenest S1C2 můžu doporučit už jen díky schopnosti telefon skutečně efektivně ochladit, což svědčí delší životnosti baterie a zároveň zamezuje nechtěnému automatickému přiškrcování výkonu či snižování jasu obrazovky. Produkt však mohu pochválit také za spolehlivé magnetické uchycení, relativně svižné nabíjení či přítomnost hned dvou držáků v balení. Za menší nevýhodu by někdo mohl považovat absenci adaptéru v balení (i když lze vzhledem k ceně a další výbavě odpustit) či ambientní LED proužek, který by mohl být pro citlivější jedince přeci jen trochu rušivý při jízdě v noci.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz