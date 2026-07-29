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Smartphone za pár stovek? HMD oživilo řadu Asha s retro vzhledem

Michal Pavlíček
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Smartphone za pár stovek? HMD oživilo řadu Asha s retro vzhledem
Fotografie: HMD
  • Model Asha 305 má jen 5" displej a rámečky známé z minulé dekády
  • Čelní i zadní fotoaparát má pouze 2mehgapixelové rozlišení
  • Potěšit může uživatelsky vyměnitelná baterie

HMD neustále žije z odkazu finské Nokie. Ať už v podobě tlačítkových modelů, nebo nyní nově oživění dávné řady Asha. Nově představený kousek HMD Asha 305, o kterém informuje GSMarena (viz gizmochina.com), má být extra dostupný chytrý telefon s vyměnitelnou baterií. Jeho vzhled i výbava vás však dokáže takřka dokonale přenést o několik let nazpět.

HMD Asha 305

Na první pohled by mohlo jít o vyslyšení některých hlasů, které volají po mobilu s menším třeba 5" displejem. Přesně tuto úhlopříčku totiž HMD Asha 305 má. Jenže taky má obrovské rámečky, které vás vrátí do doby o 10 let nazpět. Co to v praxi znamená? Rozměry celého mobilu jsou 147 × 71,5 × 10,2 milimetrů. Pro srovnání uveďme rozměry 149,6 × 71,7 × 7,2 milimetrů, které patří Samsungu Galaxy S26 s 6,3" displejem. Malý displej vám tak rozhodně nemusí automaticky zajistit malý mobil.

HMD Asha 305

Výkon modelu Asha 305 dodává procesor Unisoc T137 a 2GB operační paměť. O běh systému by nemusely panovat obavy, neboť klasický Android chybí. Namísto něj je zde operační systém Pulse OS založený na Android AOSP, který podporuje více než 100 různých aplikací, mezi kterými najdete Facebook Lite, Instagram Lite, WhatsApp, TikTok Lite, YouTube, Netflix či Duolingo.

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Na zádech se nachází 2megapixelový fotoaparát s přisvětlovací diodou, stejné rozlišení má i čelní kamerka. Na velké focení tak mobil nebude možné využívat. V útrobách je uživatelsky vyměnitelná baterie s kapacitou 2 500 mAh. Z dnešního pohledu úsměvná kapacita, avšak s ohledem na velikost displejem a použitý systém by to nemělo být špatné. Samotný výrobce slibuje 32hodinovou výdrž. Nabíjení probíhá skrze USB-C a nechybí 3,5mm jack či Bluetooth 4.2 a podpora 4G mobilních sítí.

HMD Asha 305

Novinka HMD Asha 305 se začíná prodávat na filipínském trhu a zřejmě se dostane i na mnohé další. Její nijak oslňující výbava bude kompenzována cenou, která se má v přepočtu pohybovat kolem 1 700 Kč i s daní.

Technické parametry HMD Asha 305

Kompletní specifikace
Konstrukce147 × 71,5 × 10,2 mm, ? g, konstrukce: klasická
DisplejTFT IPS, 5" (854 × 480 px)
Fotoaparát2 Mpx
ChipsetUnisoc T137,
PaměťRAM: 2 GB, vnitřní paměť: 16 GB, paměťové karty: microSDXC
Datové funkce5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth: 4.2, NFC: ?
Operační systémPulse OS
Akumulátor2 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnost, ?
gsmarena.com
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Daniel Kuchař
Daniel Kuchař
Největší problém toho přístroje osobně vidím v tom, že velikost přístroje neodpovídá velikosti displeje! Pokud by tomu tak bylo, umím si jeho využití představit...
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