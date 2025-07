Potrpíte si na fotovýbavu? Chystaná vlajková loď od Viva vám brnkne do noty

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Značka Vivo se etablovala jako jeden z nejlepších výrobců kvalitních fotomobilů, čemuž napomohla i její spolupráce s Zeiss, vývoj vlastního ISP (jednotky zodpovědné za procesování obrazových dat) a samozřejmě i úzká kooperace s výrobci snímačů (Sony) či dlouholeté know-how. Výsledkem všech zmíněných faktů jsou pak špičkové fotomobily, tj. aktuálně Vivo X200 Pro, které nás oslnilo zejména svým teleobjektivem.

Je však jasné, že modelem Vivo X200 Pro snažení výrobce přinášet co nejlepší (foto)mobily rozhodně nekončí a ve výrobě je již navazující řada s označením X300. Právě na ni se soustředí nejnovější únik informací, který se objevil na sociální síti X.

Údajná podoba modelu Vivo X300 Pro

V něm se konkrétně píše o tom, že se Vivo X300 Pro dočká nasazení 6,8" plochého displeje s rozlišením 1,5K (zřejmě 2 800 × 1 260 pixelů), ale také čipsetu Dimensity 9500. Ten má využívat nové jádro X930 s taktem 3,23 GHz doplněné o novou grafickou jednotku Immortalis-Drage. Důraz byl údajně u tohoto čipsetu kladen především na energetickou efektivitu, které jsme se dočkali již u předešlé generace. Spolu s baterií o kapacitě 7 000 mAh by se tak mohlo jednat o zařízení se špičkovou výdrží. V tomto kontextu také uveďme, že Vivo X200 Pro disponovalo i na českém trhu stejnou kapacitou baterie jako v Číně, což rozhodně není standardem a výrobce si za to zaslouží pochvalu.

Zřejmě největším lákadlem novinky však bude fotoaparát. Ten má čítat 50Mpx primární snímač Sony LYT-828 o velikosti 1/1,28" doplněný o 200Mpx teleobjektiv (1/1,4") a 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Zeiss má dodat nový druh optiky, která zajistí vyšší čistotu zachycených snímků. Dočkat bychom se mohli již v říjnu letošního roku.

Mezitím se můžete nechat navnadit popisem schopností teleobjektivu v recenzi Viva 200 Pro: „Co dělá z tohoto teleobjektivu tak senzační fotoaparát, to je nikoliv samotná úroveň přiblížení, kterou konkurence překoná, ale fantastická kvalita fotografií téměř za všech světelných podmínek. Každý přitom zřejmě ví, že vyfotit něco na teleobjektiv smartphonu za zhoršeného světla je poměrně náročné, případně to telefon automaticky „vzdá“ a preferuje digitální zoom z hlavního senzoru. To však není případ Viva X200 Pro, které sází na velký senzor s clonovým číslem f/2.7, což znamená, že například v noci během pokojového osvětlení můžete zachytit fantastické portréty. Navíc lze tento snímač použít také pro pořizování makro záběrů, které samozřejmě vypadají stejně úžasně.“