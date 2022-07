Jak na „digitální rozchod“? Radí experti

Fotografie: Mateus Campos Felipe, unsplash.com

Avast v novém průzkumu se společností Behavio zjistil, že polovina Čechů a Češek zná hesla k jiným účtům nebo zařízením než svým vlastním. Nejčastěji znají Češi a Češky hesla svých současných partnerů (31 %). Ti, kteří jsou zadaní, se také v 37 % případů domnívají, že partner zná jejich hesla. Po rozchodu si je však mění pouze 36 % z dotázaných. Pokud to neudělají, vystavují se lidé riziku, že bývalý partner či partnerka jejich hesla zneužije.

„Výzkum ukazuje, že svá hesla si po rozchodu s partnerem mění pouze 36 % lidí. Bývalý partner tak může mít přístup k jejich účtům, aniž by o tom věděli,“ vysvětluje bezpečnostní ředitelka Avastu Jaya Baloo. „Sdílení online účtů s partnerem či partnerkou je dnes ve vztahu stejně přirozeným krokem, jako je například společné bydlení. Ne každý vztah však končí šťastně. Lidé by tak měli myslet na to, že stejně, jako si po rozchodu s bývalým partnerem rozdělí společný majetek, by si měli rozdělit také své online účty, aby předešli nepříjemným situacím.“

Češi a Češky, které znají hesla k jiným účtům nebo zařízením, znají nejčastěji hesla svých současných partnerů (61 %), rodičů (41 %) nebo dětí (23 %). V 9 % případů znají také přístupové údaje svého bývalého partnera nebo partnerky, a to k e-mailu (50 %), sociálním sítím (48 %), telefonu nebo počítači (30 %) a streamovacím službám (28 %). Ve věkové skupině 18 až 24 zná cizí hesla dokonce 75 % lidí ze všech dotázaných.

Více než třetina (37 %) lidí ve vztahu věří, že partner nebo partnerka zná jejich hesla – nejčastěji k telefonu či tabletu (52 %), notebooku nebo počítači (45 %), e-mailu (42 %) a internetovému bankovnictví (26 %). Stejně tak je 6 % dotázaných přesvědčených, že některá hesla zná i jejich bývalý partner či partnerka, konkrétně jde o hesla k e-mailu (39 %), telefonu či tabletu (25 %), sociálním sítím (24 %) a notebooku nebo počítači (23 %).

Necelá pětina Čechů a Češek (14 %) uvádí, že se někdy v životě musela vypořádávat s důsledky zneužití svého hesla, jako je zneužití jejich identity (35 %), obtěžování jich či jejich známých (35 %), změna hesla a zablokování přístupu do účtu (29 %), nebo dokonce sledování jejich aktuální polohy (11 %). Ve 23 % případů byl přitom tím, kdo heslo zneužil, právě bývalý partner.

Na co po rozchodu nezapomenout?

Avast radí, jak na bezpečný digitální rozchod: