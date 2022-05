Více než třetina Čechů a Češek prošla svým partnerům telefon. Co vy?

Fotografie: pixabay.com

Avast ve svém nejnovějším průzkumu zjistil, že 36 % mužů a 37 % žen prohledalo svým partnerům a partnerkám jejich telefon. Více než tři čtvrtiny (78 %) z nich k tomu přitom neměly svolení (76 % dotázaných mužů a 80 % dotázaných žen). Většina dotázaných (64 %) věří, že k přístupu do telefonů svých partnerů neměla bez svolení právo.

„Žádná forma špehování není přijatelná a každý nevyžádaný přístup do zařízení je narušením soukromí,“ říká bezpečnostní ředitelka Avastu Jaya Baloo a vysvětluje: „Kromě toho je velmi tenká hranice mezi šmírováním a stalkingem. Lidé, kteří svým polovičkám prošli telefon, byli ve 27 % případů jen zvědaví. Dalších 9 % však chtělo vědět, kde se jejich partner či partnerka zrovna nachází, a 2 % respondentů chtěla svému partnerovi nebo partnerce nainstalovat do telefonu bez jejich vědomí aplikaci. Jsou to nízká čísla, ale obětem může takové chování způsobit závažné psychologické i fyzické újmy.“

Důvody, proč lidé prohledávají svým partnerům telefony, jsou různé, od podezření z nevěry až po obyčejnou zvědavost:

Podezření, že jim jejich partner prošel telefon, má necelá čtvrtina dotázaných (24 %). Z těchto lidí 34 % uvedlo, že si ve svém zařízení všimli nějakých změn, 31 % se partner sám přiznal a 25 % jej přistihlo přímo při činu.

Téměř polovina párů (46 %) se kvůli tomu, co našli partnerovi v telefonu, pohádala

Lidé, kteří prohledali svým protějškům telefon, ve 40 % případů zjistili, že před nimi jejich partner či partnerka něco skrývá. Téměř polovina (46 %) respondentů pak přiznává, že se kvůli tomu, co objevili, s partnery pohádala.

Lidé partnerům prozkoumali nejčastěji aplikace na posílání zpráv (58 %), sociální sítě jako Facebook nebo Instagram (41 %) a záznamy telefonních hovorů (32 %).

Více než třetina lidí (39 %) se do telefonů svých partnerů dostala bez hesla

Ne každý, kdo chtěl partnerovi či partnerce prozkoumat telefon, musel použít nějaké zákeřné metody: 22 % dotázaných znalo heslo své polovičky, protože už jim je v minulosti řekla, a více než třetina (39 %) ani žádné heslo nepotřebovala, jelikož telefon nebyl nijak chráněný. Ostatní si heslo partnera zapamatovali při zadávání (26 %) nebo jej lstí přiměli, aby jim telefon sám odemkl (5 %). Někteří dokonce použili k odemčení telefonu otisk prstu, který partnerovi sejmuli ve spánku, nebo zvolili jinou podobnou metodu (4 %).

Tipy, jak chránit své digitální soukromí

Jaya Baloo radí, jak svá mobilní zařízení chránit před nežádoucím špehováním: