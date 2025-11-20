mobilenet.cz na sociálních sítích
Satechi OntheGo 2v1 & 3v1 Qi2
recenze

Satechi OntheGo 2v1 & 3v1 Qi2

Jako dělané na cesty
Martin Fajmon

Máte rádi leporela? A co ta nabitá technologiemi? Samozřejmě mluvíme o kompaktních cestovních nabíječkách, které oceníte především na cestách, kde nemáte místa nazbyt. Zájemce chce nalákat i kalifornská značka Satechi, která se už od roku 2005 soustředí na atraktivní technologické doplňky.

Do redakce nám dorazily kompaktní bezdrátové nabíječky s trefným názvem OntheGO, a to ve verzi Qi2 v konfiguraci „2v1“ a „3v1“ – jak už název napovídá, liší se především počtem zařízení, která dokážou v jeden moment dobíjet. Záleží tedy na tom, kolik zařízení s podporou bezdrátového nabíjení vlastníte, výsledná cena se pak liší právě podle toho.

Technické parametry Satechi OntheGo 2v1 & 3v1 Qi2

Rozměry nabíječky (rozložený stav) 3v1/2v1 24,25 × 6,75 × 1,13 cm,
15,49 × 6,75 × 1,13 cm
Hmotnost 3v1/2v1 145,3 g,
104,5 g
Materiály (obě varianty) eko kůže, silikon, plast
Barva (obě varianty) Sand (písková), Black (černá), nebo Desert Rose (světle růžová)
Konektor USB-C
Bezdrátové nabíjení 3v1/2v1 1× Qi2, 1× Qi a 1× indukční nabíjení,
1× Qi2 a 1× indukční nabíjení
Výkon Qi nabíjení (jednotlivě) 15 W (Qi2) a 5 W (Qi) – pouze model 3v1
Výkon indukce (obě varianty) 5 W
LED ano, jedna (pouze model 3v1)
Cena 3v1/2v1 2 699 Kč,
2 199 Kč

Obsah balení: krásná práce

Satechi se netají tím, že je pro něj důležitý design – tím se chce odlišit a daří se mu to i s nabíječkami OntheGo. Už samotné balení působí prémiově. Uvnitř decentní krabičky se nachází papírový box, ve kterém je elegantně uložená jak samotná nabíječka, tak metrový USB-C–USB-C kabel a dokonce i látkový vak na uložení nabíječky a kabelu. Osobně oceňuji, že Satechi myslelo na vše – barva nabíječky, kabelu i vaku je v jednom tónu, takže máte pocit, že si kupujete něco, nad čím někdo přemýšlel. Nejen po stránce designu a zpracování, ale také praktičnosti.

Líbilo se nám
  • praktický cestovní vak
Nelíbilo se nám
  • adaptér v balení chybí

Konstrukční zpracování: magneticky praktické

Tělo nabíječek je shodně konstruované – jednotlivé nabíjecí „puky“ jsou spojeny tenkým a plochým materiálem, který připomíná kůži. Samotný povrch je kombinací pogumovaných plastů a koženky – puky drží u sebe díky magnetům, což je praktické, rozložení je snadné. Logo společnosti je na vrchní straně pouze vyraženo, nikde nic „nekřičí“, takže pro příznivce produktů s nakousnutým jablkem ve znaku ideální. Výhodou je, že ať sáhnete po variantě „2v1“, nebo „3v1“, vždy budete moci nabíjet telefon s podporou MagSafe (Qi2 s magnety nebo vhodným pouzdrem) a Apple Watch, protože nechybí praktický výklopný stojánek s indukčním nabíjením, který právě cílí na majitele Apple Watch. Díky výklopnému stojánku je jedno, zda máte hodinky s páskem spojeným, nebo děleným – pohodlně budete nabíjet hodinky s oběma variantami pásku.

