Vivo si patentovalo telefon s ohebným displejem jako stvořený pro „doomscrolling“

Smartphony s ohebným displejem jsou s námi již 7 let a jejich popularita stále roste. Zájemci v souvislosti s tím obvykle volí mezi formátem véčka, nebo naopak tabletu. Čas od času se však setkáme s něčím novým a jedním z velmi zajímavých smartphonů s ohebným panelem by mohl být i připravovaný model od společnosti Vivo.
Prozatím se sice jedná pouze o patent, výsledné zařízení by však mohlo výrazně osvěžit aktuální nabídku na trhu. Jednat by se mělo o smartphone standardního formátu s obrazovkou o poměru stran přibližně 20:9. V případě potřeby by se však displej dokázal vyrolovat směrem nahoru. Dodejme, že rolovací displeje jsme již v minulosti viděli, ovšem primárně se rozšiřovaly do strany, čímž se logicky zvětšila plocha využitelná například pro multitasking.
Tento patent od Viva však vykouzlí extrémně dlouhý displej, který je ideální pro konzumaci feedu sociálních sítí, případně pro čtení elektronických knih. Čistě vzato by se tak uživatelé s takovýmto telefonem mohli oddávat takzvanému doomscrollingu, tedy nekonečnému procházení a konzumaci obsahu. Znovu je však nutné připomenout, že se jedná o patent, a takový telefon tak možná nikdy nespatří světlo světa v komerční podobě. O patentu informoval server WorkGPT.