Do redakce nám dorazily kompaktní bezdrátové nabíječky s trefným názvem OntheGO, a to ve verzi Qi2 v konfiguraci „2v1“ a „3v1“ – jak už název napovídá, liší se především počtem zařízení, která dokážou v jeden moment dobíjet. Záleží tedy na tom, kolik zařízení s podporou bezdrátového nabíjení vlastníte, výsledná cena se pak liší právě podle toho.
Technické parametry Satechi OntheGo 2v1 & 3v1 Qi2
|Rozměry nabíječky (rozložený stav) 3v1/2v1
|24,25 × 6,75 × 1,13 cm,
15,49 × 6,75 × 1,13 cm
|Hmotnost 3v1/2v1
|145,3 g,
104,5 g
|Materiály (obě varianty)
|eko kůže, silikon, plast
|Barva (obě varianty)
|Sand (písková), Black (černá), nebo Desert Rose (světle růžová)
|Konektor
|USB-C
|Bezdrátové nabíjení 3v1/2v1
|1× Qi2, 1× Qi a 1× indukční nabíjení,
1× Qi2 a 1× indukční nabíjení
|Výkon Qi nabíjení (jednotlivě)
|15 W (Qi2) a 5 W (Qi) – pouze model 3v1
|Výkon indukce (obě varianty)
|5 W
|LED
|ano, jedna (pouze model 3v1)
|Cena 3v1/2v1
|2 699 Kč,
2 199 Kč
Obsah balení: krásná práce
Satechi se netají tím, že je pro něj důležitý design – tím se chce odlišit a daří se mu to i s nabíječkami OntheGo. Už samotné balení působí prémiově. Uvnitř decentní krabičky se nachází papírový box, ve kterém je elegantně uložená jak samotná nabíječka, tak metrový USB-C–USB-C kabel a dokonce i látkový vak na uložení nabíječky a kabelu. Osobně oceňuji, že Satechi myslelo na vše – barva nabíječky, kabelu i vaku je v jednom tónu, takže máte pocit, že si kupujete něco, nad čím někdo přemýšlel. Nejen po stránce designu a zpracování, ale také praktičnosti.
- praktický cestovní vak
- adaptér v balení chybí
Konstrukční zpracování: magneticky praktické
Tělo nabíječek je shodně konstruované – jednotlivé nabíjecí „puky“ jsou spojeny tenkým a plochým materiálem, který připomíná kůži. Samotný povrch je kombinací pogumovaných plastů a koženky – puky drží u sebe díky magnetům, což je praktické, rozložení je snadné. Logo společnosti je na vrchní straně pouze vyraženo, nikde nic „nekřičí“, takže pro příznivce produktů s nakousnutým jablkem ve znaku ideální. Výhodou je, že ať sáhnete po variantě „2v1“, nebo „3v1“, vždy budete moci nabíjet telefon s podporou MagSafe (Qi2 s magnety nebo vhodným pouzdrem) a Apple Watch, protože nechybí praktický výklopný stojánek s indukčním nabíjením, který právě cílí na majitele Apple Watch. Díky výklopnému stojánku je jedno, zda máte hodinky s páskem spojeným, nebo děleným – pohodlně budete nabíjet hodinky s oběma variantami pásku.
Na test nám dorazily krémové varianty Sand, v nabídce jsou ale i verze Black (černá) a Desert Rose (světle růžová). USB-C kabel se zapojuje z vrchní strany, takže ideální umístění v případě, že bude nabíječka sloužit například pro nabíjení během noci. Své uplatnění ale najde i na pracovním stole nebo kdekoliv jinde, kde bude potřeba. Na těle se nachází (zepředu a pouze u modelu „3v1“) i LED, která ovšem svítí velice tlumeně – a to navíc jen v případě, že se na prostřední podložce nachází zařízení, které se bezdrátově nabíjí. V noci vás určitě rušit nebude.
Konstrukce je mimořádně praktická, u modelu „3v1“ si navíc můžete užít i Klidový režim (noční hodiny), kdy je iPhone v horizontální pozici. Jak? Jednoduše – spojíte dva puky vedle sebe dohromady, přičemž spojení mezi prostředním a pravým pukem vytvoří „páku“, díky níž drží iPhone i v horizontální poloze bez převážení. Něco podobného jde i u varianty „2v1“, ovšem musíte mít Apple Watch s rozpojitelným páskem.
- praktická konstrukce
- silné magnety
- možnost nabíjení dvou/tří zařízení najednou
- výklopná indukce pro Apple Watch
- více barevných variant
- skladná a lehká
- USB-C
Nabíjení: libové výsledky
OntheGo dokáže nabíjet telefon díky technologii Qi2 výkonem až 15 W. Doba nabíjení se liší v závislosti na telefonu, který vlastníte – například iPhone 16 Pro Max s podporou Qi2 můžete dobíjet plným výkonem 15 W. Použili jsme vlastní 30W adaptér, přičemž nabití na 50 % zabralo 60 minut, na 70 % trvalo 93 minut a na 100 % jsme si museli počkat 2 hodiny a 38 minut. Nutno podotknout, že nabití posledních 10 až 15 % zabere opravdu velmi dlouhou dobu, takže pokud spěcháte, nabíjet na více než 90 % se příliš nevyplatí – to se ale týká i nabíjení originálním adaptérem.
Co se týká výkonu indukce, bavíme se o 5 W. Apple Watch tedy dobijete vcelku rychle – na 50 % se dostanete během 40 minut. U varianty „3v1“ máte i třetí podložku, která nabízí stejný výkon, tedy 5 W – hodí se pro nabíjení sluchátek nebo třeba dalšího telefonu, u kterého na dobití nespěcháte.
- slušné výsledky
Zhodnocení: na doma i na cesty
Satechi OntheGo 2v1 & 3v1 Qi2 vychází vstříc trendům a aktivním uživatelům, kteří tráví hodně času mimo domov a nechtějí s sebou tahat spoustu kabelů. Osobně jsem přesně tento typ člověka – jakmile vyrazím na cestu, mám radost, když mám jednu multifunkční nabíječku, kterou dobiji telefon, hodinky i sluchátka.
Satechi chválím za extra nápaditou konstrukci, díky které můžete iPhone použít i v Klidovém režimu, na který jsem si opravdu zvykl – zastupuje mi noční hodiny už dlouhé měsíce. Ceny odpovídají kvalitě: variantu 2v1 můžete pořídit za 2 199 Kč, 3v1 za 2 699 Kč, a to v libovolné barevné variantě.
Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz