Bezdrátové nabíjení na cestách u mnoha moderních vozů obstarává integrovaná nabíjecí přihrádka. S tou se však pojí také mnohá úskalí: telefon se mnohdy nadměrně zahřívá, do přihrádky se nevměstná nebo v ní během jízdy různě „cestuje“, kvůli čemuž se nemůže efektivně nabíjet. Řešením může být bezdrátová nabíjecí magnetická podložka do výdechu klimatizace FIXED MagClick. V čem vyniká a kde vidím naopak prostor pro zlepšení?

Po FIXED MagMount Vent jsme se rozhodli vyzkoušet držák s podporou bezdrátového nabíjení od stejného výrobce. Jak se osvědčil FIXED MagClick s udávaným výkonem 15 W?

Technické parametry FIXED MagClick

Rozměry 111,5 × 107 × 41,5 mm Hmotnost 115 g Použitý materiál hliník, plast a tvrzené sklo Barevné provedení černá nebo bílá Max. nabíjecí výkon 15 W (7,5 W v případě iPhonů) Délka a typ dodávaného kabelu 1 metr, USB-C/USB-C

Obsah balení: bez adaptéru

V krabičce nabíječky/držáku FIXED MagClick najdeme samotný produkt rozdělený na držák a „svorku“, stejně jako 1m kabel USB-C/USB-C. Pokud vlastníte novější vozidlo, zřejmě je vybaveno USB-C a v tomto ohledu lze pochválit nasazení „moderního“ kabelu, v případě staršího vozu je však nutné si obstarat napájecí adaptér do zapalovače, případně nějakou redukci z USB-A (samice) na USB-C (samice). Ať tak či onak, napájecí adaptér v balení by si produkt vzhledem k ceně podle mě přeci jen zasloužil. Environmentální hnidopichy by pak nemusel potěšit ani klasický plastový sáček v balení.

Líbilo se nám USB-C/USB-C kabel potěší majitele novějších vozů

Nelíbilo se nám vzhledem k ceně by neměl chybět adaptér do zapalovače

Konstrukční zpracování: plast, hliník a tvrzené sklo

Po vyzkoušení několika různých držáků mě zde mírně zaskočilo nasazení tvrzeného skla, které má být tlusté 0,55 mm. Přiznám se, že nevím, zda má sklo (oproti plastu) pozitivní vliv na přenos energie v průběhu bezdrátového nabíjení, minimálně z hlediska hodnotnosti materiálů se však jedná o pěkný detail. Výhodou rovněž může být, že se sklo, na rozdíl od plastu, jen tak nepoškrábe, navíc jej chrání již z výroby předinstalovaná fólie.

Část, která drží podložku FIXED MagClick spojenou s automobilem, resp. výdechem klimatizace, zastupuje klasická svorka. Ta se nasadí na mřížku výdechu klimatizace a poté dotáhne šroubem. Na druhém konci je kloub, který se vsune do podložky a utáhne aretačním šroubem. Jedná se o osvědčené řešení, které evidentně nemá cenu měnit, neboť zkrátka funguje tak, jak má.

Co mě zajímalo mnohem víc, to byla „pevnost“ magnetického spojení. FIXED se u tohoto produktu nechlubí tím, kolik magnetů se pod skleněným povrchem skrývá, mohu však konstatovat, že pevnost uchycení je více než dostačující, a to i v případě, že používáte iPhone v pouzdru (které však pochopitelně musí být kompatibilní s technologií MagSafe). Nutno zmínit, že nejpevněji drží kruhová část, spodní část s vyznačenou vertikální čárkou je již jen spíše „doplněk“, ale vlastně to vůbec ničemu nevadí. MagSafe se vztahuje pouze na onen „kruh“ pod fotomodulem, navíc toto řešení umožňuje vcelku pohodlně telefon v držáku otočit do vodorovné polohy, což se může hodit například ve chvíli, kdy zrovna neřídíte a chcete se podívat na video. Samozřejmě není FIXED MagClick kompatibilní pouze s iPhony, ale také s Android telefony, které mají „MagSafe“ nálepku či pouzdro.

Z pohledu kvality zpracování nemám produktu co vytknout. Kromě zmíněné skleněné části tvoří zbytek pouzdra hliník s plastovým uzávěrem pro zmíněný kloub. Nabíječka tak působí vcelku nenápadně a také robustně. USB-C se nachází klasicky na spodní straně a díky zmíněnému kloubu lze počítat s možností držák vytočit do různých směrů.

Líbilo se nám kvalitní zpracování kombinující hliník i tvrzené sklo

široké možnosti natočení podložky

Praktické dojmy: panuje spokojenost?

FIXED MagClick jsem používal ve dvou vozidlech, v Mazdě MX-30 a BYD Seagull, z něhož pochází přiložené snímky. Instalace byla v obou případech jednoduchá, ale pochopitelně doporučuji ověřit kompatibilitu s vašim vozidlem, pokud má například méně tradiční kruhové výdechy apod. Během používání jsem ocenil nejen sílu použitého magnetického řešení ve smyslu, že telefon z držáku nespadne ani při přejíždění přes hrboly apod., ale také možnost telefon vcelku snadno „odlepit“.

iPhone 15 Pro jsem pro účely zkoumání max. možné rychlosti nabíjení vytáhl z pouzdra a nechal jej nabíjet bez aktivovaného Apple CarPlay a většinu času s vypnutým displejem. Doplnění baterie o 10 % trvá přibližně 18 minut, z čehož vyplývá, že po necelé hodince nabíjení (56 minut) jsem iPhone 15 Pro nabil z 48 % na 81 %. Nabíjení je tedy relativně pomalé, avšak vzhledem k spíše menší kapacitě baterií iPhonů ve výsledku postačí i oněch 7,5 W. V případě nabíjení telefonu s Androidem s kompatibilním krytem či nálepkou na zádech lze pak využít až 15 W, tedy maximum standardu Qi. V tomto ohledu se velmi těším na nasazení standardu Qi 2, který sice ponechá max. výkon na 15 W, ale přidá možnost magnetického přichycení. Zatím je však takovýto smartphone pouze jeden, a to od nepříliš populární značky HMD.

Před pořízením držáku s bezdrátovým nabíjením bych také zvážil, zda není výhodnější rovnou zakoupit obdobný produkt s aktivním chlazením, které může v teplejším počasí přijít vhod. Pochopitelně chlazení telefonu během nabíjení řeší do velké míry již jen umístění ve výdechu klimatizace, i přesto bych zvážil, zda se nákup nabíjecí podložky s aktivním chlazením přeci jen nevyplatí, neboť nemusí být ve výsledku (o moc) dražší.

Líbilo se nám podložka drží a nehýbe se

spolehlivé magnetické uchycení MagSafe

nabíjení až výkonem 15 W u zařízení s Androidem

Nelíbilo se nám 7,5W nabíjení iPhonů neoslní, ale je u tohoto příslušenství standardem

za podobné peníze lze již pořídit podložku s aktivním chlazením

Zhodnocení

Ve výsledku nemám bezdrátové nabíjecí podložce s držákem FIXED MagClick mnoho co vytknout, neboť splnila svou funkci a obstála uchycením i zpracováním. Z hlediska poměru cena/výkon je to však již o trochu horší: pokud váš vůz nedisponuje USB-C, počítejte s nutností pořídit si separátně adaptér do zapalovače, navíc si lze za podobné peníze pořídit také nabíjecí podložku s aktivním chlazením.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz