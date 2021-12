Češi jsou vůči phishingu obezřetnější, nahlásí ho více než polovina obětí

Fotografie: pixabay.com

„Na celém světě pozorujeme v posledních pěti měsících nárůst phishingu o 24 %. V České republice pak Avast zablokoval každý měsíc v průměru 7 400 škodlivých URL adres na 100 tisíc obyvatel,“ vysvětluje bezpečnostní expert Avastu Alexej Savčin. „Phishing je stále jednou z nejčastějších hrozeb, se kterými se lidé mohou setkat, je proto dobře, že uživatelé jsou vůči ní obezřetnější a útoky sami hlásí příslušným autoritám. Jen tak mohou jejich šíření omezit nebo zabránit tomu, aby jim podlehl někdo další.“

Nejčastěji se s phishingem setkají Češi a Češky ve věku od 25 do 34 let. Útoky mají obvykle podobu e-mailu (82 %), webové stránky (25 %), SMS zprávy (22 %) nebo telefonátu (16 %). Zatímco e-mailovému phishingu podlehnou spíše ženy (v 70 % případů, muži ve 46 %), phishingové webové stránky oklamou především muže (ve 32 % případů, ženy v 11 %).

Lidé, kteří se stali obětí phishingu, uvádějí jako nejčastější důsledek nutnost změnit si heslo k některému ze svých online účtů (43 %), ztrátu finančních prostředků (22 %) a krádež identity (17 %). Oproti loňskému roku se zvýšila částka, o kterou lidé kvůli phishingu přišli. Zatímco loni šlo o částky do maximální výše jednoho tisíce korun, letošní ztráty se nejčastěji pohybují v rozmezí od dvou do pěti tisíc korun. O pět procent se také zvýšila úspěšnost v získání peněz zpět (34 %), ať už od banky nebo přímo od útočníka.

Phishingové útoky nahlašuje nejen více obětí (51 %), ale také ti, kteří se s phishingem pouze setkají, ale nenechají se oklamat (37 %). Oběti phishingu jej nejčastěji hlásí přímo policii (38 %) nebo organizaci, kterou se útočník snaží napodobovat (32 %). I přesto nadále převažují ti, kteří se podvod rozhodnou nenahlásit, a to ani poté, co jim způsobí škody. Jako důvod nejčastěji uvádějí, že jim to nestojí za tu námahu (38 %), ukradená informace pro ně neměla tak velkou hodnotu (33 %), nebo nevěřili, že by policie či jiné organizace dokázaly útočníky vypátrat (24 %).

Bezpečnostní expert Avastu Alexej Savčin radí, jak se phishingu vyhnout: