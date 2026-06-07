A je to oficiální: taky iPhone může za rekordně nízkou porodnost

Je to problém, který zažil skoro každý. Máte chuť se intimně sblížit se svým partnerem, ten však vaše signály příliš nevnímá a vy jen těžko můžete konkurovat chytrému telefonu, který prostřednictvím sociálních sítí nebo her zásobuje mozek takovým množstvím dopaminu, že vedle toho sex vypadá jako nutná povinnost. A když neprovozujete sex, nemůžete počít dítě.
Připadá vám taková selská úvaha přitažená za vlasy, zvláště v době, kdy řada lidí pečlivě plánuje početí a nepočetí pomocí nejrůznějších druhů antikoncepce? Národní úřad pro ekonomický výzkum (nber.org) provedl statistickou analýzu, v níž zjistil silnou korelaci mezi nižší porodností v některých částech USA a nadprůměrným počtem majitelů iPhonů.
„S rozšířením moderních smartphonů došlo k prudkému poklesu času stráveného s přáteli při osobních setkáních i k poklesu sexuální aktivity, a to souběžně s rostoucí spotřebou pornografie, která může představovat náhradu za sex s partnerem. Tyto mechanismy se nemusí omezovat pouze na mladé lidi: podobné trendy pozorujeme i u starších věkových skupin a naše odhady týkající se vlivu iPhonu na plodnost zůstávají negativní a statisticky významné ve všech věkových skupinách až do 40–44 let, což naznačuje, že i ve vyšším věku by byla plodnost vyšší, kdyby iPhone neexistoval,“ shrnují autoři studie svá pozorování.
„Netvrdíme, že iPhone je jedinou příčinou poklesu po roce 2007, ani že neexistuje žádný politický nástroj, který by mohl tento trend ovlivnit. Naše odhady však naznačují, že v období 2008–2011, které naše analýza identifikuje, sehrálo zavedení moderního smartphonu významnou roli v poklesu porodnosti v USA,“ dodávají na vysvětlenou autoři s tím, že nejde jen o iPhony, ale smartphony obecně. Dodejme, že první Android se objevil rok po prvním iPhonu a jejich multimediální schopnosti v kombinaci s velkou obrazovkou proměnili to, jak fungujeme nejenom jako jednotlivci, ale i lidská společnost.
Kritici studie namítají, že roky po uvedení prvních smartphonů znamenaly také vážnou ekonomickou krizi, kdy lidé dobrovolně odkládali plození dětí na pozdější dobu. Je nutné vzít také v potaz fakt, že první smartphony si pořizovali lidé z bohatších vrstev, kde plodnost není tak vysoká. A také fakt, že schopnosti prvních chytrých telefonů nebyly tak dobré jako dnes, aby mohly konkurovat sexu a jiné mezilidské konkurenci.
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