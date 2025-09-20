Vivo X200 Pro má teleobjektiv „na kočku“. Portréty zvířat zvládá na jedničku

Do představení nové vlajkové série společnosti Vivo podle všeho zbývá již jen několik týdnů a i tentokrát lze očekávat špičkový fotoaparát, doplněný o technologicky vyspělý displej s extrémně tenkými rámečky a velkou baterii s podporou rychlého nabíjení. Ovšem ani aktuální vlajkový model X200 Pro ještě neřekl poslední slovo a opakované rozplývání se nad kvalitou použitého 200Mpx teleobjektivu je rozhodně stále na místě.
Smartphone se v našem redakčním testu i samostatných fotočláncích osvědčil jako extrémně schopný, když dojde na zachycení portrétů nebo například makro snímků, což obstarává jeden fotoaparát. 1/1,4" velký senzor s clonovým číslem f/2.7 navíc dokáže zachytit vysoce kvalitní snímky nejen za dobrého světla, ale také ve zhoršených světelných podmínkách. A protože jsou oblíbeným objektem mnoha majitelů také domácí mazlíčci, rozhodli jsme se na dovolené v Řecku zachytit několik snímků všudypřítomných koček. Vivo X200 Pro se přitom osvědčilo jako velmi praktické, když dojde na focení fauny, a nejen té.
|Hlavní snímač
|3,7× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamera
|Rozlišení
|50 Mpx
|200 Mpx
|50 Mpx
|32 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1,57
|f/2,67
|f/2,0
|f/2,0
|Označení snímače
|Sony LYT-818
|Samsung ISOCELL HP9
|Samsung ISOCELL JN1
|Samsung ISOCELL KD1
|Ohnisková vzdálenost
|22,7 mm
|85 mm (135 mm pro portréty)
|15,4 mm
|25,6 mm
|Velikost senzoru
|1/1,28"
|1/1,4"
|1/2,76"
|1/3,42"
|Druh ostření
|PDAF, laserové AF
|vícesměrové PDAF
|PDAF
|pevné
|Optická stabilizace
|ano
|ano
|ne
|ne
Na přiložených snímcích jsme fotili v různých světelných podmínkách, což ale teleobjektiv zvládá bez problémů, stejně tak jsme vyzkoušeli také speciální makro režim pro zachycení kudlanky či pavouka, který byl skutečně miniaturní. V mnoha případech navíc logicky nebyly focené objekty dokonale v klidu, ale mírně v pohybu. Kvalitu posuďte sami z přiložených záběrů.