Satechi OntheGo 2v1 & 3v1 Qi2Satechi OntheGo 2v1 & 3v1 Qi2Satechi OntheGo 2v1 Qi2Satechi OntheGo 3v1 Qi2
Satechi OntheGo 2v1 & 3v1 Qi2
Satechi OntheGo 2v1 & 3v1 Qi2
Satechi OntheGo 2v1 Qi2
Satechi OntheGo 3v1 Qi2
Na celou obrazovku
Satechi OntheGo 2v1 & 3v1 Qi2

Na test nám dorazily krémové varianty Sand, v nabídce jsou ale i verze Black (černá) a Desert Rose (světle růžová). USB-C kabel se zapojuje z vrchní strany, takže ideální umístění v případě, že bude nabíječka sloužit například pro nabíjení během noci. Své uplatnění ale najde i na pracovním stole nebo kdekoliv jinde, kde bude potřeba. Na těle se nachází (zepředu a pouze u modelu „3v1“) i LED, která ovšem svítí velice tlumeně – a to navíc jen v případě, že se na prostřední podložce nachází zařízení, které se bezdrátově nabíjí. V noci vás určitě rušit nebude.

Satechi OntheGo 2v1 Qi2
Nepřijdete ani o možnost Klidového režimu

Konstrukce je mimořádně praktická, u modelu „3v1“ si navíc můžete užít i Klidový režim (noční hodiny), kdy je iPhone v horizontální pozici. Jak? Jednoduše – spojíte dva puky vedle sebe dohromady, přičemž spojení mezi prostředním a pravým pukem vytvoří „páku“, díky níž drží iPhone i v horizontální poloze bez převážení. Něco podobného jde i u varianty „2v1“, ovšem musíte mít Apple Watch s rozpojitelným páskem.

Líbilo se nám
  • praktická konstrukce
  • silné magnety
  • možnost nabíjení dvou/tří zařízení najednou
  • výklopná indukce pro Apple Watch
  • více barevných variant
  • skladná a lehká
  • USB-C

Nabíjení: libové výsledky

OntheGo dokáže nabíjet telefon díky technologii Qi2 výkonem až 15 W. Doba nabíjení se liší v závislosti na telefonu, který vlastníte – například iPhone 16 Pro Max s podporou Qi2 můžete dobíjet plným výkonem 15 W. Použili jsme vlastní 30W adaptér, přičemž nabití na 50 % zabralo 60 minut, na 70 % trvalo 93 minut a na 100 % jsme si museli počkat 2 hodiny a 38 minut. Nutno podotknout, že nabití posledních 10 až 15 % zabere opravdu velmi dlouhou dobu, takže pokud spěcháte, nabíjet na více než 90 % se příliš nevyplatí – to se ale týká i nabíjení originálním adaptérem.

Satechi OntheGo 3v1 Qi2

Co se týká výkonu indukce, bavíme se o 5 W. Apple Watch tedy dobijete vcelku rychle – na 50 % se dostanete během 40 minut. U varianty „3v1“ máte i třetí podložku, která nabízí stejný výkon, tedy 5 W – hodí se pro nabíjení sluchátek nebo třeba dalšího telefonu, u kterého na dobití nespěcháte.

Satechi OntheGo 3v1 Qi2Satechi OntheGo 3v1 Qi2Satechi OntheGo 2v1 Qi2Satechi OntheGo 2v1 Qi2Satechi OntheGo 2v1 Qi2
Satechi OntheGo 3v1 Qi2
Satechi OntheGo 3v1 Qi2
Satechi OntheGo 2v1 Qi2
Satechi OntheGo 2v1 Qi2
Satechi OntheGo 2v1 Qi2
Na celou obrazovku
Líbilo se nám
  • slušné výsledky

Zhodnocení: na doma i na cesty

Satechi OntheGo 2v1 & 3v1 Qi2 vychází vstříc trendům a aktivním uživatelům, kteří tráví hodně času mimo domov a nechtějí s sebou tahat spoustu kabelů. Osobně jsem přesně tento typ člověka – jakmile vyrazím na cestu, mám radost, když mám jednu multifunkční nabíječku, kterou dobiji telefon, hodinky i sluchátka.

Satechi OntheGo 3v1 Qi2

Satechi chválím za extra nápaditou konstrukci, díky které můžete iPhone použít i v Klidovém režimu, na který jsem si opravdu zvykl – zastupuje mi noční hodiny už dlouhé měsíce. Ceny odpovídají kvalitě: variantu 2v1 můžete pořídit za 2 199 Kč, 3v1 za 2 699 Kč, a to v libovolné barevné variantě.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Klady
  • rychlé nabíjení dvou až tří zařízení najednou
  • perfektní zpracování a silné magnety
  • nenápadná LED
  • možnost využít Klidový režim v rámci iOS
  • variabilní konstrukce
Zápory
  • adaptér není v balení
,
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze