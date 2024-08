Navzdory všemožným vymoženostem do automobilů se občas hodí mít produkt, který dělá jen jednu věc, ale dělá ji skutečně dobře. Do této kategorie se řadí magnetický držák FIXED MagMount Vent s podporou oblíbené technologie MagSafe, přívětivou cenou a příjemným překvapením v krabičce. Jak se MagMount Vent povedl?

Po několika letech od uvedení systému MagSafe lze oprávněně konstatovat, že se jedná o praktickou vychytávku, která do velké míry ovlivnila také nabídku příslušenství a inspiroval se jí i nový standard Qi2. Ne vždy přitom musí být nálepka MagSafe nutně spojena s napájením, leckdy třeba „jen“ s jednoduchým systémem magnetického uchycení. Přesně na to sází testovaný držák telefonu FIXED MagMount Vent do auta.

Technické parametry FIXED MagMount Vent

Průměr 60 mm Hmotnost 83 g Použitý materiál kov a plast Barevné provedení černá

Obsah balení: kompletní

U příslušenství, jako je FIXED MagMount Vent, lze navzdory veškerým environmentálním trendům patrným v segmentu smartphonů očekávat vše důležité. V tomto případě se jedná o samotný držák rozdělený do dvou částí a překvapivě také nalepovací magnetické kolečko. Díky tomu mohou držák okamžitě využívat také majitelé jiných smartphonů než novodobých iPhonů.

Líbilo se nám vše potřebné v balení včetně magnetického kolečka

Konstrukční zpracování: elegantně a nenápadně

Ačkoliv se to může zdát úsměvné, setkal jsem se během testování různých magnetických držáků s takovými, které se sice chlubí silným magnetem, ale skutečnost je jiná a telefon v nich sotva drží. Testovaný MagMount Vent v tomto ohledu naštěstí dělá přesně to, co má: nabízí silné magnetické přichycení, vypadá poměrně nenápadně a designem zapadne do naprosté většiny interiérů starších i moderních automobilů.

Silné magnetické uchycení zajišťuje celkem 18 magnetů, které poskytují jistotu, že telefon nespadne z držáku ani během projíždění přes různé hrboly apod. Samotná „svorka“ (tj. část, kterou se držák připojí k mřížce chlazení) obsahuje silikonové polštářky, jež zajišťují jistější uchycení, ale také jsou šetrné k samotné mřížce vozidla, kterou tak nepoškrábou. Tvar a velikost svorky ji umožňuje bez problémů nainstalovat do valné většiny interiérů vozů různých značek.

Kromě podpory zařízení s MagSafe (tj. novější iPhony) lze držák použít také v kombinaci s magnetickou nálepkou či pouzdrem, která dokáže systém MagSafe nahradit. Zařízení tak v tomto smyslu není kompatibilní pouze s iPhony, ačkoliv by to v někom mohla nálepka MagSafe evokovat. Samotná kvalita zpracování je pak na špičkové úrovni, spokojen jsem byl s již zmíněnou svorkou i s magnetickým kroužkem, který (kromě magnetu) tvoří kov a plast. Logo výrobce je příjemně decentní a vzhledem k tomu, že se jedná o pasivní prvek (bez napájení), vás pochopitelně nemusí trápit ani přítomnost jakékoliv rušivé diody či něčeho podobného. Prostor pro zlepšení vidím pouze v hmotnosti (83 gramů), která již není příliš daleko od držáků s nabíjením, u příští generace by tedy podle mého názoru mohla být o něco nižší.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

silné magnetické přichycení díky 18 magnetům

kompatibilní s většinou vozů

svorka, která nepoškodí mřížku klimatizace

Nelíbilo se nám hmotnost držáku by mohla být vzhledem k absenci napájení o něco nižší

Praktické dojmy: spokojenost ve všech ohledech

Jak již bylo zmíněno, magnetické uchycení je skutečně silné, avšak pro komfortní používání je rovněž potřeba zachovat tu správnou míru „přitažlivosti“, aby bylo možné telefon bez větší námahy odlepit od podložky. FIXED MagMount Vent v tomto ohledu nezklamal a sundávání i opětovné nasazování telefonu na držák bylo jednoduché a pohodlné.

Další výhodou je kloub, který umožňuje telefon natočit do ideálního úhlu. V případě iPhonů s Face ID to znamená najít správný úhel, abyste co nejlépe viděli na displeji a zároveň vás mohl telefon okamžitě rozpoznat pomocí obličeje. Logicky vyvstává také otázka, proč si vlastně pořizovat „pasivní“ držák telefonu, když si lze za o něco větší obnos peněz pořídit rovnou magnetický držák s napájením. Osobně eviduji několik důvodů, proč může někomu vyhovovat „jen“ držák.

Pomineme-li o něco nižší cenu, jedná se o způsob, jakým používáte telefon v automobilu. Pokud máte například vůz, který nepodporuje bezdrátové Apple CarPlay, resp. Android Auto, nedává nákup držáku s bezdrátovým nabíjením příliš smysl, neboť stejně musíte zajistit připojení po kabelu. Kabelové propojení zprostředkuje zrcadlení, resp. používání zmíněných platforem, zároveň však zpravidla znamená menší zahřívání telefonu během nabíjení (nemáte-li nabíjecí podložku s aktivním chlazením), což je i šetrnější pro baterii. Dalším případem může být například situace, kdy zkrátka jen potřebujete kvalitní držák do auta, abyste měli telefon co nejvíc po ruce a viděli na něj, a to třeba z důvodu, že daný vůz nemá žádný úplně vhodný odkládací prostor na telefon.

Na závěr dodám, že jsem držák používal s iPhonem 15 Pro (187 gramů), a to jak bez pouzdra, tak s pouzdrem (originálním Apple pouzdrem z materiálu FineWoven). iPhone vždy perfektně držel a celkově jsem byl s držákem spokojen.

Líbilo se nám možnost nastavení úhlu

spolehlivé magnetické uchycení MagSafe s pouzdrem i bez

Zhodnocení

FIXED MagMount Vent je skvělou volbou pro každého, kdo hledá kvalitně zpracovaný držák s podporou MagSafe, který vypadá nenápadně, lze polohovat a má příkladně zpracovaný systém uchycení držáku k mřížce automobilu.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz