Víme, kolik by mohl stát Nothing Phone (2a). Bude dražší než Phone (1)?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Jednou z nejvýraznějších mobilních značek posledních let je bezpochyby Nothing. Společnost, kterou založil bývalý spoluzakladatel OnePlus, Carl Pei, si nejprve začala budovat svou pověst designovými sluchátky, později se však uchýlila k telefonům. Její prvotina s označením Nothing Phone (1) pak znamenala návrat skutečně výrazných LED prvků situovaných na zádech a v tomto duchu dorazil i nástupce Nothing Phone (2). Nyní se však zraky technologických nadšenců upírají k chystanému modelu Nothing Phone (2a), jehož oficiální odhalení je plánováno již na začátek března.

Počítat lze se zachováním výrazného designu se zády opatřenými svítícím prvkem Glyph, nasazen by měl být údajně rovněž čipset MediaTek Dimensity 7200, jak na tom ale bude novinka po cenové stránce? Bude dražší, nebo naopak levnější než Nothing Phone (1)?

Podle dealabs.com bychom se měli dočkat zařízení naceněného na 349 eur, což je v přepočtu necelých 9 tisíc korun. Oproti původní ceně nového Nothing Phonu (1) lze tak pozorovat cenový rozdíl ve výši 50 eur (cca 1 300 Kč) ve prospěch Nothing Phonu (2a). Tato cena má být stanovena pro model s 8 GB RAM a 128GB úložištěm, vyšší provedení v konfiguraci 12/256 GB pak vyjde na 399 eur, tedy přibližně 10,5 tisíc korun. Dodejme, že Nothing Phone (1) lze v současnosti na českém trhu zakoupit zhruba za 8,5 až 9 tisíc korun.