Vládou prošel plošný zákaz mobilů na školách

V mateřských a základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií by měl od 1. září příštího roku začít platit plošný zákaz používání mobilních telefonů a obdobných zařízení během výuky a souvisejících vzdělávacích aktivit. Návrh novely školského zákona, kterou jako poslanci předložili premiér Andrej Babiš a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, jednomyslně podpořila i vláda (gov.cz).
Plošný zákaz má podle předkladatelů pomoci zlepšit klima ve třídách, podpořit vzájemnou komunikací dětí a zabránit možným negativním dopadům na duševním zdraví dětí, které podle odborných studií s nadměrným používání mobilních zařízení a sociálních sítí v dětském věku souvisejí. Novela nijak neohrozí výuku digitálních technologií, která ve školách probíhá. Návrh počítá i s výjimkami pro děti, které používání mobilního telefonu potřebují například ze zdravotních důvodů.
Už nyní mají podobnou pravomoc ředitelé škol, které používání elektroniky mohou upravit ve školním řádu. Od od 1. září 2027, pokud zákon projde legislativní procesem, jim tato pravomoc bude odebrána, i když zhruba pro polovinu školáků se tím prakticky nic nezmění.
Proti plošnému zákazu mobilů se vymezil dětský ombudsman (ochrance.cz) Martin Beneš. V připomínkách k novele školského zákona, které minulý týden zaslal na Úřad vlády, namísto něj zdůrazňuje potřebu vzdělávání v oblasti digitální bezpečnosti. Zároveň prosazuje, aby školám zůstalo právo nastavovat si pravidla pro používání mobilů podle vlastních potřeb.