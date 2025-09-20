mobilenet.cz na sociálních sítích

Vivo X200 Pro má teleobjektiv „na kočku“. Portréty zvířat zvládá na jedničku

Ioannis Papadopoulos
1
Vivo X200 Pro má teleobjektiv „na kočku“. Portréty zvířat zvládá na jedničku
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Ústředním motivem se tentokrát staly kočky na Rhodosu, povedlo se nám však zachytit také kudlanku
  • Teleobjektivem umožňuje díky velikosti senzoru a nízkému clonovému číslu zachycení kvalitních snímků v různých světelných podmínkách
  • Díky nízké ostřící vzdálenosti navíc funguje také jako makro
Vivo X200 Pro
Do představení nové vlajkové série společnosti Vivo podle všeho zbývá již jen několik týdnů a i tentokrát lze očekávat špičkový fotoaparát, doplněný o technologicky vyspělý displej s extrémně tenkými rámečky a velkou baterii s podporou rychlého nabíjení. Ovšem ani aktuální vlajkový model X200 Pro ještě neřekl poslední slovo a opakované rozplývání se nad kvalitou použitého 200Mpx teleobjektivu je rozhodně stále na místě.

Recenze Vivo X200 Pro – Teleobjektiv k nezaplacení
Smartphone se v našem redakčním testu i samostatných fotočláncích osvědčil jako extrémně schopný, když dojde na zachycení portrétů nebo například makro snímků, což obstarává jeden fotoaparát. 1/1,4" velký senzor s clonovým číslem f/2.7 navíc dokáže zachytit vysoce kvalitní snímky nejen za dobrého světla, ale také ve zhoršených světelných podmínkách. A protože jsou oblíbeným objektem mnoha majitelů také domácí mazlíčci, rozhodli jsme se na dovolené v Řecku zachytit několik snímků všudypřítomných koček. Vivo X200 Pro se přitom osvědčilo jako velmi praktické, když dojde na focení fauny, a nejen té.

Hlavní snímač 3,7× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamera
Rozlišení 50 Mpx 200 Mpx 50 Mpx 32 Mpx
Světelnost objektivu f/1,57 f/2,67 f/2,0 f/2,0
Označení snímače Sony LYT-818 Samsung ISOCELL HP9 Samsung ISOCELL JN1 Samsung ISOCELL KD1
Ohnisková vzdálenost 22,7 mm 85 mm (135 mm pro portréty) 15,4 mm 25,6 mm
Velikost senzoru 1/1,28" 1/1,4" 1/2,76" 1/3,42"
Druh ostření PDAF, laserové AF vícesměrové PDAF PDAF pevné
Optická stabilizace ano ano ne ne

Na přiložených snímcích jsme fotili v různých světelných podmínkách, což ale teleobjektiv zvládá bez problémů, stejně tak jsme vyzkoušeli také speciální makro režim pro zachycení kudlanky či pavouka, který byl skutečně miniaturní. V mnoha případech navíc logicky nebyly focené objekty dokonale v klidu, ale mírně v pohybu. Kvalitu posuďte sami z přiložených záběrů.

Vivo X200 ProVivo X200 ProVivo X200 ProVivo X200 ProVivo X200 ProVivo X200 ProVivo X200 ProVivo X200 ProVivo X200 ProVivo X200 ProVivo X200 ProVivo X200 ProVivo X200 ProVivo X200 ProVivo X200 Pro
Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro
Na celou obrazovku
Zachytit působivý snímek s Vivem X200 Pro není nic náročného, díky parádnímu teleobjektivu s funkcí makra můžete pořídit efektní fotografii nejrůznějších živočichů
,
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Úplně se těším na X300 sérii a ostatní.
Odpovědět

Nejživější diskuze