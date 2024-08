Pokud jste se již u vašeho telefony někdy setkali s hláškou o nadměrném zahřívání, dost možná si jej spojujete s hraním her či natáčením videa ve vysokém rozlišení. Pomyslným zabijákem však může být i obyčejná navigace spuštěná v autě v kombinaci s vyšším jasem displeje. FIXED slibuje problém se zahříváním na cestách vyřešit pomocí podložky MagCool, která umí zároveň chladit i nabíjet. Povedlo se splnit to, co slibuje?

Výrobce FIXED má v portfoliu hned několik různých druhů držáků do interiéru vozu, které jsou kompatibilní s magnetickým uchycením MagSafe a kromě magnetického úchopu zvládají rovněž bezdrátové doplňování energie. Testovaný FIXED MagCool pak již samotným názvem napovídá, že kromě nabíjení zvládne telefon také chladit. Jak se osvědčil v praxi? Za zapůjčení děkujeme společnosti Mobil Pohotovost, provozující internetový obchod MP.cz. Pokud v košíku zadáte slevový kód „ sleva20 “ (bez uvozovek), získáte na produkt 20% slevu. Technické parametry FIXED MagCool Rozměry 65 × 65 × 42,5 mm Hmotnost 96 g Použitý materiál ABS, tvrzené sklo Barevné provedení černá Max. nabíjecí výkon 15 W (7,5 W v případě iPhonů) Délka a typ dodávaného kabelu 1 metr, USB-C/USB-C Obsah balení: tentokrát bez adaptéru V balení se nachází kromě bezdrátové nabíjecí podložky také samotný držák k přichycení k výdechu ventilace a USB-C/USB-C kabel o délce jednoho metru, který je rovněž datový. Adaptér či druhý typ držáku s přísavkou ke sklu schází, což je vzhledem k doporučené ceně 1 199 Kč trochu škoda. Majitele novějších automobilů pak potěší, že je kabel rovnou typu USB-C/USB-C, nikoliv USB-A/USB-C. Líbilo se nám USB-C/USB-C kabel potěší majitele novějších vozů Nelíbilo se nám vzhledem k ceně by mohlo balení obsahovat více Konstrukční zpracování: ABS a temperované sklo FIXED MagCool je klasickým „pukem“, který má standardizované rozměry, aby odpovídal potřebám přichycení MagSafe, jedná se tedy o kruhovou podložku napojenou pomocí kloubu k samotnému držáku. Tuto část zastávají miniaturní kleště, které se uchytí k mřížce a poté se zde pomocí otočného šroubu utáhnou. V případě kloubu je samozřejmě k dispozici rovněž aretační kloub, pomocí něhož se zajistí stabilita telefonu i požadovaný úhel natočení. Na celou obrazovku Co se zpracování týče, vsadil výrobce na tvrzené sklo a plast (ABS), což je osvědčená kombinace, která určitě neurazí. Držák vypadá poměrně nenápadně a v tmavším interiéru se snadno ztratí, což považuji za pozitivní. O magnetické uchycení se pak stará celkem 16 magnetů skrytých v držáku. Přečtěte si také Recenze FIXED MagClick – Nabíjíme magneticky a snadno Na spodní straně držáku si lze všimnout rovněž miniaturní LED, která bliká modře po aktivaci bezdrátového nabíjení. Rušit by však neměla ani citlivější jedince, neboť bliká fakticky jen ve chvíli, kdy bude překrytá telefonem. Kromě toho ještě umí svítit bíle po připojení nabíjecí podložky ke zdroji energie, ale tím výčet světelných efektů končí. USB-C je pak standardně na spodní straně, což zřejmě nikoho nepřekvapí. Mírně netradiční je naopak v manuálu udávaná provozní teplota 0 až 40 stupňů Celsia, která je o 5 stupňů vyšší než skladovací teplota (0 až 35 stupňů Celsia). Zpravidla bývá vyšší právě skladovací teplota. Líbilo se nám kvalitní zpracování

široké možnosti natočení podložky Kapitoly článku Úvod, parametry, balení a konstrukce Praktické dojmy a zhodnocení Praktické dojmy: chladí, jak má FIXED MagCool se snaží zaujmout právě schopností chladit, což se této podložce daří na výbornou. Za chladícím efektem konkrétně stojí miniaturní větráček a Peltierův článek, který funguje jako teplené čerpadlo. Výsledkem je krásně chladný/studený telefon navzdory tomu, že na něm máte spuštěnou navigaci a nastavený maximální jas displeje. Účinné chlazení je pak rozhodně pozitivní i pro životnost baterie, přičemž fungovalo bez problémů bez pouzdra nebo s nasazeným originálním pouzdrem FineWoven. Za 15 minut nabíjení (bez pouzdra) jsem u iPhonu 15 Pro evidoval nárůst kapacity baterie o 10 %. Na celou obrazovku Díky 16 magnetům jsem nezpozoroval problém ani v oblasti pevnosti uchycení, takže telefon nespadl ani na hrbolaté cestě, zároveň jsem jej vždy mohl relativně snadno „odlepit“ od podložky. Samotný držák se rovněž nijak nehýbal a díky univerzálnímu způsobu uchycení by neměl být problém jej „namontovat“ do většiny vozidel. Magnetické uchycení MagSafe je pochopitelně velmi návykové, avšak je potřeba počítat s tím, že u tohoto držáku, podobně jako u naprosté většiny dalšího „MagSafe kompatibilního“ příslušenství dosáhnete v případě nabíjení iPhonu pouze 7,5 W. MagSafe jako takový umí až 15 W, ale v takovém případě se jedná zpravidla o originální/certifikované produkty MagSafe, které jsou také dražší. V tomto ohledu je mi sympatické, že FIXED uvádí 15 W jako maximální hodnotu pro zařízení s Androidem a 7,5 W pro iPhone. Přečtěte si také Recenze FIXED MagMount Vent – Magnet dle mého gusta V případě Androidu je pak nutné pořídit pouzdro s magnetickým proužkem, případně nalepovací magnetický proužek, který se umístí na záda. V současnosti totiž existuje pouze jediný smartphone s Androidem, který podporuje Qi2, a tím je poměrně exotický HMD Skyline. Líbilo se nám účinné chlazení

podložka drží a nehýbe se

spolehlivé magnetické uchycení MagSafe

nabíjení až výkonem 15 W u zařízení s Androidem Nelíbilo se nám 7,5W nabíjení iPhonů neoslní, ale je u tohoto příslušenství standardem Zhodnocení FIXED MagCool je mírně dražší oproti konkurenci, proto zamrzí, že v balení nenajdeme adaptér či alespoň sekundární držák s přísavkou na sklo. Kvalita zpracování je však příkladná, stejně tak síla magnetického přichycení a chladící efekt je skutečně výrazný, což bude pro potenciální zájemce dost možná nejdůležitější. Ve výsledku tak mohu FIXED MagCool doporučit ke koupi. Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz